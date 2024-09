MotoGP | Martin: “Ho sbagliato, ho pensato solo alla gara e non al Mondiale”

La gara di Misano poteva essere quella della vita o la disfatta della stagione (fino ad ora) per Jorge Martin: purtroppo per lo spagnolo ha vinto la seconda opzione. Le poche gocce di pioggia cadute al settimo giro hanno sparigliato le carte, costringendo i piloti ad andare più cauti con gomme slick su pista insidiosa. C’è stato però chi ha provato l’azzardo, entrando al box per cambiare la gomma e uscire con le mescole da bagnato.

È stato il caso del leader del campionato, che fino a quando la pista era asciutta stava lottando per la vetta della gara con Pecco Bagnaia, che ha insidiato sin dalla partenza. Proprio quando stava sferrando l’attacco, la pioggia ha cambiato la faccia della gara e Martin ha deciso di rientrare per montare la gomma da bagnato. La scelta si è rivelata subito sbagliata perché le poche gocce di pioggia non hanno continuato a scendere.

"È chiaro che la strategia non è stata quella corretta”, ha esordito il pilota Pramac parlando con i media al termine della gara. “Bisogna imparare da queste cose, ma ho dato il massimo lo stesso e ho conquistato un punto. Avrei dovuto avere chiaro il fatto di seguire Pecco. Ho fatto la strategia per vincere la gara senza pensare al Mondiale. Avrei dovuto seguire la strategia di Pecco. Da lì ho provato a fare una buona gara, ero dietro a un gruppo, ma non avevo idea se potrssi passarli o no, perché temevo una bandiera nera, quindoi ho atteso fino alla fine e non ho potuto girare veloce anche per questo”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Inizialmente, Martin era convinto della scelta: “Sono entrato perché pioveva. Cosa devo dire? Morbidelli era caduto, quindi era bagnato dalla curva 3 alla curva 11. Se fosse rimasto così, avrei vinto, il problema è che ha smesso di piovere subito. Appena uscito dal box, ho capito di aver sbagliato e che l’opzione migliore era rimanere in pista. Non sapevo bene che tipo di pioggia sarebbe arrivata, è molto importante comunicare col team, forse stavolta c’è stata un’incomprensione tra noi. È stata 100% colpa mia, ma è sempre utile avere informazioni prima della gara”.

Con la disfatta odierna, il pilota Pramac resta leader del mondiale, ma il suo vantaggio su Bagnaia si è ridotto a 7 punti. Ma non è solo Pecco ad avvicinarsi, perché la vittoria imperiosa di Marc Marquez lo ha portato a -53 dalla vetta. Tuttavia, Martin non si preoccupa della classifica e punta solamente a rimanere in lotta per il campionato: “Un giorno sei a +26, un altro giorno sei a -12, l’importante è essere sempre in lotta e migliorare e imparare dagli errori. Oggi è stata una giornata in cui ho imparato. Confido in me stesso, sono veloce e non ho dubbi che sarò in lotta fino alla fine”.