MotoGP | Bagnaia risponde presente: vince sul bagnato a Buriram davanti a Martin

17 punti sono ancora tanti, ma Pecco Bagnaia ha dimostrato al mondo e a se stesso che non è ancora finita. Come spesso ci ha abituato in questi anni, è proprio nei momenti più difficili che il pilota della Ducati riesce a trovare la zampata del campione e in Thailandia lo ha fatto dominando una gara lunga disputata in condizioni davvero difficilissime, con la pista bagnata, ma con la pioggia che ha calato la sua intensità quasi subito.

Il nono successo stagionale per il campione del mondo in carica, il 27° in carriera in MotoGP, gli ha permesso di mandare un messaggio importante al rivale Jorge Martin: non sarà facile togliergli il trono iridato da sotto al sedere. Dal canto suo, però, anche il portacolori del Prima Pramac Racing è stato davvero bravissimo, perché è stato lontano dai guai e, complice anche un errore di Marc Marquez, si è portato a casa un secondo posto pesantissimo per la corsa al titolo, alla quale ora rimangono iscritti solamente loro due anche dal punto di vista aritmetico.

Al via è stato proprio "Martinator" a scattare bene e a portarsi al comando, seguito proprio da Bagnaia e da Marquez. Per qualche tornata il madrileno ha provato anche a fare un buco alle sue spalle, ma al sesto giro ha esagerato alla curva 3 ed è finito largo, permettendo ai due che lo seguivano di scavalcarlo.

A questo punto per Bagnaia è iniziata una battaglia di nervi, perché Marquez ha cominciato a farsi sempre più minaccioso alle sue spalle, provando anche un paio di volte l'attacco alla curva 12, con Pecco che però ha sempre trovato l'incrocio per rimettersi davanti. A 13 giri dal termine, però, è arrivata la svolta, perché Marquez ha perso l'anteriore della sua Ducati del Gresini Racing ed è scivolato, lasciando il piemontese al comando in solitaria, con un margine di quasi 3" nei confronti di Martin.

Per entrambi, dunque, la cosa da non fare nel finale era commettere un errore e ancora una volta hanno dimostrato perché sono loro a giocarsi il titolo, perché sono stati praticamente perfetti. Bagnaia quindi si è portato a casa un successo che è valso anche il titolo Team alla squadra ufficiale Ducati, oltre che il -17 su Martin (nonostante abbia il triplo di vittorie), che invece ha conquistato la corona di miglior pilota Indipendente con due gare d'anticipo.

Anche se gli ha reso la vita più facile, Marquez tra lui e Martin avrebbe fatto comodo a Bagnaia in ottica Mondiale. Dopo la caduta, l'otto volte campione del mondo è ripartito ed è risalito fino all'11° posizione. in un primo momento era stato classificato 12°, perché è stato sanzionato con l'arretramento di una posizione per una carenata rifilata a Joan Mir, alla fine 15°, che pareva non aver scontato durante la corsa. In realtà, una revisione video ha dimostrato che l'aveva già ceduta e quindi gli è stata restituita l'11° alla fine. In ogni caso, è riuscito a guadagnare tre punticini su Enea Bastianini nella lotta per il terzo posto nel Mondiale, perché anche il riminese è scivolato, chiudendo solo 14°: ora i due sono separati da 11 lunghezze.

Se le prime due posizioni sono state piuttosto cristallizzate nella seconda parte di gara, alle spalle dei due contendenti al titolo invece la battaglia per il podio è stata spettacolare e alla fine ha premiato Pedro Acosta, che così ha messo fine ad una striscia di cinque zero. Il pilota della GasGas Tech3 ha regalato un duello da brividi con Jack Miller al penultimo giro, nel quale sono rimasti affiancati praticamente per metà pista. Alla fine a spuntarla però è stato proprio il rookie iberico, che è l'unico pilota non Ducati ad essere riuscito a salire sul podio da Jerez in avanti.

L'australiano, che aveva a lungo accarezzato l'idea di conquistare il suo primo podio stagionale con le sue condizioni preferite, nel finale poi si è inchinato anche alla rimonta di un ottimo Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso nel modo più bello la sua stagione 2024. Come in Australia, ha mancato il podio per un soffio, ma se pensiamo che sabato prossimo sarà sottoposto ad un'operazione ad una spalla che lo tormenta da agosto, si tratta di un risultato che vale davvero tantissimo per il portacolori della Pertamina Enduro VR46, che nelle ultime due gare sarà sostituito quasi certamente da Andrea Iannone.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta posizione c'è l'altra KTM di Brad Binder, mentre bisogna scendere fino alla settima per trovare la migliore delle Aprilia, che è stata quella di Maverick Vinales. Notevole la seconda parte di gara di Johann Zarco, che a tratti è stato il più veloce in pista ed ha condotto la sua Honda in ottava posizione, davanti ad Aleix Espargaro ed Alex Marquez, partito dal fondo dello schieramento dopo essere caduto nel giro in cui avrebbe dovuto portare la sua Ducati del Gresini Racing sulla griglia.

12° posto poi per Luca Marini, che eguaglia il suo miglior piazzamento stagionale in una gara lunga, mentre gli altri italiani sono stati costretti al ritiro. Franco Morbidelli stava facendo una bella gara, ma prima ha scarenato Fabio Quartararo, mandandolo a terra e beccandosi una long lap penalty per questo. Un paio di giri più tardi poi si è steso definitivamente. E' durata appena tre giri invece la gara di Marco Bezzecchi, caduto alla curva 1 mentre cercava di recuperare dopo una brutta partenza. Due volte a terra, infine, Lorenzo Savadori, che sostituiva l'infortunato Miguel Oliveira sull'Aprilia del Trackhouse Racing.