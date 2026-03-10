MotoGP | Uccio: "VR46 ha parlato con Aprilia, ma siamo vicini al rinnovo con Ducati"
La Pertamina Enduro VR46 è vicina alla firma di un nuovo accordo per proseguire l'avventura in MotoGP con Ducati, nonostante l'interesse manifestato dall'Aprilia durante l'inverno.
Uccio Salucci, Team Director VR46 Racing Team
Ci sono stati contatti tra Aprilia e Pertamina Enduro VR46 per la fornitura delle moto per la nuova era 850cc della MotoGP nel 2027, ma la squadra di Valentino Rossi ora è vicina a concludere un nuovo accordo per proseguire la sua avventura con Ducati.
La squadra di Tavullia è cliente Ducati fin da quando ha fatto il suo ingresso nella classe regina nel 2022, e il dominio delle Desmosedici GP le ha permesso di diventare una struttura capace di ottenere anche dei successi nel 2023, grazie all'attuale pilota Aprilia Marco Bezzecchi.
La partnership con la Casa di Borgo Panigale poi si è rafforzata nel 2025, quando la VR46 si è guadagnata lo status di team factory supported, con Fabio Di Giannantonio che ha ricevuto una GP25 identica a quelle di Marc Marquez e Pecco Bagnaia nel box del team ufficiale.
Tuttavia, negli ultimi 12 mesi ci sono state alcune speculazioni sul futuro di questo rapporto, dato che l'accordo attuale scadrà alla fine del 2026. In particolare, la VR46 è stata collegata ad un possibile passaggio in Yamaha, dato che Rossi, che è il proprietario del team, mantiene stretti legami con il marchio di Iwata nel suo ruolo di ambasciatore.
Il team director della VR46, "Uccio" Salucci, ha rivelato a Motorsport.com che anche Aprilia aveva avviato dei colloqui esplorativi con il team su una potenziale partnership per il 2027, ma che la squadra non ha mai preso seriamente in considerazione l'idea di lasciare la Ducati.
"Abbiamo parlato un po' con Aprilia perché volevano parlare con noi e noi siamo dei gentlemen", ha dichiarato Salucci in un'intervista esclusiva concessa a Motorsport.com a Buriram. "Conosco Massimo Rivola da moltissimi anni. Quando Valentino ha provato la Formula 1 con la Ferrari, Massimo Rivola ha gestito la situazione nel 2004, 22 anni fa".
"Conosco Massimo; è una brava persona ed un ottimo manager. Abbiamo parlato un paio di volte, due o tre, perché no? Ma non ho mai pensato di cambiare e lasciare la Ducati".
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Ducati ha fornito ben otto moto sulla griglia di partenza fino al 2024, ma il passaggio del Prima Pramac Racing alla Yamaha lo scorso anno l'ha lasciata con soli due team satellite oltre alla propria squadra ufficiale.
Salucci ha indicato che la VR46 è ora nelle fasi finali delle trattative per il rinnovo con Ducati, con un accordo che dovrebbe essere finalizzato entro il prossimo mese. Motorsport.com ha appreso che il contratto avrà una durata di tre anni, coprendo quindi le stagioni 2027, 2028 e 2029.
"Siamo molto vicini alla firma. Rimangono solo alcuni piccoli dettagli da definire. Penso che nel prossimo mese potrebbe esserci un annuncio. Siamo davvero vicini a firmare nuovamente con Ducati".
Quando gli è stato domandato se fosse soddisfatto del rapporto tra VR46 e Ducati, Salucci ha aggiunto: "Certamente. È la migliore moto al mondo".
Mentre l'importante rinnovamento tecnico per il 2027 domina i titoli dei giornali, i team ed i costruttori stanno lavorando contemporaneamente ad un nuovo accordo commerciale con MotoGP Sports Entertainment (precedentemente nota come Dorna), che entrerà in vigore il prossimo anno. Fino a quando l'accordo non sarà finalizzato, è improbabile che i team annuncino formalmente la composizione delle proprie line-up piloti o le varie partnership con i costruttori.
