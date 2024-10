MotoGP | Mea culpa Marquez: “Ero il più veloce, ma non ho avuto pazienza"

Quando la pioggia ha svegliato la MotoGP questa domenica, il pensiero comune è stato che il Gran Premio della Thailandia avrebbe portato la firma di Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo è un mago delle situazioni insidiose e ne esce sempre vincitore… O quasi. Già, perché nella domenica di Buriram il pilota Gresini non ha avuto la pazienza sufficiente che gli avrebbe consentito di provare a conquistare il quarto successo stagionale, finendo nella ghiaia quando era secondo e dovendo rimontare dal fondo.

Era un Marc perfetto quello che si stava vedendo nella prima metà di gara. Partito dalla quinta casella, già dal via è stato in lotta per la vittoria andando a insidiare Pecco Bagnaia, leader della corsa. In due occasioni ha anche tentato il sorpasso sul campione del mondo in carica, ma al secondo tentativo è finito nella ghiaia: “Siamo umani e commettiamo errori, oggi è toccato a me. Oggi eravamo i più veloci, ma forse mi è mancata un po’ di pazienza. Soprattutto, perché non abbiamo trovato il modo di superare Pecco. Ogni volta che facevo due o tre giri dietro di lui, mi si scaldava la gomma anteriore e dovevo rallentare per prendere aria”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Nel secondo tentativo, ho insistito per stare attaccato a lui perché stavo andando molto veloce e un grado e mezzo in più di inclinazione ha fatto sì che si chiudesse l’anteriore. Non avevo avuto alcuna avvisaglia e sono caduto alla prima chiusura. La cosa importante è che abbiamo dimostrato di avere la velocità, è stato un peccato non poterla concretizzare. Tutte le cadute fanno arrabbiare, ma si impara anche da quelle”, ha proseguito l’alfiere Gresini, che vuole trarre il positivo da una domenica avara di risultati.

Tuttavia, oggi battere Bagnaia non era un’impresa semplice e il pilota di Cervera non è riuscito a ripetere l’impresa di una settimana fa a Phillip Island, dove con un attacco deciso ha beffato Jorge Martin: “Oggi non ho attaccato bene. Non è la stessa cosa attaccare a metà gara o all’ultimo giro. Attaccavo a mezzo gas, non come ho fatto con Martin in Australia, perché erano gli ultimi giri e il sorpasso era decisivo. Qui intuivo che c’erano più opportunità, ma non siamo riusciti. Oggi con la mia moto si poteva vincere, per come mi sentivo e per come guidavo. Continuerò con la stessa mentalità in Malesia e a Valencia, poi salirò sulla Ducati con tutti gli aggiornamenti”.

Oltre alla caduta, Marquez è incappato anche in una penalità. Rientrato in pista dopo la scivolata, il pilota Gresini ha messo in atto una rimonta che l’ha portato a tagliare il traguardo in 11esima posizione, ma non senza aver dovuto cedere una posizione come sanzione per un contatto con Joan Mir: “Non so come si è visto in tv, ma in frenata siamo arrivati completamente in parallelo. Prima di toccare i freni, pensavo che avrebbe ceduto. Perché se vedi che uno cade, torna in pista e ti riprende, e stai di lato. Ma ha lasciato i freni, si è buttato dentro e non ho potuto fermare la moto. Prima di tutto perché era bagnato e poi perché il freno posteriore si era rotto nella caduta. Mi hanno penalizzato, l’ho accettato e ho scontato la penalità”.