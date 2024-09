MotoGP | Morbidelli: "Sentivo il potenziale per vincere e ho rischiato"

E' stata una lunga rincorsa, ma Franco Morbidelli sembra aver finalmente terminato il percorso di adattamento alla Ducati. L'infortunio avvenuto durante la pausa invernale gli ha impedito di fare anche un solo giorno di test in sella alla Desmosedici GP24 del Prima Pramac Racing. Dunque, dopo cinque anni in sella alla Yamaha, c'è voluto tempo per creare il feeling con la Rossa, avendo a disposizione solo le sessioni dei weekend di gara.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha dato la sensazione di poter essere quello della svolta definitiva. In particolare la giornata di sabato è stata ricca di soddisfazioni per il pilota italiano, che ha chiuso secondo in qualifica e terzo nella Sprint, ritrovando una prima fila ed un podio che gli mancavano dal Gran Premio di Spagna del 2021, quindi da più di tre anni.

Alla luce di questo, "Franky" ha visto la pioggia arrivata nel corso del settimo giro della gara lunga di Misano come un'opportunità. Sull'asciutto aveva già dimostrato di avere le carte in regola per tenere il passo di Pecco Bagnaia e Jorge Martin, quindi ha deciso di provare a rischiare qualcosa quando l'asfalto del circuito intitolato a Marco Simoncelli ha iniziato a bagnarsi. Peccato che, subito dopo aver fatto segnare il giro veloce, abbia perso l'anteriore della sua Ducati alla curva 1, vedendo andare in fumo ogni sogno di gloria.

Il bilancio del fine settimana romagnolo comunque rimane positivo: "Un errore così non va ad oscurare un weekend estremamente positivo. Siamo stati molto veloci e lo ero anche in gara. Stavo cercando un modo per sorpassare Martin e Bagnaia, quindi ho pensato che il momento della pioggia sarebbe stato perfetto per me e ho deciso di rallentare meno di loro. Però è stata una scelta sbagliata, perché mi sono steso".

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tra le altre cose, lui che è sempre molto equilibrato, non ha avuto remore nel dire che se ha attaccato è perché si sentiva pronto per qualcosa di grande: "E' tanto tempo che non vinco e sentivo chiaramente di averne il potenziale oggi, quindi ho rischiato, ma non ha pagato".

In generale, è stata una domenica complicata per il Prima Pramac Racing, perché nello stesso giro in cui lui è caduto, il suo compagno Martin è rientrato per prendere la moto con le gomme da bagnato. Una scelta che poi si è rivelata sbagliata e lo ha relegato al 15° posto. A Morbidelli quindi è stato domandato se come squadra non ci potesse essere un modo per pianificare meglio la strategia.

"E' molto difficile avere un piano quando le condizioni sono così incerte. E' tutto in mano tua in realtà, quindi c'è veramente poco da pianificare. Non sai mai come si evolveranno le cose: piove, non piove. Piove poco, piove tanto. Non lo sa nessuno. Tu puoi prepararti degli scenari, ma ti potresti fare il disegno sbagliato. In ogni caso, non avevo mai pensato di rientrare".

Lo sguardo è già rivolto a tra due settimane, quando si farà il bis qui con il Gran Premio d'Emilia Romagna e quindi le ambizioni saranno sempre importanti: "Adesso siamo ad un ottimo livello qui a Misano, quindi cercheremo di ripeterci e magari anche migliorare".