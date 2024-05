MotoGP | Martin: “Se Ducati non mi vuole, darò il mio talento ad altri”

Jorge Martin sta dimostrando chiaramente quanto voglia la seconda sella del team ufficiale Ducati per la stagione 2025 della MotoGP. Dall’inizio della stagione, la Casa di Borgo Panigale sta cercando il nome di colui che affiancherà Pecco Bagnaia nella formazione factory. L’attuale vicecampione del mondo si è candidato come favorito già dai primi appuntamenti del 2024, dopo aver provato a realizzare questo passaggio nel 2022, anche se all’epoca era stato scelto Enea Bastianini.

Così, il madrileno sta dando tutto per realizzare il suo desiderio di vestire di rosso nel futuro con un inizio di stagione incredibile. Con cinque vittorie in dieci gare disputate nel 2024 (ha vinto le Sprint in Qatar, in Spagna e in Francia e le gare lunghe a Portimao e Le Mans), Martin comanda la classifica del mondiale con ben 38 punti di vantaggio su Bagnaia, secondo, e 40 su Marc Marquez, terzo.

In questo modo, lo spagnolo può fare poco altro per convincere i vertici del marchio bolognese ad avere fiducia in lui. Tuttavia, l’ingresso di Marquez tra i candidati al posto ufficiale dopo il suo rapido adattamento alla Desmosedici GP23 ha complicato le cose del portacolori Prima Pramac.

Nonostante ciò, Martin continua a essere consapevole del suo livello attuale, come ha confessato dopo aver vinto la battaglia contro i due principali rivali al Circuito Bugatti domenica scorsa. Davanti ai media, nella conferenza stampa, ha continuato a sostenere di non aver “nulla da dimostrare” e non avrà problemi a offrirsi ad altri team della classe regina, se non lo vogliono “per una ragione sconosciuta”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Marc Fleury

“Penso di non aver nulla da dimostrare”, ha affermato lo spagnolo nelle dichiarazioni raccolte da motogp.com. “Penso che, sul mio futuro, posso dire che le cose che succederanno nelle prossime gare non cambieranno nulla. Vincerò o cadrò, penso di aver fatto quello che dovevo fare e sono molto contento del mio rendimento”, ha commentato con l’idea chiara che, succeda quel che succeda in queste gare, la decisione di Ducati non cambierà. Il marchio dovrebbe annunciare il compagno di squadra di Bagnaia al GP d’Italia, al Mugello, la prima settimana di giugno.

“Sicuramente è importante, credo che forse la decisione sarà più chiara, ma non penso che cambierà. Sono lo stesso pilota di sabato, di giovedì scorso. Quindi devono prendere una decisione. Penso che abbiano già scelto e, qualunque essa sia, sarà buona. Io voglio davvero andare nel team ufficiale Ducati, ma se non mi vogliono per qualche motivo che non conosciamo, allora offrirò il mio talento ad altri”, ha concluso Martin, convinto che la decisione sia già stata presa, anche se la squadra sta continuando ad affermare di dover riflettere.

Uno dei grandi responsabili della scelta tra Martin, Marquez ed Enea Bastianini sarà Gigi Dall’Igna. Il direttore generale di Ducati Corse, al termine del Gran Premio di Francia, ha affermato che quanto avvenuto nella gara di domenica renderà la decisione “sicuramente più difficile”.