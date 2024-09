MotoGP | Bastianini: "Le KTM sono le moto che faccio più fatica a sorpassare"

Le aspettative della vigilia erano probabilmente più alte, perché nella "sua" Misano Enea Bastianini è sempre stato velocissimo. Ma per come si erano messe le cose dopo le qualifiche, probabilmente il pilota della Ducati può vedere il bicchiere mezzo pieno alla fine del weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Ancora una volta, è stata una qualifica andata peggio del previsto a complicargli la vita, perché nella MotoGP odierna non è mai semplice rimontare dall'ottava casella dello schieramento. Il riminese però è riuscito a metterci una pezza, chiudendo quarto nella Sprint ed artigliando il gradino più basso del podio nella gara lunga di oggi, caratterizzata dalla pioggia arrivata a rimescolare le carte per qualche minuto dopo i primi sette giri.

Dopo aver faticato anche oggi per avere la meglio delle KTM nelle prime fasi, per "Bestia" però l'aspetto più critico della gara odierna è stata la scelta della gomma posteriore. Mentre gli altri big erano tutti sulla media, lui non ha trovato il minimo feeling con questa soluzione ed è stato di fatto obbligato a montare la soft. Il calo accusato nella seconda parte di gara però gli ha impedito di provare a restare con Marc Marquez e Pecco Bagnaia fino alla fine.

"Diciamo che lo sapevo dall'inizio che poteva essere così. Ieri mi era andata molto bene la partenza e speravo in un altro miracolo, ma questa volta sono rimasto un po' più intruppato con le KTM. Però complessivamente è stata una buona gara. La mia unica scelta qui era di usare la gomma soft posteriore e l'ho portata avanti, ma non è stata la scelta giusta. Sicuramente la media era un pochettino meglio ma, come ho detto, purtroppo con quella non mi sono trovato bene fin da venerdì".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto se oggi rifarebbe la stessa scelta anche con il senno di poi, ha risposto: "Sì, perché con la media mi sono trovato male. Quando abbiamo messo la soft abbiamo calato i tempi di un secondo, quindi dobbiamo capire perché. Rispetto ad altri l'ho accusata molto di più. Se le condizioni lo permetteranno, nel test di domani sarà interessante provare a capire questa cosa e fare dei giri con la media per trovare un modo per riuscire ad usarla, perché oggi faceva la differenza".

Enea è tra quelli che hanno azzaccato la scelta di rimanere in pista quando è arrivata la pioggia, visto che dopo pochi minuti ha subito smesso e la pista si è asciugata: "Un po' ha aiutato, però poteva andare anche diversamente. Ci vuole anche un po' di culo a volte. Alla fine siamo rimasti dentro, ma era una condizione davvero difficile, perché la moto si muoveva un po' dappertutto. Soprattutto sui cordoli l'ho persa almeno un paio di volte. Però alla fine è andata bene".

Tra quelli che invece hanno sbagliato c'è il leader Jorge Martin e questo gli ha permesso di accorciare il gap in classifica a 62 punti. Che restano tanti, ma non abbastanza da spegnere il sogno iridato: "Ci credo di più che quando sono arrivato qua, anche se non è semplice contrastare i piloti che ci sono lì davanti. A questo giro è andata bene, perché Jorge ha fatto la scelta sbagliata. Io sicuramente più di così oggi non potevo fare, sono arrivato proprio al limite, però ci credo".

In questo weekend ha avuto modo di battagliare spesso con le KTM, studiando la moto che guiderà il prossimo anno e che ultimamente sta un po' complicando le sue rimonte: "Sicuramente è difficile sorpassarli. O almeno è sempre la moto che faccio più fatica a sorpassare. Poi in realtà vedo anche delle lacune, che sicuramente più avanti riferirò, ma adesso ancora no".