MotoGP | Dall'Igna e Marquez alzano il tono della "versione ufficiale Ducati" sulla sanzione di Buriram

Più di una settimana dopo il Gran Premio della Thailandia, che ha portato Pedro Acosta alla sua prima vittoria in una Sprint di MotoGP dopo una penalità inflitta a Marc Marquez che gli ha negato una vittoria che aveva ormai in tasca, sia il pilota della Ducati che il grande capo del reparto corse bolognese, l'ingegner Gigi Dall'Igna, hanno notevolmente inasprito la "versione ufficiale" della scuderia italiana.

Durante la Sprint di Buriram, Acosta ha superato Marquez più volte, con il catalano che ha risposto agli attacchi del murciano in tutte queste manovre. All'ultima curva del penultimo giro, all'ingresso del rettilineo di arrivo, dove il pilota della KTM aveva tentato di superare la Ducati #93 in più occasioni, Marc ha restituito il favore, anche se questa volta lo "Squalo" ha toccato la pedana sinistra di Marquez, che secondo la Direzione Gara non ha lasciato spazio e lo ha spinto fuori dalla pista.

A seguito di ciò, la Direzione Gara ha preso la decisione immediata di punirlo con la restituzione della posizione. Il problema è che Marc non ha visto il messaggio fino all'ultima curva dell'ultimo giro, quindi non ha avuto la possibilità, quando ha lasciato passare Acosta, di provare a rispondere nuovamente.

Dopo la gara, Marquez si è mostrato contrariato, ma non ha voluto alimentare polemiche e si è attenuto ad un discorso preparato: "La mia opinione è che la direzione di gara decide. Io mi limito a seguire le regole", ha detto il catalano, in linea con la versione ufficiale diffusa dalla Ducati: "La accettiamo, ma non la condividiamo", in riferimento alla sanzione.

Dall'Igna: "Una decisione discutibile dei commissari"

Successivamente, tuttavia, sia Gigi Dall'Igna che Marc Marquez hanno approfondito la questione, inasprendo leggermente i toni.

Nel suo consueto riassunto del Gran Premio sul suo account LinkedIn, dove appare come "General Manager Ducati Corse e Ducati Motor Holding", Dall'Igna parla del weekend e anche della sanzione che ha privato Marquez della vittoria nella Sprint di sabato, che definisce una "decisione discutibile".

Luigi Dall'Igna, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"era un GP che sapevamo di dover gestire con intelligenza. Marc stava facendo proprio questo, mettendoci tutta la sua mente e il suo cuore. Tuttavia, è stato davvero sfortunato: prima nella Sprint, dove una decisione discutibile dei commissari gli è costata la vittoria", chiarisce senza mezzi termini Dall'Igna, che ha anche ricordato, senza nominarla, la disavventura con la gomma posteriore della gara lunga. "Poi nel GP stesso dove, nonostante alcune difficoltà, il podio era alla sua portata prima di essere costretto al ritiro".

Marquez: "Nell'ultimo giro, il livello di aggressività aumenta"

Durante un evento con uno dei suoi sponsor, a Marc è stato chiesto direttamente se riteneva che la sanzione fosse stata giusta.

"Il weekend in generale è stato buono, ma soprattutto lottare per la vittoria in quella Sprint", sottolinea il pilota, che ammette: "È stata una gara in difesa, perché non ero il pilota più veloce in pista, ed è in questi casi che si attinge all'esperienza. Nonostante ciò, siamo riusciti ad arrivare primi all'ultima curva", ricorda prima di insistere su un tema per lui fondamentale: l'avviso.

"Ho dovuto rispettare quella sanzione che mi è stata notificata alla penultima curva, quando ho ricevuto il messaggio sul dashboard, non mi spettava altro. Semplicemente, quello che facciamo è seguire le regole dei commissari".

"Se i commissari fissano il limite in un punto, dobbiamo adattarci. Ovviamente era un'azione al limite. Si poteva sanzionare? Sì? No? Chi è coinvolto dirà sempre di no e l'altro forse dirà di sì", continua a riflettere il pilota della Ducati.

"Ma è vero che nel motociclismo, soprattutto negli ultimi due giri, il livello di aggressività aumenta sempre e si cerca di difendersi al massimo", ha concluso, giustificando la sua manovra.