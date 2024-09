MotoGP | Martin: “Marc non mi dà consigli? Difficile darne a chi è in testa”

Jorge Martin non vince una gara domenicale da Le Mans, eppure si è presentato a Mandalika da leader del campionato con 24 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia. Nel venerdì del Gran Premio dell’Indonesia, il pilota del team Pramac ha confermato il suo ottimo stato di forma siglando una terza posizione nel turno mattutino e uno stratosferico secondo tempo (sotto al record della pista) nelle prove pomeridiane.

Lo spagnolo si è piegato a un Enea Bastianini illuminato, che nella sessione del venerdì pomeriggio ha ritoccato di 40 millesimi il record di Martin, andando al comando. Nonostante il leader del campionato si presenti al sabato di qualifica con il secondo crono, si ritiene soddisfatto della giornata, in cui ha potuto provare diverse soluzioni di gomme e si è anche sentito a proprio agio in sella alla GP24.

“Sono contento per me, per come è andata la giornata”, ha spiegato Martinator. “È chiaro che i miei rivali sono forti e le Ducati lo sono altrettanto. Ma per quanto mi riguarda, sono contento perché ho fatto una grande giornata, mi sono sentito a mio agio e non ho dovuto toccare nulla in entrambe le sessioni. Questo è significativo e anche in termini di ritmo è andata molto bene. Ho anche provato tutte le combinazioni di gomme, tranne la media anteriore che non credo sia un’opzione”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante il venerdì di libere ci sono stati due gesti da parte di Martin che hanno catturato l’attenzione: una carezza e un pugnetto. Lo spagnolo spiega il motivo: “Stava andando tutto troppo bene, ma poi ho avuto un problema con la partenza, mi sono sentito frustrato in quel momento. Avevo una prima marcia troppo corta per questa pista e ha troppa potenza. Per un tracciato che ha questo sporco bisogna provare a ridurre questa potenza. Ma preferisco ricordare le carezze che ho fatto alla moto oggi (ride, ndr)”.

Nonostante la prima giornata di Mandalika sia andata secondo le aspettative e confermando che sarà uno dei favoriti, Jorge Martin deve guardarsi bene dagli avversari, particolarmente agguerriti. Nelle prime quattro posizioni troviamo infatti le GP24, che hanno fatto la differenza su tutti gli altri. A faticare un po’ di più è stato Pecco Bagnaia, autore di un colpo di reni solo nel finale che gli ha garantito la quarta posizione.

Il portacolori Pramac però non vuole sottovalutare il campione del mondo in carica e crede che sarà comunque della partita: “È chiaro che quando le cose non ti vengono fuori facilmente sorgono i dubbi. Ma poi ha risolto bene, da campione qual è. Bisogna sempre considerarlo nella lotta per la gara, ma ovviamente avrà dubbi fino a domenica, non essendosi sentito troppo comodo oggi. Bastianini? Va molto forte ed è un altro rivale forte. Si trova in uno stato di forma molto buono, ma non c’è niente di nuovo qui”.

Se i rivali sono noti, Martin punta a lavorare su se stesso per poter migliorare su una pista dove lo scorso anno ha iniziato a far sfumare il sogno iridato. Oggi ci torna da leader del mondiale e… Senza consigli da parte di Marc Marquez, che ieri non ne ha voluto dare ritenendolo un rivale anche in ottica futuro. Non è di certo mancata la risposta del madrileno: “Io devo guardare a me stesso. Tutti provano a dare il massimo e devono andare al limite. Lo dobbiamo fare tutti, è una competizione molto difficile. Ma io sono sempre lì, lotto sempre ed è una cosa che io posso controllare”.

“Marc non mi dà consigli? È molto difficile dare consigli a qualcuno che è in testa. Ovviamente si può imparare, ma magari Marc non me le ha volute insegnare! Però alla fine io faccio il mio e provo a essere il migliore ogni giorno. La conseguenza di questo è stare dove mi trovo. Quindi devo continuare così”, conclude.