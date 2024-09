MotoGP | Mandalika, Libere 1: Morbidelli fa la differenza, Bagnaia solo 14°

La crescita mostrata sulla pista di casa a Misano non sembra essere stata affatto un fuoco di paglia per Franco Morbidelli. Il pilota del Prima Pramac Racing, infatti, ha iniziato alla grande il weekend del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, dominando la prima sessione di prove libere. Con l'asfalto che toccava quasi i 60 gradi e con una pista ancora abbastanza sporca, Franky è stato costantemente al comando del gruppo e alla fine è arrivato a girare in 1'30"689, riferimento ad appena sette decimi dalla best pole del tracciato di Mandalika.

Per capire quanto abbia fatto la differenza, basta dire che il più vicino degli inseguitori, che è Maverick Vinales, si è visto rifilare ben 221 millesimi. Il pilota dell'Aprilia, però, è anche l'unico ad aver montato una gomma posteriore nuova nel finale, seppur si trattasse di un'altra media. A parità di moto e di gomma usata, Morbidelli poi ha dato oltre mezzo secondo al compagno di box, il leader iridato Jorge Martin, che occupa la terza posizione.

La cosa interessante è che nelle prime cinque posizioni ci sono ben quattro moto differenti, perché il quarto tempo lo ha realizzato la KTM con Pedro Acosta, ma la grande sorpresa è che la top 5 si completa con la Honda di Johann Zarco, seppur il francese del Team LCR sia distanziato di 767 millesimi. Per la Casa giapponese però è stata una grande FP1, perché scorrendo la classifica ci sono anche Luca Marini in nona posizione e Takaaki Nakagami in 11°. La nuova aerodinamica, dunque, sta pagando, ma non bisogna dimenticare che lo scorso anno la RC213V aveva fatto uno step in Asia con la carcassa da alte temperature della gomma posteriore, che è presente questo fine settimana.

Tra le Honda di Zarco e Marini c'è un terzetto di Ducati che è capitanato da un Marc Marquez parso un pelino più in difficoltà delle ultime uscite in questo primo turno. Il pilota del Gresini Racing, infatti, ha beccato ben otto decimi da Morbidelli e precede l'altra GP23, ma con i colori Pertamina Enduro VR46, affidata a Marco Bezzecchi e la GP24 del vincitore di Misano Enea Bastianini, che è l'ultimo ad aver incassato un gap di meno di un secondo.

All'appello manca quindi Pecco Bagnaia, che ha vissuto una FP1 abbastanza travagliata. Il campione del mondo in carica ha faticato a fermare la sua Desmosedici GP, lamentando soprattutto una carenza di grip al posteriore e alla fine si è piazzato 14° a 1"1. Va detto però che nel finale ha fatto almeno un paio di giri nei quali aveva fatto segnare intermedi da top 5, senza riuscire però a portarli a compimento fino in fondo. Resta il fatto che la sua è l'ultima delle Ducati, visto che lo precedono anche l'acciaccato Fabio Di Giannantonio in decima posizione ed Alex Marquez in 12°.

Dopo un inizio promettente e dopo una doppia Misano brillante, dove la top 5 gli è sfuggita solamente per essere rimasti a secco di carburante, sembrano essere tornati a faticare invece Fabio Quartararo e la Yamaha, con "El Diablo" che si ritrova solamente in 15° posizione, staccato di 1"1 e tallonato dal rientrante Alex Rins, che era stato costretto a saltare il Gran Premio dell'Emilia Romagna a causa di un violento attacco influenzale.

Tolta quella di Vinales, sembrano particolarmente in difficoltà le Aprilia: le tre che hanno proseguito con la gomma usata, infatti, sono tutte in coda al gruppo, con Aleix Espargaro 19° a 1"5 e Raul Fernandez a seguirlo. E' andata anche peggio a Miguel Oliveira, che chiude il gruppo ed ha concluso la sessione al centro medico per accertamenti dopo un brutto highside alla curva 4.