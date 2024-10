MotoGP | Quartararo travolto da Morbidelli: "È ridicolo, buttato giù due volte"

Se si potesse riassumere il Gran Premio della Thailandia con un titolo, Fabio Quartararo sceglierebbe “la maledizione della curva 8”. Nella Sprint, è finito a terra dopo un contatto con Brad Binder, mentre nella gara di domenica è incappato in una scivolata sempre nella stessa curva per essere stato centrato da Franco Morbidelli. Il pilota Yamaha è riuscito a tornare in pista, ma non è andato oltre la 16esima posizione, mentre l’alfiere Pramac ha dovuto scontare un Long Lap Penalty come sanzione per la manovra, ma è successivamente finito a terra mettendo fine in anticipo alla sua gara.

Occasione sprecata per entrambi, che erano riusciti a trovarsi in posizioni interessanti nelle prime fasi di gara, salvo poi uscire di scena e dover ricostruire tutto, con esiti tutt’altro che soddisfacenti. El Diablo, al suo consueto incontro con i media, è apparso piuttosto contrariato della manovra di Morbidelli, considerando anche il fatto che l’aggressività mostrata era a inizio gara: “È ridicolo provare a sorpassare così nei primi giri, soprattutto perché doveva solo aspettare due rettilinei e avrebbe potuto sorpassarmi facilmente. C'erano ancora 20 giri da percorrere, quindi non credo che quelle tre curve gli avrebbero impedito di salire sul podio o di vincere. Penso che sia un po’ assurdo fare questo tipo di sorpassi, ma le cose sono andate così, non posso farci niente”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non ho nemmeno visto l'incidente, ma con la velocità con cui mi è venuto addosso alla curva 8, credo che fosse abbastanza in frenata e abbia mollato i freni”, ha raccontato il nizzardo, visibilmente deluso. “Penso che sia stata una mossa un po' troppo ottimistica. Non voglio aggiungere niente di più a quello che si vede e non sono nessuno per dire se doveva ricevere uno o due Long Lap Penalty. Ma non penso sia giusto entrare così come dei pazzi in una curva”.

Il rimpianto più grande per Quartararo è quello di veder sfumare un ottimo risultato. Nel periodo difficile di Yamaha, El Diablo è riuscito a conquistare una grande sesta posizione in qualifica e nelle due gare stava concretizzando, prima di essere buttato fuori. Già ieri, un Binder fin troppo ottimista nel suo attacco ha messo fine alla gara del francese: “Non so cosa ho fatto di male, ma è la seconda volta di fila che due persone mi buttano fuori dalla gara in quella curva! Ieri la manovra di Binder è stata molto aggressiva, oggi è stato più un attacco suicida. Le corse sono così e purtroppo non si possono controllare le manovre degli altri”.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli ha offerto la sua versione dei fatti, sostenendo di non voler cercare il sorpasso in quel punto. Tuttavia, il pilota Pramac non si è nascosto e ha fatto mea culpa, scusandosi con Quartararo. I due, che hanno incontrato i media nello stesso momento, si sono incontrati in sala stampa (dove avvengono le interviste, ndr), per poi chiarirsi subito dopo davanti ai giornalisti.

“È stato un mio errore”, ha riconosciuto Morbidelli. “In realtà non volevo passarlo, ma a un certo punto ho visto che entravo troppo forte dentro la curva e ho sperato che qualcosa di buono succedesse, che lui mi vedesse un po’ prima. Ma sono arrivato veramente tardi, purtroppo ci siamo toccati e lui è caduto. Mi dispiace, è stato un errore che poi ha rovinato la sua gara e ha messo le basi per rovinare anche la mia, perché ero in rimonta e stavo puntando a superare il prima possibile gli altri per arrivare a Marquez, Martin e Bagnaia. Invece ho preso il Long Lap e, dopo aver scontato la penalità, per recuperare sono caduto”.