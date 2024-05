MotoGP | Lorenzo: "Martin Rosso e Marquez con la GP25 per tenerli entrambi"

Quando ci sono tre piloti del calibro di Jorge Martin, Marc Marquez ed Enea Bastianini a contendersi una sola sella, è inevitabile che questo diventi l'argomento più dibattuto del momento in MotoGP. Anche perché la sella in questione è la più ambita, quella del team ufficiale Ducati accanto al campione in carica Pecco Bagnaia.

Quel che ormai appare quasi certo praticamente per tutti è che quello che ha meno chance di tutti è l'attuale proprietario di quel lato del box, ovvero Enea Bastianini. Ma sulle sorti degli altri due il paddock è letteralmente spaccato: c'è chi vorrebbe un dream team da 11 titoli iridati, vedendo Marquez vestito di Rosso.

Ma c'è anche chi la pensa in maniera più aziendalista, sottolineando che Martin sarebbe la scelta più logica: è più giovane, è stato "allevato" proprio dalla Ducati negli ultimi quattro anni e probabilmente è anche il pilota più veloce dell'intera griglia da 12 mesi a questa parte (da Le Mans a Le Mans ha vinto 6 GP e 12 Sprint).

C'è poi chi ha provato anche a guardare oltre, suggerendo uno scenario che potrebbe permettere alla Casa di Borgo Panigale di tenere entrambi ed è uno che conosce abbastanza bene anche i ragionamenti che vengono fatti alle porte di Bologna, perché si tratta di Jorge Lorenzo, che in Rosso ha corso nel 2017 e nel 2018.

Jorge Lorenzo Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ducati vorrebbe tenerli tutti e quattro. L'ideale per loro sarebbe vestirli tutti e quattro di Rosso, ma non è possibile a causa dei regolamenti, quindi devono sceglierne uno. Credo che potranno tenerne tre, mentre uno andrà via. Credo che Jorge se ne andrà se non vestirà di Rosso. Anche Bastianini se ne andrà se verrà retrocesso", ha Lorenzo durante un approfondimento di DAZN, per la quale oggi è commentatore.

"L'unico che potrebbero tenere senza farlo vestire di Rosso è Marc Marquez, ma dandogli una moto 2025. La cosa più logica, per tenere almeno tre dei quattro, sarebbe mettere Martin in Rosso e Marquez su una moto esattamente uguale a quella di Bagnaia e Martin, ma in Gresini con Red Bull, o nel Pramac Racing, se resta con Ducati. Questa è la mia teoria", ha aggiunto.

E, in questo senso, domenica un assist lo ha dato anche l'otto volte iridato, che dopo aver chiuso il Gran Premio di Francia al secondo posto, alle spalle proprio di Martin, ha detto senza troppi giri di parole: "Il prossimo anno voglio cercare di avere l’ultima evoluzione, qualsiasi moto, qualsiasi colore e qualsiasi marca". Come dire che lo accetterebbe di non essere vestito di Rosso se avesse la GP25.

Ormai comunque è questione di settimane, perché la deadline potrebbe essere proprio quella del Mugello e poi i nodi dovrebbero essere sciolti...