MotoGP | Bagnaia: "Vittoria che vale più a livello mentale che per i 5 punti"

Si potrebbe dire che Pecco Bagnaia non smette mai di stupire, ma ormai non è più una sorpresa che il campione del mondo in carica riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé quando è con l'acqua alla gola. Due anni fa, con la caduta al Sachsenring ed il -91 da Fabio Quartararo, il Mondiale sembrava andato e l'unico che continuava a crederci era lui, ma alla fine ha avuto ragione.

E anche ieri, dopo il terzo posto nella Sprint che lo aveva fatto scivolare a -22 dal leader Jorge Martin, intorno a lui aleggiava lo spettro del pessimismo. Ancora una volta, però, il pilota della Ducati ha dimostrato di essere un campione vero, perché ha tirato fuori il talento, la grinta e tutto quello che ha dentro per andare a prendersi la vittoria nel Gran Premio della Thailandia, la nona stagionale (il triplo di quelle del rivale nella corsa al titolo).

Per di più in condizioni che solitamente non gli sono troppo congeniali, con la pista bagnata che rendeva tutto ancora più complicato, e dovendo resistere a lungo ad un Marc Marquez aggressivo alle sue spalle, che però avrebbe potuto essere un alleato nella battaglia iridata se fosse rimasto tra lui e "Martinator" invece di scivolare a 13 giri dal termine. Alla fine quindi i punti recuperati sono solo 5, e lo riportano a -17, ma è a livello mentale che secondo lui questo successo può pesare parecchio per affrontare al meglio le ultime due tappe di Sepang e Valencia.

"Per prima cosa voglio dire grazie alla mia squadra e voglio dedicargli la vittoria, perché questa mattina non mi trovavo troppo bene. Non eravamo lontani, ma in frenata non riuscivo a sfruttare il potenziale della nostra moto. Ci siamo seduti, abbiamo analizzato diverse cose ed abbiamo parlato parecchio. L'intuizione che hanno avuto dopo aver sentito le mie sensazioni è stata quella giusta, infatti quando è partita la gara mi sono trovato immediatamente meglio: quando siamo entrati alla curva 3 ho sentito di poter frenare forte e questo mi ha permesso di avere il ritmo che abbiamo tenuto", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Per il resto è stata una gara eterna, non finiva più, soprattutto dopo che è caduto Marquez. Fino a lì era stata una bella lotta e sapevo che lui era più veloce di me, ma non volevo farlo star davanti, perché poteva anche scappare ed era fondamentale recuperare più punti possibile. Con lui in pista, avrebbero potuto essere nove e dovevo provarci in ogni modo a finirgli davanti. E' stato un po' un peccato che sia finita lì, ma i 5 punti guadagnati non sono tanto un vantaggio in termini di campionato, perché alla fine restano 17 punti, ma in termini di mentalità e di confidenza, perché una vittoria così dà un gran gusto", ha aggiunto, commentando un successo che è valso anche il titolo team alla squadra ufficiale Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Prima del via, c'era un po' di scetticismo riguardo alle possibilità di Pecco di recuperare punti, perché stamattina aveva faticato nel Warm-Up sul bagnato. Eccolo quindi a tirare fuori l'orgoglio: "Non bisogna mai dubitare del campione del mondo, l'avevo già detto l'anno scorso (ride). Ieri abbiamo fatto uno sbaglio, lo sappiamo, ma non capiterà più. La Sprint purtroppo non è stata al livello delle prestazioni che avevo avuto fino a quel momento, ma il lavoro che abbiamo fatto oggi mi rende ancora più orgoglioso, perché sappiamo che il bagnato non è il mio punto forte e riuscire a vincere in queste condizioni, lottando per il campionato, dà un gran gusto".

Al piemontese è stato domandato anche quali siano stati i momenti più difficili da gestire ed ha proseguito: "Ce ne sono stati due durante la gara. I primi due giri, perché vedevo Jorge spingere tanto e si stava prendendo molti rischi. Io invece non sentivo al massimo il grip posteriore, quindi mi sono dovuto tirare un po' indietro per cercare di aspettare che andasse meglio. Il secondo momento difficile è stato proprio il giro in cui è caduto Marc, che ho provato a forzare un po' la mano, e in quel momento eravamo due decimi sotto al giro veloce. Onestamente, è scivolato lui ma sarebbe potuto capitare anche a me in quel momento, anche se sapevo quanto fosse fondamentale non cadere oggi. Però dovevo per forza di cose vincere ed è stato un momento complicato. Ma soprattutto è stata complicata la durata della gara, perché davvero non finiva più".

Infine, ha parlato della gestione del suo margine nei confronti di Martin, che ballava tra i due ed i tre secondi, una volta che Marquez è caduto alle sue spalle: "Io cercavo di gestire i giri che mancavano, sapevo che alla fine era difficile che recuperasse così tanto. Ma soprattutto non si riusciva più ad accelerare, perché la gomma era finita e c'era poca acqua, quindi eravamo abbastanza in overheating. Io non riuscivo più ad accelerare, quindi cercavo di fare il tempo in un altro modo e di gestire il gap su quella distanza".