MotoGP | Ecco il calendario 2025 con 22 GP e senza triplette

Le anticipazioni emerse nelle scorse settimane avevano lasciato intendere che il calendario 2025 della MotoGP sarebbe stato piuttosto diverso da quello che siamo stati abituati a vedere nelle ultime stagione. Effettivamente, ora che è stato messo nero su bianco, le novità sembrano essere parecchie.

Gli appuntamenti in programma sono 22, come già nella versione iniziale del calendario di quest'anno, ma le novità più grandi riguardano l'ordine di queste. E ad una prima occhiata non si può non notare che non ci saranno più le massacranti triplette di fine stagione, anche se il Mondiale sarà ricco di "back to back", soprattutto dopo la pausa estiva, che ha cambiato leggermente la sua collacazione: dopo la gara del 20 luglio in Repubblica Ceca a Brno, i motori infatti si riaccenderanno in Austria, ma dopo Ferragosto, nel weekend del 17 agosto.

Come era già stato annunciato, il Mondiale si aprirà in Thailandia nel weekend del 2 marzo, con il Chang International Circuit che sarà anche la sede del secondo ed ultimo test pre-campionato. La novità è che fino a giugno inoltrato non ci saranno "doppiette" e quindi si andrà avanti con una sola gara ogni due settimane.

Le prime quattro saranno tutte fuori dall'Europa, perché si proseguirà con il reintegro dell'Argentina (saltata nel 2024 per motivi finanziari) nel weekend del 16 marzo e due settimane più tardi Austin ospiterà il Gran Premio delle Americhe. L'ultima tappa extraeuropea della prima parte di stagione sarà in Qatar, che dal tradizionale slot di apertura slitta a quarto GP nel weekend del 13 aprile.

La campagna europea inizierà come da tradizione a Jerez, con il Gran Premio di Spagna fissato per il 27 aprile. A seguire, tutte a due settimane di distanza, si susseguiranno Le Mans (11 maggio), Silverstone (25 maggio) ed Aragon (8 giugno).

Queste ultime due rappresentano delle altre novità: recentemente, il Gran Premio di Gran Bretagna era uno di quelli che aprivano la seconda parte del campionato ed è stato anticipato per cercare di attirare più pubblico rispetto allo slot di agosto. La gara di Motorland, invece è stata invertita di posizione con quella di Barcellona, che slitta al mese di settembre.

La prima delle due gare italiane sarà sempre al Mugello, questa volta a giugno decisamente inoltrato, nel weekend del 22 giugno, e segnerà l'inizio del primo dei sette "back to back" che ci condurranno al termine della stagione, visto che la settimana successiva Assen ospiterà il Gran Premio d'Olanda.

L'ultimo sforzo prima della pausa estiva vedrà l'accoppiata formata dal Sachsenring e dalla rientrante Brno nei fine settimana del 13 e 20 luglio. Come detto, si ripartirà poi dall'Austria nel weekend di Ferragosto e la domenica successiva ci sarà l'esordio del Balaton Park, che ospiterà il Gran Premio d'Ungheria, che torna in calendario dopo una lunghissima assenza.

Come detto prima, il Gran Premio di Catalogna si sposta a settembre, nel weekend del 7 per la precisione, mentre la seconda tappa italiana a Misano conserva il suo slot di fine estate una settimana più tardi, in quella che è l'ultima tappa prima della trasferta asiatica, che questa volta però è composta da solo quattro gare, spezzate in due doppiette. Si parte con Giappone ed Indonesia, rispettivamente fissate per il 29 settembre ed il 5 ottobre. Poi il viaggio in oriente prosegue con Australia e Malesia il 19 ed il 26 ottobre.

La stagione quindi si andrà a concludere con due gare in Europa, con Portimao che sembrava destinata a perdere il suo posto in calendario, ma lo ha recuperato in extremis grazie all'esclusione dell'India, che assume il ruolo di riserva e dovrebbe rientrare nel 2026. Il Gran Premio del Portogallo si disputerà il 9 novembre, prima del tradizionale gran finale di Valencia, fissato per il 16 dello stesso mese.

Va sottolineata, dunque, l'assenza del Kazakistan, un GP che dopo essere stato cancellato per due volte nel 2024 a causa dell'inondazione che ha colpito il Paese, rischia seriamente di fare la fine di quello di Finlandia, che alla fine non è mai stato disputato pur essendo stato annunciato a più riprese.

MotoGP | Il calendario 2025

Data Gran Premio, Circuito 2 marzo 2025 Thailandia, Buriram 16 marzo 2025 Argentina, Termas de Rio Hondo 30 marzo 2025 Stati Uniti, Austin 13 aprile 2025 Qatar, Lusail International Circuit 27 aprile 2025 Spagna, Jerez 11 maggio 2025 Francia, Le Mans 25 maggio 2025 Gran Bretagna, Silverstone 8 giugno 2025 Aragon, Motorland Aragon 22 giugno 2025 Italia, Mugello 29 giugno 2025 Olanda, Assen 13 luglio 2025 Germania, Sachsenring 20 luglio 2025 Repubblica Ceca, Brno 17 agosto 2025 Austria, Red Bull Ring 24 agosto 2025 Ungheria, Batalon Park 7 settembre 2025 Catalogna, Barcelona 14 settembre 2025 San Marino, Misano 28 settembre 2025 Giappone, Motegi 5 ottobre 2025 Indonesia, Mandalika 19 ottobre 2025 Australia, Philip Island 26 ottobre 2025 Malesia, Sepang 9 novembre 2025 Portogallo, Portimão 16 novembre 2025 Comunità Valenciana, Valencia

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Concomitanze con la Formula 1

Se si vuole guardare ad un'altra nota dolente, purtroppo poi bisogna segnalare che saranno ben nove le concomitanze con i Gran Premio di Formula 1. Se non altro, cinque di queste saranno con orari molto distanti tra le due gare.