MotoGP | Marquez: "Con le 850cc la velocità diminuirà, ma i tempi rimarranno gli stessi"

Da quando nel maggio 2024 è stato annunciato che il regolamento tecnico della MotoGP sarebbe cambiato in modo sostanziale, le speculazioni e la curiosità su come la sua introduzione potrebbe influire sono cresciute man mano che sono stati resi noti i dettagli più importanti.

Si tratta di modifiche che, in definitiva, riguardano una riduzione della cilindrata dei motori, che passerà da 1000 a 850 cc; della semplificazione dell'aerodinamica, anche se non è ancora chiaro a quali livelli; dell'eliminazione degli abbassatori da utilizzare in movimento, ma non per le partenze; senza dimenticare il piatto forte del menu: il nuovo fornitore di pneumatici, con l'ingresso di Pirelli al posto di Michelin.

Una combinazione che, ad oggi, nessuno sa come influenzerà il comportamento delle moto o in che modo i piloti dovranno adattarsi, anche se MotoGP Sports Entertainment Group (l'ex Dorna) assicura che lo spirito del cambiamento è quello di ridurre i costi e rendere le gare più lente e, quindi, più sicure.

In attesa dell'arrivo delle nuove moto del 2027, ingegneri e piloti della MotoGP attendono con curiosità e una certa inquietudine lo sviluppo dei prototipi, ma solo quando entreranno in competizione potranno dare la loro diagnosi.

Per il momento, nessuno si aspetta un cambiamento così radicale come quello che si è verificato in Formula 1, dove la stragrande maggioranza dei piloti ha accolto con stupore quella che è già nota come la "nuova F1".

Tra i componenti della griglia, i piloti Mercedes e Ferrari si sono mostrati più o meno soddisfatti, con Charles Leclerc che ha chiesto tempo.

Contro invece si sono levate la maggior parte delle voci, come quelle di Esteban Ocon, Lando Norris, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Sergio Perez, Valtteri Bottas e, soprattutto, il campione Max Verstappen, che è stato il più critico nel definire questa nuova F1: "Caos. Onestamente, non trovo le parole giuste per descriverlo", ha detto l'olandese della Red Bull.

In un evento organizzato da uno dei suoi sponsor alcuni giorni fa, Marc Marquez è stato interrogato su questo cambiamento del regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2027, in particolare sulla riduzione da 1000 a 850 cc e su ciò che essa comporta.

"Quando viene introdotto un nuovo regolamento, è promosso dal campionato insieme alla MSMA, che è l'associazione dei costruttori. Hanno deciso di ridurre la cilindrata, cosa con cui sono d'accordo, soprattutto perché in molti circuiti si raggiungevano quasi i 360 km/h", ha valutato il campione 2025 con la Ducati.

"Credo che sia una velocità inutile per lo spettacolo e che aumenti molto il rischio. Inoltre, comporta un altro problema: le vie di fuga di molti circuiti stavano diventando troppo piccole perché si arrivava sempre più veloci. Abbiamo bisogno di più vie di fuga perché, in caso di errore, il muro si vede sempre più vicino", ha aggiunto il pilota, che sta ancora recuperando dall'infortunio subito in Indonesia lo scorso anno.

A questo punto, Marquez vede di buon occhio il cambiamento tecnico, in attesa, ovviamente, di provare le moto del 2027. "Quello che hanno fatto è stato adattare le moto per cercare di ridurre la velocità massima. Tuttavia, credo che i tempi su molti circuiti saranno molto simili e persino più veloci, perché si riduce il peso e la potenza (delle moto), ma si guadagna in agilità. Vedremo come andrà", ha osservato incuriosito.

Ciò che è chiaro è che il pilota Ducati capisce che "nessuno" sa con certezza come sarà la MotoGP con le nuove moto da 850cc. "Nessuno può assicurarti di avere la moto migliore (nel 2027), nessuno ha una bacchetta magica. Come pilota, non so nemmeno se mi adatterò più velocemente degli altri, ma sarà una stagione di costante evoluzione", ha avvertito il ragazzo di Cervera.