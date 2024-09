MotoGP | Portimao rinnova altri due anni, India rinviata al 2026

Le voci delle ultime settimane ipotizzavano un'uscita di scena del Gran Premio del Portogallo dal calendario della MotoGP. Voci che erano state rafforzate dall'annuncio della scorsa settimana del Gran Premio d'Ungheria, sul nuovo circuito di Balaton Park.

Tuttavia, come è stato anticipato ieri da Motorsport.com e confermato oggi dalla Dorna, dopo aver perso l'edizione 2024, l'India rimarrà fuori anche il prossimo anno, nonostante qualche mese fa fosse stato annunciato un accordo con il Buddh International Circuit per il 2025. Ecco quindi che Portimao, che avrebbe dovuto assumere il ruolo di riserva, farà invece parte del Mondiale, con la Dorna che ha ufficializzato il rinnovo biennale firmato con il circuito dell'Algarve.

"Il Gran Premio della MotoGP" è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo", ricorda Pedro Machado, Segretario di Stato per il Turismo del Portogallo. "Raggiunge più di 200 territori e 500 milioni di persone. Stiamo quindi parlando di un evento che riesce a promuovere il Portogallo come destinazione turistica e come organizzatore di grandi eventi sportivi in maniera unica ed efficace. Sostenendo l'organizzazione di queste iniziative, rafforziamo la reputazione e l'attrattiva del nostro Paese. Ciò è molto importante dal punto di vista turistico. Ha inoltre un impatto immediato sull'economia della regione, altrettanto significativo. L'evento attira migliaia di persone per diversi giorni, compresi gli spettatori e il personale dei team".

"È un grande motivo di orgoglio poter continuare ad avere una tappa della MotoGP all'Autodromo Internazionale dell’Algarve. Ciò valorizza gli sforzi e il lavoro prodotti dal 2020", le parole di Jaime Costa, CEO dell'Autodromo Internazionale dell'Algarve. "Il Gran Premio del Portogallo e la nostra pista, dalle caratteristiche uniche, sono già un punto di riferimento per piloti e team. Il fatto di aver firmato un contratto biennale ci permette di guardare all'evento in modo completamente diverso, con una continuità di miglioramento dell'esperienza degli spettatori, per raggiungere numeri record di visitatori nel circuito e di conseguenza nel Paese e nella regione. Ciò offre un valore economico aggiunto al territorio. Stiamo già lavorando al GP del 2025, che sarà ancora una volta un evento unico".

"Siamo molto felici di annunciare che correremo in Portogallo per almeno altri due anni", spiega Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports. "Da quando ci siamo andati per la prima volta, correndo all’Autodromo Internazionale dell’Algarve, è diventato uno dei luoghi preferiti di molti spettatori e piloti. Comprenderne le ragioni è facile: non solo è un posto bellissimo dove gareggiare, ma offre anche un evento migliorato di anno in anno. Siamo molto orgogliosi del positivo impatto economico, sportivo e sociale sulla zona. Non vediamo l'ora di incontrare di nuovo gli appassionati portoghesi".

Per il momento non si parla di date nel comunicato, ma la cosa più probabile è che la gara portoghese perda la sua collocazione ad inizio stagione per spostarsi nella parte conclusiva, nella quale dovrebbe andare a comporre un "back to back" con l'atto finale di Valencia.

Come detto, oggi è arrivata anche l'ufficialità di quella che è di fatto un'inversione con l'India, che sarà riserva nel 2025 e dovrebbe rientrare nel 2026, come spiega un breve comunicato diffuso da Dorna nel pomeriggio.

"FIM, IRTA e Dorna Sports confermano che il Gran Premio d'India sarà incluso nel calendario FIM MotoGp del 2026. Nel 2025 sarà un evento di riserva", recita la nota. "Alcune circostanze operative hanno portato a posticipare l’evento rispetto alla sua collocazione iniziale, nella prima parte del calendario 2025. Non essendoci date disponibili nella parte finale della stagione, la MotoGP tornerà in India all'inizio del 2026".

"MotoGP e InvestUP stanno lavorando sodo per riportare la MotoGP™ al Buddh International Circuit con un evento di livello mondiale. Si impegnano per confermare l'India come destinazione per eventi sportivi globali. La collaborazione con InvestUP per riportare la MotoGP in India continua a gettare fantastiche basi per il futuro: la MotoGP non vede l'ora di correre davanti agli incredibili appassionati indiani, il prima possibile", conclude il comunicato.