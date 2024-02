WEC | Lamborghini omologata, ora test a Barcellona e Sebring

La Lamborghini ha ultimato l'omologazione della SC63 LMDh e continuerà anche nelle prossime settimane le prove in preparazione all'esordio nel FIA World Endurance Championship.

La stagione 2024 della massima serie endurance scatterà l'1-2 marzo con la 1812 Km del Qatar, preceduta la settimana prima dai test del Prologo.

Dopo le tante prove svolte dalla scorsa estate, il prototipo ibrido gestito da Iron Lynx ha ricevuto l'approvazione definitiva dai tecnici FIA, mentre in precedenza era stata ottenuto l'ok anche da parte dell'IMSA SportsCar Championship, nella quale la prima uscita è prevista a Sebring.

Il telaio che sarà spedito a Lusail per il primo round del Mondiale è già stato provato brevemente a Magny Cours e prima passerà dalla Spagna, mentre negli Stati Uniti girerà la cosiddetta 'test-car' per fare una prova endurance proprio sullo sconnesso tracciato della Florida, in attesa che arrivi l'esemplare ufficiale da corsa.

"Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, il programma è ambizioso perché, come noto, avremo una vettura nel WEC e l'altra in IMSA, e siamo ancora impegnati coi test", ha detto Emmanuel Esnault, Direttore del progetto LMDh di Lamborghini Iron Lynx, nella riunione coi giornalisti organizzata dal WEC alla quale ha preso parte Motorsport.com.

"Faremo tre giorni di prove a Barcellona e tre a Sebring. L'auto è stata omologata da poco, per cui l'approccio alla stagione sarà con grande umiltà, sapendo i rivali che avremo in griglia, già coinvolti nell'endurance da tempo".

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini SC63 LMDh

La crescita degli iscritti in entrambi i campionati pone la Casa del Toro nella posizione di dover partire, giustamente, ambiziosa, ma senza la frenesia di bruciare le tappe, con la consapevolezza che si dovrà fare un passo per volta in un mondo sempre più bello, ma anche difficile da gestire.

Da questo punto di vista, spetterà gli organi competenti valutare le situazioni e adottare il miglior Balance of Performance possibile per rendere equilibrato tutto.

"E' bello vedere che la griglia di partenza cresce, è il risultato di tanti anni di lavoro tra IMSA e FIA, e il fatto che aumentino i numeri dei Costruttori coinvolti in entrambe le serie è la conferma che la piattaforma LMDh è molto attraente".

"Al momento penso che le dinamiche siano positive e quando vedi che tutti arrivano è chiaro che si debba avere una lotta bella e alla pari in pista. Credo che sia la miglior era dell'endurance".

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini SC63 LMDh

Ligier Automotive è stato scelto come telaista da Lamborghini Squadra Corse per la sua SC63 e Esnault si dice contentissimo di questa opzione, che dà modo a tutti di lavorare secondo le proprie volontà.

"Una volta scelta la piattaforma LMDh bisognava capire quale telaio avere; considerando il poco tempo a disposizione, era importante per Lamborghini avere un partner che potesse concentrarsi al 100% sul progetto".

"Ligier ha una grande tradizione ed esperienza nel mondo delle corse e dell'endurance, conosce questo campo e cosa serve, per cui è stata la scelta ideale per noi".