MotoGP | Perché Marquez è la chiave della continuità di Pramac con Ducati

Pramac ha tempo fino all'estate per rinnovare unilateralmente l'accordo che la vedrebbe rimanere l'unico team con il supporto diretto di Ducati - factory supported team - nel 2025 e 2026. In caso di rinnovo, manterrebbe le condizioni attuali, con i due piloti della sua formazione contrattualizzati direttamente dalla Casa bolognese, ed entrambi disporrebbero di Desmosedici GP di ultima generazione, identiche a quelle dei due piloti del box ufficiale.

Questa posizione privilegiata, che attualmente dà accesso alle migliori moto della griglia, ha rischiato di essere stravolta quando la Yamaha è entrata in scena e ha presentato al proprietario di Pramac, Paolo Campinoti, un'offerta molto allettante, in quanto la Casa giapponese sta cercando di riprendersi il suo team satellite.

Dopo aver ricevuto un rifiuto da parte della VR46, che era sempre stata la prima scelta di Yamaha come futuro partner, la Casa di Iwata ha avviato una trattativa con Pramac.

"La nostra prima scelta è sempre stata VR46, ma non siamo riusciti a convincerli. Quindi il piano B è Pramac, e speriamo che accettino l'offerta che abbiamo fatto loro", ha detto a Motorsport.com un membro del team giapponese a Le Mans, che si aspetta una risposta "immediatamente prima o dopo il Mugello (2 giugno). Non credo che saremo in grado di annunciare qualcosa a Barcellona", dove la settimana prossima si svolgerà il prossimo Gran Premio di Catalogna.

Ducati quiere mantener a Márquez, Martín y Bagnaia en su nómina de pilotos la próxima temporada Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac ha, da un lato, la possibilità di rimanere con Ducati nel 2025 e 2026, con un termine che scade a luglio. D'altra parte, i vantaggi offerti dalla strada prospettata della Yamaha sono interessanti per un team privato. D'altro canto, l'aspetto sportivo è molto importante, vista la mancanza di competitività delle M1.

La competizione tra Pramac e VR46 per diventare il team più vicino alla Ducati è stata la ragione principale per cui Campinoti si è seduto ad ascoltare l'offerta della Yamaha. Una manovra che ha preso seriamente in considerazione, poiché si rende conto che difficilmente potrà mantenere le sue attuali condizioni con la Ducati oltre il 2026. Questo ha agitato gli animi in Pramac, aumentando le possibilità che la Yamaha torni ad avere un team partner nel 2025.

Un altro motivo che ha messo a repentaglio il rapporto che ha reso Pramac la migliore squadra nel 2023 e Jorge Martin il secondo classificato e attuale leader del campionato, è la ferma decisione della Casa italiana di ridurre le spese per gli stipendi dei suoi piloti. L'ingaggio di Fermín Aldeguer, con uno stipendio base di circa 300.000 euro, è il massimo esempio di questa filosofia.

Questo cambiamento ha dipinto un quadro fosco per Campinoti, che si è visto in ottica 2025 con Franco Morbidelli e il debuttante di Murcia, con la certezza di perdere Martin, il pilota più in forma della griglia.

Fermin Aldeguer saluda a Marc Márquez en Portimao, los dos españoles podrían coincidir en Pramac en 2025 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Entra in scena Marc Marquez

Se fino alla scorsa settimana le possibilità di Campinoti erano al 50% tra rimanere in Ducati o partire per la Yamaha, a Le Mans è successo qualcosa che ha portato le sue aspettative di rispettare il contratto con la Casa di Borgo Panigale quasi al 95%.

Marc Marquez, che è alla sua prima stagione in sella a una Ducati del team Gresini e a cui sono bastate cinque gare per raggiungere il livello di competitività di Martin e Pecco Bagnaia, pur guidando una moto del 2023, ha lasciato Jerez quindici giorni fa dichiarando di voler correre per un team ufficiale il prossimo anno, e che la rossa era la sua scelta preferita: "Pramac è un buon team, ma non è un team ufficiale", ha detto in quell'occasione.

In Francia, tuttavia, lo spagnolo ha rimodulato il suo discorso, aprendo la porta a correre in una formazione satellite, a patto di poter disporre del miglior materiale e del supporto di una fabbrica. "Visto che sono competitivo, è chiaro che l'anno prossimo voglio cercare di avere l'ultima evoluzione disponibile. Qualunque sia la moto e il colore, ma l'ultima specifica", ha detto domenica, dopo aver tirato fuori dal cilindro un'altra delle sue solite performance, rimontando dal 13° al secondo posto. La Ducati ha già informato Campinoti che sta lavorando alla possibilità di aggiungere Marquez alla sua rosa di piloti (ora è sotto contratto solo con Gresini) con una moto "pata negra". Ovviamente, questo ha cambiato lo scenario da un giorno all'altro.

Budget solo per un pilota

Con la nuova politica salariale e il rinnovo di Bagnaia fino al 2026, la Ducati ha il budget per pagare solo due stipendi elevati: quello del campione in carica, con una base di circa sei milioni di euro, e quello del suo futuro vicino di box. A soli 26 anni e con uno stipendio - pagato dalla Ducati - di poco inferiore ai quattro milioni di euro, Martin non è disposto ad abbassare il tiro proprio ora che sta attraversando il suo momento migliore come pilota. Il madrileno ha già comunicato ai dirigenti della Rosse che dopo il GP d'Italia (2 giugno), se non avrà sul tavolo il contratto con il team ufficiale, si siederà a parlare con la KTM, che ha già mostrato interesse a riprenderlo.

Per Marquez, entrare nel team factory significherebbe dover rinunciare alla maggior parte dei suoi sponsor personali, in quanto in conflitto con molti di quelli che colorano di rosso la Ducati. Ciò che migliorerebbe in termini di stipendio lo perderebbe con i suoi sponsor, alcuni dei quali con accordi importanti e con un rapporto pluriennale, come Red Bull, Oakley o Allianz.

Fatti i conti e con la promessa di Gigi Dall'Igna di ricevere lo stesso trattamento dei due piloti ufficiali, il cambiamento del discorso di Marquez a Le Mans potrebbe rispondere a questa riflessione. Inoltre, se capiamo che Martin sta valutando di continuare a guidare una Ducati solo se si trova nel box del team ufficiale, l'unica formula che la Casa italiana ha per tenere i due spagnoli è quella. Altrimenti, il numero 89 o il numero 93 andranno a rinforzare un rivale.

Yamaha non riesce a trovare un compagno di ballo

Il grande sconfitto di questo puzzle è la Yamaha. Uno degli argomenti utilizzati dalla Casa dei diapason per spingere Fabio Quartararo a rinnovare, è stata l'articolazione del team satellite che è stato dismesso nel 2021, non estendendo l'accordo con RNF, che si è legata all'Aprilia. Il rifiuto di VR46 non lascia molto spazio di manovra. Il piano B è Pramac, da cui si aspetta una risposta al Mugello. "Non c'è un piano C. Speriamo che Pramac accetti la nostra offerta, che è molto interessante. In caso contrario, non abbiamo in mente un'alternativa",

ha dichiarato a Motorsport.com un dirigente del team di Gerno di Lesmo.

Con tutto lo scenario sopra descritto, non sarebbe irragionevole pensare che la Yamaha sarà costretta a continuare nel 2025 con due sole M1 in griglia, nonostante gli sforzi di Lin Jarvis, il suo direttore, che ha voluto lasciare il suo posto con i due portafogli principali (il rinnovo del Quartararo ed il recupero della struttura clienti), chiusi.