MotoGP | RNF: “Il team resta, Razali è fuori già da un mese”

Da metà stagione le voci sui problemi gestionali e finanziari del team RNF, satellite di Aprilia, si sono moltiplicate, fino al punto che le dichiarazioni dei piloti che si lamentano della qualità dei ricambi forniti dall'azienda di Noale sono state collegate a una presunta mancanza di pagamenti.

Dopo aver fondato il team Petronas in Moto2 e, nel 2019, aver fatto il salto in MotoGP come proprietario del team, Razlan Razali ha ceduto il potere a investimenti esterni, perdendo la proprietà del team e, ora, il suo lavoro: Valencia sarà l'ultimo Gran Premio per l'ex manager del circuito di Sepang.

Venerdì Razali ha pubblicato sui social media un messaggio di addio, assicurando che il futuro sarebbe stato migliore. Sabato, gli attuali proprietari del 60% della squadra, la società rumena CDT Sports and Media SRL, hanno rilasciato una dichiarazione a un'ora dall'evento che dovrebbe presentare i nuovi proprietari della squadra e un nuovo title sponsor in sostituzione di CryptoDATA.

"La stampa ha fatto molte speculazioni sul CryptoDATA RNF MotoGP Team e quindi vorremmo fornire chiarimenti attraverso questo comunicato stampa ufficiale", così inizia la nota diffusa dal team. "Una cosa è chiara: il CryptoDATA RNF MotoGP Team ha un contratto di partecipazione al Campionato MotoGP valido fino al 2026 che gli è stato assegnato dal Sepang Racing Team. Questo contratto ha termini e condizioni molto chiari e finora non ci è stata nemmeno notificata una violazione di un obbligo contrattuale. Inoltre, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di risoluzione del contratto”.

“Inoltre, RNF ha un contratto valido con Aprilia e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di risoluzione del contratto. Le speculazioni sulla qualità dei ricambi per le moto forniti da Aprilia a causa di ‘presunti’ debiti sono false. Non ci sono debiti con Aprilia e tutti gli importi sono stati saldati all'inizio di quest'anno. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dal contratto, abbiamo concordato meccanici in più ed effettuato i costi aggiuntivi”.

“È vero che RNF aveva ricevuto un'offerta per i suoi posti in griglia a Madrid presso l'ufficio della Dorna (promoter del campionato), ma questa offerta è stata ufficialmente rifiutata più di quindici giorni fa e da allora non sono state avviate ulteriori trattative. Il CryptoDATA RNF MotoGP Team non ha debiti o controversie con i suoi fornitori e tutte le attività sono svolte in conformità con il piano aziendale e secondo i termini contrattuali con i fornitori”.

“Il team RNF rimane al 60% di proprietà di CDT SPORTS AND MEDIA SRL e al 40% di Razlan Razali. RNF Racing Ltd. è soggetta a un audit interno da parte dell'azionista di maggioranza (CDT) per esaminare i processi interni e l'attività dei dipendenti. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti nella gestione del team, dato che questo è stato un anno di transizione, e dopo l'audit metteremo in atto dei processi di ottimizzazione delle risorse umane al fine di implementare la strategia e le tattiche per ottenere prestazioni nel team. La decisione che Razlan Razali non farà parte della gestione del team RNF non è di ieri, ma è stata presa più di un mese fa, a causa delle pressioni esercitate dagli azionisti a seguito di risultati e decisioni finanziarie poco soddisfacenti", conclude la nota.

Ecco cosa ha scritto Razali sui suoi social media venerdì sera: "È stata una corsa incredibile. Un'opportunità unica nella vita di gestire e possedere un team di MotoGP nel Campionato del Mondo. Sappiamo cosa significa vincere e soprattutto perdere. Ho lavorato con i più incredibili membri del team provenienti da tutto il mondo. Abbiamo scoperto un campione del mondo in Fabio, siamo stati quasi campioni del mondo con Frankie, abbiamo avuto il GOAT Vale, la leggenda della MotoGP Dovi, abbiamo rischiato con Darryn e infine il dentista più veloce del mondo con Miguel e un campione in attesa Raul. La squadra era la mia famiglia allargata, la mia seconda casa e dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto e siamo diventati. Cosa ci aspetta? Sarà un altro inizio, ma diverso, e lo aspetto con il massimo spirito ed entusiasmo. Forza squadra!!!".