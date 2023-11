MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Valencia

E' tutto pronto per il gran finale della MotoGP 2023 a Valencia. Per il secondo anno di fila, è il Circuito Ricardo Tormo di Cheste a decidere le sorti del titolo iridato della classe regina, con i due ducatisti Pecco Bagnaia e Jorge Martin che arrivano al round conclusivo del campionato separati tra loro da 21 punti.

Un gap che teoricamente concede al campione del mondo in carica l'opportunità per chiudere i conti già nella Sprint di sabato, se dovesse riuscire a conquistare quattro punti in più rispetto al rivale del Prima Pramac Racing. Se la forbice si aprisse a 25 punti, infatti, "Martinator" non potrebbe eguagliare le sei vittorie stagionali nelle gare lunghe di Pecco.

Visto il ruolino di marcia del madrileno nelle gare brevi del sabato (ne ha vinte 8 su 18), però, verrebbe da pensare che questo sia uno scenario complicato e che quindi tutto si possa decidere nella gara di domenica. Al netto del fatto che Jorge sarà per forza di cose chiamato ad attaccare perché, salvo errori del rivale, avrebbe bisogno di una doppietta o quasi per sperare di poter ribaltare le sorti del campionato.

Essendo storicamente la tappa conclusiva del Mondiale, Valencia è anche quella dei grandi addii. Nel 2021 è stata la volta di Valentino Rossi, che ha chiuso la sua carriera in MotoGP proprio al Ricardo Tormo. Questa volta invece si scriverà l'ultimo capitolo della storia tra la Honda e Marc Marquez, che insieme hanno conquistato sei titoli a cavallo tra il 2013 ed il 2019, visto che il pilota di Cervera si è già promesso al Gresini Racing e che dai test di martedì prossimo sarà già in sella alla Ducati.

Passerella finale anche per la Moto2 e la Moto3, che però hanno già scritto i loro verdetti per il 2023, con i titoli assegnati rispettivamente a Pedro Acosa e, non senza qualche polemica per la sua condotta in Qatar, a Jaume Masia.

Di seguito, ecco il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio della Comunità Valenciana



Dopo ben sette Gran Premi consecutivi fuori dall'Europa, la MotoGP torna nel vecchio continente per il gran finale di Valencia e il format è quello tradizionale di quest'anno. L'unica differenza è che, complice la concomitanza con la Formula 1, la gara lunga della classe regina scatterà alle 15 di domenica, quindi alla stessa ora della Sprint di sabato.

Venerdì 24 novembre



FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 25 novembre



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 26 novembre



Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio della Comunità Valenciana



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Gara Moto3 14:00; Gara Moto2 15:20; Gara MotoGP 17:00).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio della Comunità Valenciana



Sabato 25 novembre



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 25 novembre



Gara MotoGP: dalle ore 14:30

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Valencia

Il circuito Ricardo Tormo di Cheste, a Valencia, è stato completato nel 1999 e da allora ha ospitato ininterrottamente il Campionato mondiale di MotoGP. Si trova a 25 chilometri da Valencia e domenica prossima ospiterà la 25° edizione del GP della Comunità Valenciana, in quella che sarà una vera e propria festa.

Al Ricardo Tormo si gira in senso antiorario, ha una lunghezza di 4,01 km sulla pista configurata per il campionato Mondiale di motociclismo, con un rettilineo di 876 metri e una larghezza di 12 metri. Ha 14 curve, di cui 5 a destra e 9 a sinistra.

Le tribune del Ricardo Tormo di Valencia hanno una capacità di 150.000 spettatori e la maggior parte della pista è visibile dalle tribune.

L'ultima gara dell'anno 2023 della MotoGP, l'evento principale di domenica del GP di Valencia sarà di 27 giri, mentre la Sprint di sabato sarà una gara di 13 giri. In Moto2, la gara sarà di 22 giri del circuito di Valencia, mentre la Moto3 sarà una gara di 20 giri.