MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

Non è un segreto che quest'anno il mercato dei piloti della MotoGP si sia mosso ad un passo record. Ancora prima che le moto del 2026 avessero fatto il loro esordio nei test pre-stagionali, il mondo della MotoGP è stato colto di sorpresa dalla rivelazione di Motorsport.com secondo cui Fabio Quartararo aveva raggiunto un accordo per passare alla Honda nel 2027.

Da allora sono emersi ulteriori dettagli sui potenziali trasferimenti dei piloti, anche se i team e i costruttori hanno finora evitato di confermare pubblicamente qualsiasi sviluppo. Con la Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA) ancora impegnata a negoziare un accordo commerciale con MotoGP Sports Entertainment (precedentemente nota come Dorna) per il periodo 2027-31, i team hanno concordato di non annunciare le loro line-up piloti per il prossimo anno.

Tecnicamente, i costruttori non hanno ancora firmato formalmente per la stagione 2027 e, di conseguenza, non hanno piloti da annunciare per il prossimo ciclo. Ciononostante, gran parte della griglia sembra già prendere forma dietro le quinte, in particolare nei team ufficiali, lasciando ai team satellite il compito di riempire i posti rimanenti.

Ecco come potrebbe presentarsi la griglia della MotoGP 2027.

Ducati

Il team ufficiale Ducati sembra destinato ad un grande cambiamento, con Pedro Acosta che, secondo le previsioni, affiancherà il campione del mondo in carica Marc Marquez. Ciò segnerebbe la fine della lunga collaborazione della Ducati con Pecco Bagnaia, che ha aiutato la Casa di Borgo Panigale a conquistare i suoi primi titoli mondiali dopo il successo di Casey Stonernel 2007.

La priorità assoluta della Ducati era quella di assicurarsi Marquez per altre due stagioni, cosa che sembra aver fatto nonostante la mancanza di una dichiarazione ufficiale da entrambe le parti. Lo spagnolo ha superato anche le aspettative più rosee dopo essersi unito al team lo scorso anno, vincendo 11 Gran Premi ed aggiudicandosi il settimo titolo nella classe regina nella sua carriera.

L'atteso arrivo di Acosta darebbe nuova energia alla squadra, offrendo al giovane spagnolo l'opportunità di realizzare appieno il suo potenziale dopo due stagioni senza vittorie sulla KTM.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Gresini

La formazione 2027 del Gresini Racing sembra tutt'altro che definita, ma è quasi certo che perderà il suo pilota di punta , Alex Marquez. Per quanto riguarda Fermin Aldeguer, ha firmato un contratto "due più due" direttamente con la Ducati prima del suo debutto in MotoGP nel 2025, ma il marchio di Borgo Panigale deve ancora decidere dove collocarlo all'interno delle sue strutture satellite.

Non essendoci posti disponibili nel team ufficiale, si ritiene che Aldeguer voglia rimanere con Gresini, anche se la VR46 ha mostrato interesse per i suoi servizi.

Anche se dovesse rimanere dove è ora anche l'anno prossimo, il team di Nadia Padovani dovrà decidere chi sarà il suo compagno di squadra all'inizio del nuovo ciclo di regolamenti.

VR46

Anche la formazione dei piloti della VR46 è un grande punto interrogativo, ma il team manager Uccio Salucci ha fornito l’indicazione più chiara al Gran Premio di Thailandia, dove ha rivelato che la squadra sta valutando di affiancare un giovane ad un pilota esperto. Una strategia del genere mette sotto pressione gli attuali piloti Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio, con almeno uno di loro che rischia di perdere il posto a meno che non riesca a soddisfare le aspettative del team.

Si ritiene che la VR46 abbia puntato su Aldeguer per il 2027 dopo che lo scorso anno si è classificato come miglior esordiente, ma resta da vedere se entrerà a far parte della formazione di Tavullia o meno.

Aprilia

Dopo aver vissuto la stagione di maggior successo nella sua storia in MotoGP, l'Aprilia non ha perso tempo e ha firmato un nuovo contratto con il pilota che ha conquistato tre delle quattro vittorie dello scorso anno: Marco Bezzecchi.

Sebbene non sia stato confermato ufficialmente, si prevede che Bagnaia farà squadra con Bezzecchi il prossimo anno. Aprilia spera che un cambio di ambiente aiuti Bagnaia a ritrovare la forma, proprio come Bezzecchi si è ripreso da una difficile stagione 2024 dopo aver lasciato la VR46.

L'arrivo di Bagnaia darebbe inoltre all'Aprilia una line-up interamente italiana.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Trackhouse

Si sa poco dei piani di Trackhouse per il prossimo anno. Mentre il vincitore del GP d'Australia 2025, Raul Fernandez, sta vivendo il momento migliore della sua carriera, sembra che non abbia ancora ricevuto alcuna offerta per il 2027. Anche il futuro di Ai Ogura è incerto, nonostante il pilota giapponese abbia iniziato la stagione in modo incoraggiante.

L'incertezza sulla formazione dei piloti di Trackhouse arriva mentre Motorsport.com ha riportato che il proprietario del team, Justin Marks, sta cercando di vendere una quota della scuderia, una mossa che potrebbe alla fine influenzare le decisioni sui piloti.

KTM

La KTM è pronta ad affrontare la stagione 2027 della MotoGP con una coppia di piloti completamente nuova. Con Acosta ormai quasi certo di passare alla Ducati, si ritiene che il marchio austriaco abbia ingaggiato Alex Marquez per guidare la sua squadra ufficiale il prossimo anno. Maverick Vinales dovrebbe essere promosso dal team Tech3 il prossimo anno per affiancare il giovane Marquez, sostituendo di fatto Brad Binder nel factory team.

Ciò significa che KTM avrà due vincitori di GP nella sua formazione il prossimo anno.

Tech3

Il team Tech3 ha iniziato un nuovo capitolo quest'anno in seguito all'acquisizione guidata dall'ex team principal della Haas F1, Guenther Steiner. Non è ancora chiaro come questo influenzerà la sua formazione per il prossimo anno, ma è probabile che Binder si unisca alla squadra per il 2027 dopo aver lasciato la squadra ufficiale KTM.

Resta da vedere se Enea Bastianini verrà confermato al suo fianco.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Honda

La Honda ha dato il via al mercato piloti assicurandosi i servizi del campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, anche se nessuna delle due parti ha annunciato formalmente l'accordo.

Il costruttore giapponese deve ancora decidere chi affiancherà Quartararo nella prossima stagione. L'attuale pilota Luca Marini potrebbe cambiare aria dopo aver avuto colloqui con la Yamaha in Thailandia, ma ciò non garantisce automaticamente che Joan Mir manterrà il suo posto. Sebbene Mir sia certamente in lizza, la Casa di Tokyo potrebbe anche promuovere un giovane dalla Moto2, con David Alonso tra i nomi che sono stati menzionati.

LCR

Nel settembre dello scorso anno, Johann Zarco ha firmato un contratto biennale con la Honda LCR, diventando il primo pilota a confermare pubblicamente il proprio futuro per il prossimo ciclo regolamentare della MotoGP. Zarco dovrà comunque migliorare il proprio livello, dopo che il suo stato di forma è calato notevolmente nella seconda metà del 2025, in seguito alla vittoria di Le Mans ed al secondo posto di Silverstone.

Il debuttante Diogo Moreira ha mostrato finora segnali promettenti e sembra ben posizionato per mantenere il suo posto per il 2027.

Yamaha

Jorge Martin dovrebbe concludere la sua collaborazione biennale con l’Aprilia ed unirsi alla squadra ufficiale Yamaha nel 2027. In questo modo, il marchio di Iwata sostituirà un campione del mondo (Quartararo) con un altro.

Non è stata presa alcuna decisione riguardo al secondo pilota della Yamaha, ma Alex Rins dovrà dare il massimo per guadagnarsi un'altra stagione con la casa. Marini, noto per le sue doti tecniche, potrebbe affiancare Martin dopo aver avuto colloqui con la dirigenza a Buriram.

Pramac

La formazione del Pramac Racing è tutt'altro che definita, ma è molto probabile che il tre volte campione del mondo Superbike Toprak Razgatlioglu rimanga con la squadra nel 2027, quando Pirelli diventerà il fornitore ufficiale di pneumatici della MotoGP.

Il futuro di Jack Miller è meno chiaro, ma tra i più ampi cambiamenti nella struttura della Yamaha, l’esperienza dell’australiano potrebbe aiutarlo ad ottenere un altro contratto con la Pramac.

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP | Ecco come potrebbe essere la griglia 2027

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