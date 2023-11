MotoGP | Gli indizi portano Martin nel factory team Ducati se sarà campione

La notizia che Jorge Martin potrebbe diventare un pilota ufficiale Ducati nella prossima stagione, e che si è raffreddata con la vittoria di Enea Bastianini in Malesia, potrebbe avere un inaspettato colpo di scena all'ultimo minuto. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Martin salirà in sella alla moto del team ufficiale martedì come compagno di squadra di Pecco Bagnaia per i test pre-stagionali del 2024, se domenica si laureerà campione del mondo della MotoGP.

Il rinnovo del contratto che lo spagnolo ha firmato lo scorso anno con la Ducati, quando la Casa italiana decise di rinnegare il patto di trasferirlo nel factory team per privilegiare Bastianini, che con quattro vittorie e il terzo posto in classifica generale si era guadagnato, agli occhi dei dirigenti del marchio bolognese, il posto nel team factory, prevede una clausola che porterebbe automaticamente lo spagnolo nel box Rosso della Ducati.

Allo stesso modo, il contratto di Bastianini garantisce all'italiano un solo anno nel team factory, mentre prevede che, a seconda di alcuni parametri, possa collocare il numero 23 in un'altra struttura, che in questo caso sarebbe il Prima Pramac Racing al fianco del connazionale Franco Morbidelli.

All'inizio di novembre un dirigente di Borgo Panigale ha dichiarato a Motorsport.com di non aver preso in considerazione la possibilità di scambiare Jorge con Enea, ma quando l'anno scorso lo spagnolo ha dovuto cedere il suo posto all'italiano, un paragrafo del contratto stabiliva che Martin sarebbe passato automaticamente al team ufficiale se avesse vinto il campionato del mondo questa domenica. Cosa che un anno fa sembrava fantascienza ma che, a poche ore dall'ultima gara del campionato questa domenica, è una possibilità reale.

Fonti Ducati consultate sabato a Valencia hanno detto che "la possibilità esiste", anche se "non è ancora prevista nel contratto" dello spagnolo.

In attesa di ciò che potrà accadere domenica nell'ultima gara della stagione, per Martin non sarà facile conquistare il titolo, visto che Bagnaia entrerà nell'ultima gara con 14 punti di vantaggio, quindi gli basterebbe un quinto posto per confermarsi campione.