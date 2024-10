MotoGP | Acosta: "Devo imparare ad accettare quando non è la mia giornata"

Se abbiamo parlato della reazione del campione per Pecco Bagnaia, si potrebbe dire la stessa cosa anche per Pedro Acosta. E' vero che il rookie della GasGas Tech3 lo deve ancora dimostrare fino in fondo in MotoGP, perché sbaglia ancora troppo, ma è altrettanto vero che dalla gara di Jerez in avanti è l'unico pilota ad essere riuscito a salire sul podio senza guidare una Ducati. E anche questo vorrà dire qualcosa.

Dopo il bel secondo posto conquistato in Indonesia, era reduce però da un periodo veramente nero, cominciato con la vittoria nella Sprint sfumata in Giappone con una scivolata quando era al comando, proseguito poi con una caduta che gli è costata anche un infortunio ad una spalla ed il forfait nella gara lunga in Australia, per arrivare poi all'ennesimo KO nella gara del sabato in Thailandia. Cinque zero di fila che avrebbero steso anche il più tosto degli ottimisti, ma non lo "Squalo di Mazarron", che oggi ha riportato la sua KTM sul podio nella gara lunga di Buriram.

Una gara disputata in condizioni tutt'altro che semplici, con la pista bagnata, che ha colto in fallo anche un campione del calibro di Marc Marquez, ma non Acosta. Nonostante non sia mai stato un amante della pioggia, come lui stesso ha confermato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"In Moto2 ho sempre fatto tanta fatica. Per esempio, nella gara che abbiamo fatto qui nel 2022, partivo quinto e al secondo giro ero 22°. Sono migliorato tanto da questo punto di vista, facendo anche tanti giorni di allenamento a Murcia, dove anche sull'asciutto sembra di essere nel deserto, quindi si scivola molto. Mi mancora ancora un pelino di confidenza con i freni in carbonio, ma piano piano sto arrivando al livello a cui bisogna essere", ha raccontato Pedro.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo i tanti errori commessi ultimamente, una delle chiavi del risultato odierno è l'essere riuscito a mantenere la calma soprattutto all'inizio della gara: "Ho faticato a prendere il ritmo e a scaldare i freni. Per qualche motivo, non è stato nemmeno facile portare in temperatura la gomma posteriore. Ma è stata una gara di pazienza, che potremmo definire di resistenza. Me la sono presa con calma, anche se all'inizio erano tutti abbastanza aggressivi. Ho avuto degli avvisi, come quando sono andato lungo alla curva 3, che mi dicevano che la cosa migliore da fare era rimanere tranquillo".

Nel finale però abbiamo rivisto l'Acosta che conosciamo per la grinta con cui è andato a prendersi il terzo posto ai danni delle altre due KTM di Brad Binder e di Jack Miller, con il quale ha regalato una battaglia davvero spettacolare nel corso del penultimo giro, con diverse curve affrontate fianco a fianco.

Quando gli è stato domandato se in quella battaglia pensava anche alla possibilità di finire il campionato come primo tra i piloti della Casa di Mattighofen, che vorrebbe dire anche essere il primo degli "altri" dietro alle Ducati (al momento è a -6 da Binder), ha concluso: "L'obiettivo principale è essere primo nel campionato, non solo tra i piloti KTM. Ma oggi il target era soprattutto finire la gara, perché nelle ultime 11 avevo visto la bandiera a scacchi solo quattro volte. Ci sono riuscito e mi sono preso anche un podio. Non potevo davvero chiedere di più. Ma dobbiamo imparare ad accettare che a volte non è la nostra giornata".