MotoGP | Ecco i risultati che servono a Bagnaia per essere campione

Pecco Bagnaia ha sprecato il suo primo match point del weekend di Valencia. Sbagliando la scelta della gomma posteriore non è riuscito a fare meglio del quinto posto mentre il suo rivale Jorge Martin si imponeva di forza nella Sprint. Un quadro che ha permesso al pilota del Prima Pramac Racing di ridurre da 21 a 14 le lunghezze che lo separano dal campione del mondo in carica, lasciando ancora aperta per lui la possibilità di conquistare il primo titolo iridato della MotoGP della sua carriera.

E' chiaro che per lui non sarà semplice, perché 14 punti sono pur sempre tanti da recuperare quando in palio ce ne sono 25 e gli lascia la possibilità di chiudere solo ai primi tre posti, ma preferibilmente vincendo. E in questo senso, tra le altre cose, si parte dall'assunto che se Bagnaia domani dovesse riuscire a bissare il risultato odierno, avrebbe la certezza di essere campione a prescindere dal risultato di Martin.

Anche nel caso in cui lo spagnolo dovesse conquistare la vittoria, i due sarebbero appaiati a pari punti, ma a spuntarla sarebbe il piemontese in virtù del maggior numero di successi conquistati nelle gare domenicali, visto che al momento il conteggio è di 6-4 in favore di Pecco.

Andiamo quindi a vedere insieme quali sono tutte le combinazioni che permetterebbero al pilota della Ducati di conquistare il suo secondo titolo nella classe regina, che equivarebbe a qualcosa di storico, visto che in era MotoGP solamente due leggende come Valentino Rossi e Marc Marquez sono riusciti nell'impresa di un "back to back". Ma anche quali sono le opzioni del suo rivale.

Ecco tutte le combinazioni favorevoli per Bagnaia:

- Se Bagnaia si piazza nelle prime cinque posizioni è campione a prescindere dal piazzamento di Martin.

- Se Martin chiude secondo, a Bagnaia serve un piazzamento nella top 10 per essere campione.

- Se Martin chiude terzo, a Bagnaia serve un piazzamento nelle prime 14 posizioni.

- Se Martin non riesce a piazzarsi almeno nelle prime tre posizioni, allora Bagnaia è automaticamente campione.

E quelle che invece sorriderebbero a Martin:

- Martin è campione se vince e Bagnaia non si piazza meglio del sesto posto.

- Martin è campione se arriva secondo e Bagnaia non si piazza meglio dell'11° posto.

- Martin è campione se arriva terzo e Bagnaia non si piazza meglio del 15° posto.