MotoGP | Il CEO di Liberty Media in visita al paddock di Misano

Il 1° aprile, Liberty Media, detentore dei diritti del campionato mondiale di F1, ha ufficializzato l'acquisizione di Dorna, detentore dei diritti della MotoGP, in un accordo del valore di circa 4,2 miliardi di euro. Dopo l'annuncio, si è detto che l'acquisizione dovrebbe essere completata entro la fine del 2024, quando le autorità antitrust europee daranno il via libera.

Da allora si è scritto e parlato molto della questione, con l'attuale dirigenza, guidata da Carmelo Ezpeleta, che rimane al timone delle operazioni del campionato. Tuttavia, solo sabato l'amministratore delegato di Liberty Media, Greg Maffei, ha visitato per la prima volta il paddock del suo nuovo campionato a Misano.

Secondo Motorsport.com, l'idea di far visitare ai boss di Liberty Media il paddock della MotoGP prima di prendere in mano il campionato è stata dello stesso Ezpeleta, per iniziare a scambiare impressioni sul futuro.

Carmelo Ezpeleta y Greg Mafei pasean por el paddock de Misano este sábado Foto de: Germán Garcia Casanova

Maffei, che partecipa regolarmente ai Gran Premi di F1, non sarà a Singapore questo fine settimana, dove si svolge un nuovo round del Circus, e ha preferito visitare quello che sarà il suo nuovo dominio, di cui entrerà in possesso, se non ci saranno intoppi con l'agenzia antitrust, alla fine dell'anno.

Oltre all'amministratore delegato di Liberty, altri membri della società americana sono a Misano per iniziare a conoscere le persone che attualmente gestiscono il campionato.

Un'ulteriore visita dei vertici di Liberty Media è prevista in occasione dell'ultimo gran premio della stagione, quello di Valencia, che si svolgerà sul circuito Ricardo Tormo di Cheste il 17 novembre.