Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Ferrari Amalfi Spider: i 640 CV del V8 in Open-Air

Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Amalfi Spider: i 640 CV del V8 in Open-Air

F1 | Cadillac: manca tanto carico al posteriore, ma gli aggiornamenti sono in arrivo

Formula 1
Cina
F1 | Cadillac: manca tanto carico al posteriore, ma gli aggiornamenti sono in arrivo

F1 | Shanghai pista “amica”: in qualifica e gara i piloti avranno più energia e meno vincoli

Formula 1
Cina
F1 | Shanghai pista “amica”: in qualifica e gara i piloti avranno più energia e meno vincoli

WRC | Safari Rally, PS1-2: Solberg vola sul fango e infligge distacchi pesanti

WRC
Rally del Kenya
WRC | Safari Rally, PS1-2: Solberg vola sul fango e infligge distacchi pesanti

MotoGP | Dall'Igna e Marquez alzano il tono della "versione ufficiale Ducati" sulla sanzione di Buriram

MotoGP
MotoGP | Dall'Igna e Marquez alzano il tono della "versione ufficiale Ducati" sulla sanzione di Buriram

F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

Formula 1
F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

Formula 1
Cina
F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"

Formula 1
Cina
F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"
MotoGP

MotoGP | Dall'Igna e Marquez alzano il tono della "versione ufficiale Ducati" sulla sanzione di Buriram

Ducati ha evitato polemiche dopo la sanzione che ha privato Marc Marquez della vittoria nella Sprint del GP della Thailandia, diffondendo una versione ufficiale neutrale: "La accettiamo, ma non la condividiamo". Qualche giorno dopo, il tono si è inasprito.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Più di una settimana dopo il Gran Premio della Thailandia, che ha portato Pedro Acosta alla sua prima vittoria in una Sprint di MotoGP dopo una penalità inflitta a Marc Marquez che gli ha negato una vittoria che aveva ormai in tasca, sia il pilota della Ducati che il grande capo del reparto corse bolognese, l'ingegner Gigi Dall'Igna, hanno notevolmente inasprito la "versione ufficiale" della scuderia italiana.

Durante la Sprint di Buriram, Acosta ha superato Marquez più volte, con il catalano che ha risposto agli attacchi del murciano in tutte queste manovre. All'ultima curva del penultimo giro, all'ingresso del rettilineo di arrivo, dove il pilota della KTM aveva tentato di superare la Ducati #93 in più occasioni, Marc ha restituito il favore, anche se questa volta lo "Squalo" ha toccato la pedana sinistra di Marquez, che secondo la Direzione Gara non ha lasciato spazio e lo ha spinto fuori dalla pista.

A seguito di ciò, la Direzione Gara ha preso la decisione immediata di punirlo con la restituzione della posizione. Il problema è che Marc non ha visto il messaggio fino all'ultima curva dell'ultimo giro, quindi non ha avuto la possibilità, quando ha lasciato passare Acosta, di provare a rispondere nuovamente.

 

Dopo la gara, Marquez si è mostrato contrariato, ma non ha voluto alimentare polemiche e si è attenuto ad un discorso preparato: "La mia opinione è che la direzione di gara decide. Io mi limito a seguire le regole", ha detto il catalano, in linea con la versione ufficiale diffusa dalla Ducati: "La accettiamo, ma non la condividiamo", in riferimento alla sanzione.

Dall'Igna: "Una decisione discutibile dei commissari"

Successivamente, tuttavia, sia Gigi Dall'Igna che Marc Marquez hanno approfondito la questione, inasprendo leggermente i toni.

Nel suo consueto riassunto del Gran Premio sul suo account LinkedIn, dove appare come "General Manager Ducati Corse e Ducati Motor Holding", Dall'Igna parla del weekend e anche della sanzione che ha privato Marquez della vittoria nella Sprint di sabato, che definisce una "decisione discutibile".

Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"era un GP che sapevamo di dover gestire con intelligenza. Marc stava facendo proprio questo, mettendoci tutta la sua mente e il suo cuore. Tuttavia, è stato davvero sfortunato: prima nella Sprint, dove una decisione discutibile dei commissari gli è costata la vittoria", chiarisce senza mezzi termini Dall'Igna, che ha anche ricordato, senza nominarla, la disavventura con la gomma posteriore della gara lunga. "Poi nel GP stesso dove, nonostante alcune difficoltà, il podio era alla sua portata prima di essere costretto al ritiro".

Marquez: "Nell'ultimo giro, il livello di aggressività aumenta"

Durante un evento con uno dei suoi sponsor, a Marc è stato chiesto direttamente se riteneva che la sanzione fosse stata giusta.

"Il weekend in generale è stato buono, ma soprattutto lottare per la vittoria in quella Sprint", sottolinea il pilota, che ammette: "È stata una gara in difesa, perché non ero il pilota più veloce in pista, ed è in questi casi che si attinge all'esperienza. Nonostante ciò, siamo riusciti ad arrivare primi all'ultima curva", ricorda prima di insistere su un tema per lui fondamentale: l'avviso.

"Ho dovuto rispettare quella sanzione che mi è stata notificata alla penultima curva, quando ho ricevuto il messaggio sul dashboard, non mi spettava altro. Semplicemente, quello che facciamo è seguire le regole dei commissari".

"Se i commissari fissano il limite in un punto, dobbiamo adattarci. Ovviamente era un'azione al limite. Si poteva sanzionare? Sì? No? Chi è coinvolto dirà sempre di no e l'altro forse dirà di sì", continua a riflettere il pilota della Ducati.

"Ma è vero che nel motociclismo, soprattutto negli ultimi due giri, il livello di aggressività aumenta sempre e si cerca di difendersi al massimo", ha concluso, giustificando la sua manovra.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Aldeguer completa una giornata di allenamento in pista e punta al GP del Brasile

Top Comments

More from
Germán Garcia Casanova

MotoGP | Aldeguer completa una giornata di allenamento in pista e punta al GP del Brasile

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aldeguer completa una giornata di allenamento in pista e punta al GP del Brasile

MotoGP | Honda: ecco il primo video della RC214V, la moto 850cc per il 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Honda: ecco il primo video della RC214V, la moto 850cc per il 2027

MotoGP | Marquez: "Con le 850cc la velocità diminuirà, ma i tempi rimarranno gli stessi"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez: "Con le 850cc la velocità diminuirà, ma i tempi rimarranno gli stessi"
More from
Marc Marquez

MotoGP | Acosta primo leader del Mondiale: solo nel 42% dei casi è servito a diventare campione

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Acosta primo leader del Mondiale: solo nel 42% dei casi è servito a diventare campione

MotoGP | Dall'Igna: "Dobbiamo colmare il gap, ma senza farci prendere dal panico"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Dall'Igna: "Dobbiamo colmare il gap, ma senza farci prendere dal panico"

MotoGP | Marquez punge Acosta: "Ho vinto il Mondiale al primo anno, lui neanche una gara al terzo"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez punge Acosta: "Ho vinto il Mondiale al primo anno, lui neanche una gara al terzo"
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Jerez ospita tre giorni di test privati con gomme Michelin e Pirelli

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Jerez ospita tre giorni di test privati con gomme Michelin e Pirelli

MotoGP | La promessa Aprilia, la sorpresa Acosta e l'oscuro presagio Ducati

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | La promessa Aprilia, la sorpresa Acosta e l'oscuro presagio Ducati

MotoGP | La penalità di Marc Marquez è un paradosso se Alex non viene neppure investigato

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | La penalità di Marc Marquez è un paradosso se Alex non viene neppure investigato

Ultime notizie

Ferrari Amalfi Spider: i 640 CV del V8 in Open-Air

Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Amalfi Spider: i 640 CV del V8 in Open-Air

F1 | Cadillac: manca tanto carico al posteriore, ma gli aggiornamenti sono in arrivo

Formula 1
Cina
F1 | Cadillac: manca tanto carico al posteriore, ma gli aggiornamenti sono in arrivo

F1 | Shanghai pista “amica”: in qualifica e gara i piloti avranno più energia e meno vincoli

Formula 1
Cina
F1 | Shanghai pista “amica”: in qualifica e gara i piloti avranno più energia e meno vincoli

WRC | Safari Rally, PS1-2: Solberg vola sul fango e infligge distacchi pesanti

WRC
Rally del Kenya
WRC | Safari Rally, PS1-2: Solberg vola sul fango e infligge distacchi pesanti