MotoGP | Bastianini: "Marquez furbo nel ridare la posizione, ma va cambiata la regola"

Dopo la bellissima vittoria nella Sprint di ieri, quella di Buriram non è stata certamente la domenica che avrebbe sperato Enea Bastianini. Se 24 ore fa la prima curva lo aveva aiutato, permettendogli di prendere il comando mentre Jorge Martin e Pecco Bagnaia finivano larghi, stavolta è stato lui ad essere portato fuori da Fabio Quartararo alla curva 1, ritrovandosi risucchiato nella pancia del gruppo.

Dopo una bella rimonta, il riminese era riuscito a riportarsi nel gruppetto che battagliava alle spalle del terzetto di testa, ma è incappato in una scivolata, che lo ha relegato a chiudere al 14° posto finale. La sua domenica però si è conclusa con una visita in Direzione Gara, per chiedere lumi sul comportamento di Marc Marquez, che come lui è caduto e poi è ripartito dal fondo del gruppo, piazzandosi però 11°.

Nella sua rimonta, il pilota del Gresini Racing ha rifilato una carenata a Joan Mir, mandando il pilota della Honda largo alla curva 3. Per questo è stato punito dai commissari, che gli hanno chiesto di cedere una posizione. Operazione che sembrava non avesse portato a termine, venendo infatti arretrato al 12° posto dopo la bandiera a scacchi. Tuttavia, la sua squadra ha dimostrato che in realtà la posizione l'aveva ceduta, ma con astuzia, superando Takaaki Nakagami e poi facendosi risfilare brevemente, quindi alla fine gli è stata restituita l'11° posizione.

Quello che non tornava a "Bestia" però è che c'era lui alle spalle del #93 quando gli è stata comminata la sanzione, quindi voleva chiedere anche alla Direzione Gara se fosse stato corretto il modo in cui l'aveva scontata.

"Sono andato per un chiarimento, perché quando è stato dato il 'drop one position' a Marquez, in teoria la doveva dare a me, perché ero il pilota dietro di lui. Però lui è stato furbo, nel senso che ha sorpassato subito Nakagami e l'ha fatto ripassare, e quello gli è valso aver scontato la penalità. Diciamo che è una cosa che può creare un precedente, quindi bisogna chiarire un po' meglio la regola, però Marc è stato intelligente e ha sfruttato questa opportunità per non perdere tempo. E' stato bravo", ha spiegato Enea ai giornalisti presenti a Buriram.

Quando poi gli è stato chiesto cosa cambierebbe sul modo di applicare questa norma, ha proseguito: "Secondo me una volta che ti viene segnalato, lo dovresti fare subito. Invece ora hai a disposizione tre giri. Perché così hai il tempo per provare a sorpassare chi hai davanti e poi fare anche solo di finta di ridargli la posizione, perché basta anche per un attimo rivada davanti la gomma dell'altro e quello vale come aver ridato la posizione".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancora una volta, però, la Direzione Gara è stata molto vaga con le sue risposte: "Diciamo che non ho avuto proprio una risposta ufficiale, mi hanno detto che capivano la situazione, ma non sono andati oltre. Diciamo che ci sono ancora delle cose non troppo chiare a tutti i piloti. Poi a volte ti dicono di cedere la posizione, altre ti danno un long lap, a volte addirittura due. Comunque la cosa che mi ha infastidito di più è l'aver fatto io un errore in gara".

A prescindere da questa situazione, infatti, la sua domenica era già stata avara di soddisfazioni e si era messa in salita fin dalla partenza: "Alla prima curva, quando mi è entrato Quartararo all'interno, siamo andati fuori e quando siamo rientrati in pista ho dovuto chiudere il gas, più o meno come è successo ieri a Bagnaia. Il problema è che sul rettilineo ho perso veramente tante posizioni, quindi sono arrivato alla staccata della curva 3 che ero molto indietro".

"Per cercare di recuperare, ho spinto tanto e stavo andando anche bene, perché ero risalito fino al settimo posto, poi sono caduto. Però la pista oggi era in condizioni davvero molto critiche: nei primi due giri mi sentivo come se fossi sull'olio, poi ho sofferto sull'anteriore tutta la gara, però il ritmo non era male".

Nonostante le posizioni perse al via, Enea resta convinto che si potesse ancora salvare capra e cavoli senza la scivolata: "Se guardiamo fino a lì, credo che avrei potuto lottare per il podio. Per la vittoria no, perché i primi due erano già troppo lontani, ma credo che con Acosta me la sarei potuta giocare".

Con i risultati di oggi, ora anche l'artimetica lo taglia fuori dalla corsa al titolo, che resta aperta solo per Martin e Bagnaia, che oggi ha risposto al rivale con una vittoria bella e pesante: "Onestamente me l'aspettavo. Non capivo perché ci avesse messo così tanto a tornare davanti, ma oggi ha dato una bella dimostrazione di forza. Sicuramente è quello che gli ci voleva per questa fase di campionato. Diciamo che è una lotta bella aperta per il Mondiale tra loro due".

Così come rimane apertissima la battaglia per il terzo posto, con soli 11 punti a separare lui e Marquez, oggi entrambi autori di errori, a due appuntamenti dal termine: "Sembra che nessuno dei due voglia vincere la battaglia per il terzo posto tra me e Marc (ride). Ora andiamo in Malesia, dove ho dei bei ricordi con la vittoria del 2023, ma ogni anno è a sé, quindi bisogna resettare e pensare a dare sempre il 100%".