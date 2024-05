MotoGP | Dall'Igna: "La rimonta di Marquez vale come una vittoria"

Difficilmente la Ducati e Gigi Dall'Igna avrebbero potuto chiedere di più al Gran Premio di Francia, visto che le Desmosedici GP hanno monopolizzato le prime quattro posizioni nella gara di Le Mans ed ora ci sono proprio quattro piloti della Casa di Borgo Panigale a guardare tutti dall'alto anche nella classifica iridata.

Il direttore generale del reparto corse Rosso non ha potuto nascondere la sua soddisfazione nell'ormai consueto approfondimento sul weekend che viene pubblicato sul sito ufficiale della Ducati.

"4 Ducati nelle altrettante prime posizioni, 6 nelle prime 7. Una gara spettacolare in una giornata esemplare per le nostre squadre. I numeri dicono questo ma ancor più convincente è quanto si è visto in pista tra sabato e domenica, a conferma del gran lavoro che tutti i nostri teams stanno facendo con moto e piloti", ha detto Dall'Igna, che poi è passato ad analizzare le prestazioni dei suoi pupilli, partendo dal vincitore Jorge Martin.

"Un superbo Martin ha bissato la Sprint Race vincendo un GP al cardiopalma, in una sfida entusiasmate decisa in volata dopo una lotta serrata fino all’ultima curva. Come sempre veloce e caparbio, ha saputo cogliere il momento per andare in testa e restarci, imponendosi con la giusta aggressività ma anche perfetto senso agonistico", ha detto sull'attuale leader della classifica iridata, che ha lasciato la Francia con 38 punti di margine su Pecco Bagnaia e 40 su Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

L'ingegnere veneto, però, ha speso parole importanti anche per Marc Marquez e la sua doppia rimonta dal 13° posto: "Marquez ha confermato i brillanti progressi che sta facendo, i suoi passi da gigante, quale è, portando la sua Ducati dalla casella 13 di partenza alla seconda posizione che vale come una vittoria. È oramai costantemente davanti a duellare per il podio e bissa, con una gara eccellente, il secondo posto di sabato dopo le deludenti qualifiche".

La nota più dolente del weekend forse è stata Bagnaia, che si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, perdendo i duelli con i due spagnoli, dopo essere stato costretto al ritiro nella Sprint del sabato.

"Pecco dopo un’ottima partenza, quelle che lui sa fare, è stato protagonista di una corsa tirata e di grande carattere, ha dato tutto attaccando e difendendosi con la generosità del campione, subendo solo alla fine il ritorno di Martin prima e Marquez poi. Un risultato apparentemente interlocutorio, in realtà, nell’economia di un campionato lungo e impegnativo per tutti, queste sono gare non facili che bisogna saper condurre a podio".

Infine, ha speso qualche parola anche per Bastianini, che a sua volta è risalito dal decimo posto in griglia al quarto finale: "E' un risultato importante tenendo conto della penalità che ha dovuto scontare, senza la quale a parer mio avrebbe potuto lottare per il vertice, e lo avrebbe meritato visto anche il giro veloce della corsa fatto segnare nelle ultime tornate".