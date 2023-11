MotoGP | Marquez: "Aiutare Martin? Ho il passo, faccio il mio"

Il Gran Premio di Valencia raccoglie tantissime emozioni, dalla tensione per il titolo mondiale in gioco all’emotività degli addii. Dopo undici stagioni e sei mondiali si chiuderà un’era, quella di Marc Marquez e della Honda. Il pilota spagnolo disputa l’ultimo weekend con i colori Repsol prima di passare al team Gresini nel 2024 e cerca di salutare la squadra che è stata la sua casa nel migliore dei modi.

L’emotivo e lungo addio inizia con il piede giusto, perché nella Sprint di Valencia, l’otto volte iridato scattava dalla nona casella ma è andato a prendersi la terza posizione alle spalle del vincitore Jorge Martin e di Brad Binder. Non sono mancati però i momenti concitati durante le prime fasi di gara, in cui il catalano dell’HRC ha ingaggiato un duello con il contendente al titolo.

Sembrava che inizialmente Marc fosse più “scudiero” di Martin, tuttavia un tentativo di sorpasso ha lasciato il segno (nel vero senso della parola) sulla tuta del pilota Pramac. Dunque, Marquez ha corso e correrà senza remore o farà attenzione? “Alla fine dipende dalla gara e dal passo che hai. In Qatar non avevo il ritmo e nella Sprint non ho attaccato Bagnaia, e nella gara non ho attaccato Martin, perché se non hai il passo non ci sei”.

“Ma qui il passo ce l’ho, c’è stato un po’ di casino alle Curve 4 e 5 con Binder e Vinales. Poi alla Curva 6 Martin ha staccato molto presto, ho provato a sorpassarlo, ma quando ho visto che ero all’esterno ho chiuso il gas, perché se fosse rimasto aperto, uno di noi sarebbe sicuramente caduto. Ed è ciò che non vogliamo. Noi lottiamo per la nostra gara, l’abbiamo fatto, Martin era più veloce e alla fine ha vinto”, ha spiegato Marquez.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Per Marc è il terzo podio in una gara del sabato, dopo quello di Portimao e dell’India. Ora attende il suo secondo podio nella gara lunga, a cui punta per salutare la Honda al meglio: “Valencia è una pista che mi piace e dove di solito vado bene. Ma non c’è segreto, questo weekend ho fatto un click con il rischio. Mi sto prendendo più rischi, sto spingendo un po’ di più. Il mio modo di ringraziare le persone che mi hanno aiutato nella mia carriera con Honda è questo, domani proviamo a dare il 100%. Sarà difficile perché partendo nono dipenderà molto dal primo giro, ma noi proveremo a fare il nostro massimo”.

Nona posizione in qualifica e terza nella Sprint. Una grande partenza ha consentito a Marquez di recuperare posizioni. Merito della gomma? Ora sarà fondamentale la scelta domenica: “Gomma morbida in gara? Stamattina mi sono sentito molto bene con la morbida, ma nella Sprint facevo tanta fatica alla fine. È vero che ho perso tempo con Vinales o magari ho spinto troppo. Ma vediamo, devo provare bene la media e poi scegliere la gomma giusta per la gara. Però dobbiamo scegliere quella gomma che ci consenta di essere tra i primi 5. Credo che la top 5 sia l’obiettivo principale. Poi tutto quello che arriva di più sarà benvenuto”.

“La Honda, soprattutto a inizio stagione, partiva molto bene. Anche oggi sono partito bene e ho spinto molto al primo giro, dove ho attaccato abbastanza ed è uscito bene. Ma non tutte le volte viene così. A volte provi a fare di più, ma fai meno. Domani proveremo a fare una buona partenza. Oggi pensavo che sarei stato freddo perché è sabato e abbiamo ancora una gara, ma quando sono arrivato sul podio è stato impossibile vedere le facce di tutti rimanendo sereno. Sarà difficile”, ha concluso Marc parlando delle aspettative per domenica.