MotoGP | Martin limita i danni: "Ho rischiato di cadere 10 volte!"

“Basta fare secondo in tutte le gare ed è campione del mondo” è una frase che martella la testa di Jorge Martin dal Gran Premio della Thailandia, da cui esce a digiuno di vittorie, ma con due secondi posti. Un buon modo di rispondere al mantra che lo perseguiterà da qui a fine stagione. Tuttavia, nella gara domenicale, il pilota del team Pramac è salito sul secondo gradino del podio rimanendo alle spalle del diretto rivale in campionato.

Un sontuoso Pecco Bagnaia ha vinto di forza sul bagnato recuperando 5 punti in classifica allo spagnolo, che alla bandiera a scacchi ha trovato la seconda posizione come “regalo” di Marc Marquez, finito nella ghiaia quando gli era davanti. Il Gran Premio della Thailandia è stato un weekend dove il leader iridato ha più limitato i danni che attaccato, dovendosi difendere da rivali arrembanti e sorprendenti.

“È stata una gara complicata, sono partito molto bene e volevo imporre il mio ritmo, ma visto subito che non avevo le sensazioni del warm-up”, ha spiegato Martin dopo una gara in difesa. La pioggia battente ha infatti svegliato i piloti della MotoGP questa mattina, ma si è affievolita nel warm-up, portando i piloti a scendere in pista in condizioni di bagnato, ma non troppo. In gara però sono cambiate le carte in tavola, con la pioggia che si è intensificata.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Avevo lavorato molto in queste condizioni di poca acqua, ma in gara ce n’era molta di più. Ero preparato a questa cosa, ma non abbiamo fatto quel click, siamo andati troppo liberi. Alla fine sull’acqua dipendi molto dal funzionamento della moto. Ho fatto del mio meglio, ma sia Pecco che Marc avevano qualcosa in più. Ho cercato di tenere il loro passo, ma è stato difficile”, ha riconosciuto Martin.

La caduta di Marc Marquez non ha solo “aiutato” Martin a guadagnare una posizione, ma anche a fare particolare attenzione alle insidie di una pista bagnata che ha tradito diversi piloti: “Quando Marc è caduto ho avuto lo stesso spavento, ma sono riuscito ad anticiparlo. Poi mi sono calmato e mi sono detto che il divertimento era finito. Ho dovuto spingere a fondo perché Jack Miller era dietro di me. Ho minimizzato i rischi il più possibile, ho rischiato di cadere più di 10 volte. È stata la gara più difficile dell'anno. Arrivare secondo è stato il massimo e mi dà fiducia per la Malesia”.

In condizioni così complicate, era difficile fare la scelta giusta, almeno prima che la pioggia aumentasse d’intensità. Sono tornati alla mente ricordi recenti a Martin, quando a Misano ha commesso l’errore cambiando le gomme e gettando alle ortiche la sua gara. Ma quest’anno, lo spagnolo difficilmente ha ripetuto lo stesso sbaglio: “Avevo molti dubbi, non sulla strategia, ma sul modo in cui avrei affrontato la gara. L'unica paura che avevo era che Pecco uscisse con le gomme da asciutto e io con quelle da bagnato, o viceversa. Era l'unica cosa che non potevo controllare e avevo un po' di paura, ma pioveva e non c'era scelta. Pecco ha dovuto prendere più rischi di me e lo ha fatto molto bene, quindi vedremo in Malesia”.

Proprio Sepang sarà l’ultima gara della trasferta asiatica, la penultima della stagione. Dopo una Buriram in cui Bagnaia ha dato un colpo di reni, la Malesia potrà essere cruciale: “Sento che è sempre più vicino. La mia testa normalmente va a tremila all'ora, e ora ancora di più con il titolo in palio. Voglio soprattutto concentrarmi su me stesso. Battere Pecco in Malesia sarà una sfida enorme, perché è la 'sua' pista. Nonostante anche io sia bravo, nella Sprint ero davanti a lui e in gara eravamo terzo e quarto. Non siamo così distanti. Sento che qui siamo più forti e vado in Malesia con fiducia”.