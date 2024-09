MotoGP | Repsol ufficializza l'addio alla Honda a fine stagione

Come riportato in esclusiva da Motorsport.com il 28 maggio, la multinazionale spagnola del petrolio Repsol non sarà più lo sponsor principale del team Honda HRC, dopo 30 anni di partecipazione ininterrotta nel Campionato del Mondo.

In una giornata triste per il team Honda, che non ha potuto schierare alcun pilota per la gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a causa di un virus che ha messo fuori gioco Joan Mir e Luca Marini, la compagnia petrolifera ha rilasciato un comunicato in cui annuncia la sua uscita dalla Honda.

"Repsol ha deciso di non rinnovare l'attuale contratto di sponsorizzazione con Honda Racing Corporation (HRC) nel Campionato del Mondo MotoGP, che scade il 31 dicembre di quest'anno", inizia il comunicato.

"Il Repsol Honda Team è la squadra di maggior successo nella storia del campionato, con 11 titoli di squadra, 15 titoli piloti e 183 vittorie nella classe regina del motociclismo".

"Repsol è grata per l'impegno e la dedizione di HRC in tutti questi anni di lavoro insieme. L'azienda multi-energetica continuerà ad essere legata alle corse automobilistiche, con l'obiettivo di continuare a sviluppare prodotti e servizi di altissima qualità", conclude la nota.

Repsol è apparsa sulla livrea della Honda NSR500 nella classe regina del motomondiale nel 1995, con Mick Doohan ed Alex Crivillé come piloti, e da allora è rimasta ininterrottamente per 30 anni, con la stagione in corso che segna questo anniversario. Uno dei rapporti più lunghi nella storia del campionato, che ha portato a 15 campionati del mondo, 183 vittorie e 455 podi.

In seguito alla partenza di Marc Marquez alla fine del 2023, la compagnia petrolifera, che aveva rinnovato lo stesso anno fino alla fine del 2024 con la formula 1+1, ha fatto valere una clausola del contratto per ridurre il suo contributo finanziario e, in cambio, perdere parte della sua presenza nella livrea delle RC213V. La moto guidata quest'anno da Luca Marini e Joan Mir, sulla quale il nome del costruttore predomina su quello dello sponsor.