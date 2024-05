MotoGP | Borsoi: “Martin è ancora più forte, è il pilota migliore”

Nel 2023 è stato il principale avversario di Pecco Bagnaia nella corsa al suo secondo titolo mondiale e quest’anno si è trasformato nell’uomo da battere: Jorge Martin si è imposto a Le Mans con una vittoria di forza, consolidando il suo primato in classifica e volando a 38 lunghezze sul campione in carica.

In sella alla Ducati del team Pramac, lo spagnolo si sta candidando come il principale favorito al titolo 2024 e la sconfitta dello scorso anno sembra averlo motivato ancora di più. Non solo: il madrileno è apparso più forte e consapevole delle proprie capacità. È il pilota che vanta il maggior numero di vittorie nelle Sprint (3 quest’anno, 13 in totale, più del 50% delle gare brevi disputate).

Nonostante le strade di Martin e Pramac sembrano ormai destinate a separarsi a fine stagione, la squadra capitanata da Gino Borsoi sa di avere tra le mani un diamante che può far brillare il team satellite Ducati, impresa sfiorata lo scorso anno, ma molto più concreta in questa prima fase di stagione. “Non abbiamo mai visto qualcosa del genere da parte di Jorge. Sappiamo che è un pilota talentuoso, ha mostrato la sua velocità già la scorsa stagione, soprattutto nell'ultima parte, ma quest'anno è ancora più forte”, ha dichiarato Borsoi al termine del Gran premio di Francia al sito ufficiale MotoGP.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Marc Fleury

La gara di Le Mans è stata forse una delle più solide di quest’anno, con pole position e record della pista ad accompagnare le due sontuose vittorie: “Fino ad ora ha disputato delle gare fantastiche e quella di domenica è stata la sua miglior gara della stagione, in cui ha lottato con due piloti incredibili riuscendo anche a vincere. Ma non solo oggi, l’ha fatto anche sabato, quando ha battuto il record in qualifica”.

In un mercato MotoGP che si muove rapidamente e con largo anticipo, Martin è una delle pedine fondamentali e le manovre di Ducati creerano un effetto domino. Al momento, però, Pramac si gode colui che ritiene il migliore in assoluto in questa fase della stagione: “Jorge è un pilota incredibile e sappiamo di avere un'altra occasione quest'anno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma ritengo che al momento abbiamo il pilota migliore”.

Gino Borsoi, Pablo Nieto Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Rispetto allo scorso anno, ha compiuto un altro passo in avanti, soprattutto sull’aspetto mentale. Sa di avere tutti gli strumenti, la moto e una squadra incredibile alle sue spalle. Ha un’altra grande occasione, dobbiamo solo arrivare in pista e lavorare per il fine settimana senza fare niente di speciale, perché è veloce sempre, non in una sola gara”, ha spiegato Borsoi, che guida la squadra campione del mondo e il pilota che in questo momento viene considerato il principale candidato al titolo piloti.

Certo, la stagione è ancora molto lunga, ma in queste prime cinque gare è sembrato girare tutto nel verso giusto, con la caduta di Jerez come unico passo falso: “Sappiamo di avere un'ottima base e tutto ciò che serve per lottare. Vedremo come andrà, ma non diventiamo matti per il titolo, anche se abbiamo un’occasione incredibile, ovviamente. Se Jorge potesse battere Pecco Bagnaia e Marc Marquez, che hanno dimostrato di essere velocissimi. Vincere il mondiale contro piloti così sarebbe grandioso. Spero che potremo vivere delle gare così anche in futuro, sarebbe bellissimo riuscire a battere quei piloti”, ha concluso il team manager Pramac.