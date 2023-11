MotoGP | Pressione gomme: Marini e Morbidelli penalizzati, warning Diggia

La controversa regola della pressione degli pneumatici ha colpito ancora nella Sprint di Valencia, due dei piloti colpiti hanno pagato con una penalità di 3 secondi, come previsto dal regolamento. Fabio Di Giannantonio, Luca Marini e Franco Morbidelli hanno trascorso più del 30% della gara con una pressione degli pneumatici anteriori ritenuta troppo bassa.

Di Giannantonio è andato sotto al minimo consentito per la prima volta quest'anno, così ha ricevuto semplicemente un warning. Marini e Morbidelli, invece, avevano già avuto questa ammonizione durante la trasferta asiatica e sono stati penalizzati di tre secondi. Hanno visto il traguardo rispettivamente al 14° e al 15° posto, fuori dai punti, e si trovano al 17esima e 18esima posizione, dietro solo a Pol Espargaró, Enea Bastianini e Takaaki Nakagami.

Gran parte della griglia ha ricevuto un warning dopo l'introduzione della pressione minima al GP di Gran Bretagna, e questa regola potrebbe avere un'influenza sul titolo, dato che Pecco Bagnaia e Jorge Martín hanno già un warning a testa e rischiano una penalità di tre secondi in caso di ulteriore infrazione. Aleix Espargaró, che è già stato testato due volte sotto pressione, Luca Marini e Franco Morbidelli rischieranno una penalità di sei secondi in caso di recidiva.

La prossima stagione i piloti saranno squalificati per la prima infrazione, anche se sperano in una modifica del regolamento, sia per quanto riguarda le sanzioni sia per quanto riguarda la soglia minima di pressione, che attualmente considerano troppo alta. Secondo Michelin, una bassa pressione aumenta i livelli di grip, ma potrebbe mettere a rischio l'integrità degli pneumatici. Al contrario, una pressione elevata riduce i livelli di gripe può causare incidenti, secondo i piloti. La situazione si aggrava quando un pilota segue un avversario, aumentando la temperatura dello pneumatico e quindi la pressione.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Piloti con warning e/o penalità per pressione pneumatici