MotoGP | Bastianini: "Siamo tutti vicini, un piccolo errore può compromettere tutto"

Le triplette sono massacranti dal punto di vista fisico e mentale, ma se prendi un'inerzia positiva possono diventare un tuo grande alleato. Enea Bastianini ne è l'esempio perfetto: reduce dalla bellissima vittoria di Misano, il pilota della Ducati ha iniziato anche il weekend del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP con il piede giusto, polverizzando il record della pista di Mandalika.

Ma non è tanto questo a dover preoccupare la concorrenza, quanto il fatto che "Bestia" in questi anni ci ha abituati ad essere quasi un diesel, che mostra il suo vero potenziale solo nella parte conclusiva della corsa. Per questo, vederlo così competitivo fin dalla giornata di venerdì è un qualcosa che deve far suonare qualche campanello d'allarme a tutti gli altri, anche se il diretto interessato per ora è stato molto cauto.

"Sono contento di questa giornata, perché pomeriggio sono stato veloce fin dall'inizio. Non è facile, perché la gomma posteriore media ha bisogno di due o tre giri per essere pronta e prima di arrivare a questo punto ti devi prendere un po' di rischi per essere veloce", ha detto Bastianini quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.

"A parte questo, mi sono fatto trovare pronto per il time attack e la moto ha lavorato molto bene. Era molto importante riuscire a fare un buon tempo con la prima gomma e io ho fatto il mio best. Quindi non male come giornata", ha aggiunto.

Tra le altre cose, avrebbe anche potuto migliorare il suo 1'29"630 se nell'ultimo tentativo non fosse stato ostacolato in maniera piuttosto evidente da Augusto Fernandez, che comunque se l'è cavata senza penalità: "Non stava tirando, perché era 1"8 più lento del suo giro migliore, quindi mi ha disturbato molto. Comunque fa lo stesso, perché fortunatamente il miglior giro lo avevo già fatto".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

L'obiettivo per domani è cercare di riconfermarsi, anche se non sarà semplice, perché sul tracciato dell'isola di Lombok sembrano essere davvero tutti molto vicini tra loro: "Ora dobbiamo dare un'occhiata ai dati, perché nel T2 perdo sempre un decimo, un decimo e mezzo, quindi voglio cercare di sistemare quel tratto di pista. Per il resto, sarà importante cercare di fare il giro perfetto domani, perché qui siamo tutti vicini, con i primi dieci racchiusi in quattro decimi. Basta un piccolo errore per compromettere tutto".

Anche qui, infatti, la posizione di partenza può dire già tanto di quelle che potranno essere le ambizioni per il resto del weekend: "Quello che so è che sono in un momento in cui sto andando forte, ma il livello della MotoGP è altissimo, quindi fare primo o fare quarto può dipendere dalla partenza. Come abbiamo visto sempre, è importante stare davanti, soprattutto al primo giro. Se sei davanti è tutto più semplice, mentre se sei dietro è tutto più complicato".

Dopo le polemiche per il sorpasso all'ultimo giro di Misano, le proiezioni sul passo gara lascerebbero ipotizzare un altro duello tra lui ed il leader iridato Jorge Martin per i valori visti oggi: "Forse siamo stati quelli con il ritmo migliore, però all'inizio eravamo divisi tra chi aveva la soft e chi aveva la media, quindi bisogna vedere cosa fanno anche gli altri con la media. Sicuramente, il mio ritmo e quello di Martin erano molto simili, quindi vedremo".

Guardando alle gare, la scelta sulla gomma anteriore sembra molto aperta tra la soft e la dura. Enea però pare uno di quelli con le idee più chiare: "Io oggi ho usato solo la dura, quindi non ho un paragone con la soft, però mi sono trovato bene. Ma era anche la gomma che avevo utilizzato in gara lo scorso anno, quindi penso che sia quella un po' più adatta al mio stile di guida".