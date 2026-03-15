MotoGP | VR46 ribadisce il suo status privilegiato con Ducati rispetto a Gresini

I rapporti di forza tra i partner della Ducati in MotoGP cambiano continuamente. Pramac è stata a lungo il cliente privilegiato e, negli ultimi anni della collaborazione, il team di Paolo Campinoti disponeva dello stesso materiale della scuderia ufficiale e di un importante supporto tecnico, cosa che gli ha permesso di conquistare il titolo a squadre nel 2023 e poi quello piloti nel 2024, con Jorge Martin.

La mancata promozione di Martin nel team ufficiale ha innescato una crisi di fiducia tra Pramac e Ducati, e la struttura toscana ha interrotto la collaborazione con il costruttore di Borgo Panigale per accettare la proposta della Yamaha di diventare il suo team satellite lo scorso anno. Il posto di partner privilegiato della Ducati è diventato quindi vacante.

Nel 2025, il costruttore è passato da otto a sei moto, e da quattro di ultima generazione a sole tre. Due di queste erano naturalmente riservate a Marc Marquez e Pecco Bagnaia nel team ufficiale, mentre il terzo esemplare è andato alla VR46, per Fabio Di Giannantonio. Gresini invece ha mantenuto due moto con la vecchia specifica.

Quest'anno la situazione è cambiata nuovamente, poiché Ducati ha deciso di schierare una quarta moto ufficiale. Logicamente, è stata proposta in primo luogo a VR46, che ha rifiutato l'offerta, evidentemente per questioni finanziarie. È stato quindi il Gresini Racing ad ereditarla, per Alex Marquez. Questo pone i due team satellite della Ducati su un certo piano di parità. VR46 mantiene tuttavia uno status diverso all'interno del marchio.

"Abbiamo il supporto ufficiale", ha sottolineato Uccio Salucci, direttore del team VR46, in un'intervista concessa a Motorsport.com. "Non abbiamo solo la moto: il supporto ufficiale non è solo la moto. È un gruppo di ingegneri che lavora per noi. Gresini non ha questo gruppo di ingegneri. Sono molto felice che siamo il team supportato dalla casa madre."

Uccio Salucci si rallegra del legame privilegiato tra VR46 e Ducati. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tutti gli accordi tra costruttori e team satellite devono essere rinnovati per la stagione 2027, che segnerà i nuovi cicli contrattuali, e Aprilia ha contattato VR46 in vista di una possibile collaborazione, ma il team di Tavullia desidera rimanere fedele alla Ducati.

Salucci non manca di sottolineare il rapporto privilegiato di cui gode VR46 con Ducati, rendendo Gresini un rivale meno attrezzato. "È certo che la rivalità con Gresini è forte, ma nel rispetto reciproco", ha sottolineato il collaboratore di Valentino Rossi, ricordando di conoscere "molto bene" Michele Masini, il direttore sportivo di Gresini, e Carlo Merlini, il suo direttore commerciale.

"È certo che sono nostri rivali, come (Lucio) Cecchinello (titolare della Honda LCR), come Pramac, come le altre squadre. Ma noi siamo una squadra sostenuta dalla casa madre. E Gresini no."

Intervista raccolta da Rachit Thukral