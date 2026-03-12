MotoGP | Honda: ecco il primo video della RC214V, la moto 850cc per il 2027

Le cose buone si fanno attendere, dicono, e Honda ha impiegato quasi tre mesi per pubblicare le prime immagini del lancio della RC214V, il prototipo che sta sviluppando per competere secondo le nuove regole tecniche della MotoGP nel 2027.

Il test è stato effettuato mercoledì 17 dicembre a Sepang, come già anticipato da Motorsport.com, dove il test team dell'HRC ha lavorato per diversi giorni, con il pilota giapponese Takaaki Nakagami incaricato di guidare il nuovo prototipo.

Fino al test ufficiale di Barcellona, che si terrà il 18 maggio, Aleix Espargaro continuerà lo sviluppo della RC213V del 2026, mentre Nakagami si concentrerà sullo sviluppo della nuova moto con il propulsore da 850cc per il 2027.

Da quel momento in poi, Espargaro abbandonerà il lavoro con la moto del 2026 e si unirà a quello sul nuovo prototipo insieme al collaudatore giapponese, con il test ufficiale di Brno, il 22 giugno, come prima data in cui i piloti titolari della Honda potranno guidare la RC214V.

"La prima impressione è che la moto sia super leggera. Mi ha un po' sorpreso, anche in queste condizioni. Sì, piuttosto piacevole", commenta Nakagami nel video dopo essere sceso dalla moto.

Il nuovo regolamento tecnico del 2027 riduce la cilindrata dei motori da 1000 a 850 cc, riduce l'aerodinamica, elimina gli abbassatori ed impone il passaggio agli pneumatici Pirelli.

Nel video pubblicato da Honda sui suoi canali social si può vedere che il primo test è stato effettuato in condizioni di bagnato e con pneumatici intagliati, oltre che con una configurazione aerodinamica abbastanza simile a quella attuale, che in teoria non sarebbe regolamentare. A partire dal prossimo anno, la carena anteriore dovrà essere più stretta e più corta di cinque centimetri, oltre a ridurre l'altezza del codone di 10 centimetri, comprese eventuali alette.

Immagine tratta dal video Honda, in cui si vede la carenatura della RC214V testata a Sepang lo scorso dicembre Foto di: Honda

Sebbene nel video non sia possibile distinguere la marca di pneumatici utilizzati per il test, Motorsport.com ha potuto confermare che Pirelli ha portato a Sepang alcune unità di quelli che sta sviluppando per debuttare in MotoGP il prossimo anno in sostituzione di Michelin.

Oltre alla Honda, anche Yamaha e KTM hanno già provato i prototipi del 2027. Nel caso del costruttore austriaco, lo ha fatto per la prima volta anche a dicembre, e ora lo ha fatto di nuovo questa settimana, sempre con Pol Espargaro, nel test privato di Jerez, dove erano presenti anche Yamaha e Aprilia, anche se il costruttore italiano, per il momento, rimane, insieme a Ducati, l'unico a non aver ancora provato la moto del 2027.