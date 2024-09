MotoGP | Taramasso: "A Mandalika c'è una carcassa posteriore più rigida"

Archiviato il doppio round di Misano, la MotoGP inizia la sua lunga trasferta in Asia con la terza edizione del Gran Premio d'Indonesia, con il tracciato di Mandalika che in passato si è sempre rivelato particolarmente insidioso per gli pneumatici. In attesa di concludere tutte le analisi sulla discussa gomma posteriore utilizzata da Pecco Bagnaia domenica scorsa, il responsabile della Michelin, Piero Taramasso, ci ha spiegato cosa bisogna aspettarsi dal round che andrà in scena sull'isola di Lombok.

"Mandalika è una pista davvero impegnativa, sia dal punto di vista del layout che da quello dell'asfalto. Inoltre, bisogna sempre fronteggiare delle temperature molto elevate, vicine ai 60 gradi per quel che riguarda l'asfalto, quindi è una pista che mette particolarmente sotto sforzo sia la gomma anteriore che la gomma posteriore", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Con delle temperature elevate come quelle attese in Indonesia, al posteriore è necessaria una carcassa differente, pensata proprio per evitare che la gomma si possa surriscaldare: "Abbiamo una costruzione più rigida. Non è esattamente quella che usiamo in Austria, ma diciamo che segue la stessa filosofia, perché è più rubusta per cercare di mantenere più basse le temperature. Le due soluzioni che portiamo, la soft e la media, sono asimmetriche vista la maggioranza di curve a destra, e a livello di mescole hanno lo stesso centraggio di quelle dell'anno scorso, ma sono realizzate con la nuova tecnologia 2024".

Lo stabilimento della Michelin Foto di: Michelin

All'anteriore invece la gamma è praticamente la stessa dello scorso anno, anche se l'azienda francese spera di poter sperimentare una nuova mescola media che per ora non ha mai trovato le condizioni ambientali giuste in questa stagione: "Abbiamo confermato le stesse opzioni per quanto riguarda la soft e la dura. La media invece abbiamo deciso di cambiarla con la specifica che abbiamo provato in occasione dei test invernali a Sepang. Si tratta di una gomma che abbiamo provato a portare anche su altri circuiti come Jerez ed Aragon, ma per il momento non siamo mai riusciti ad utilizzarla in gara. A Mandalika invece dovrebbero esserci le condizioni giuste per sfruttarla".

In ogni caso, i precedenti sono incoraggianti, visto che lo scorso anno tutte le soluzioni anteriori si erano rivelate particolarmente competitive: "Per quanto riguarda la dura, questa ha una costruzione leggermente differente e lo scorso anno l'aveva utilizzata Pecco Bagnaia, che ha vinto la gara. Ma anche la soft era salita sul podio con Fabio Quartararo, terzo con la Yamaha. Tuttavia, l'anno scorso su questa pista c'era la nostra intera gamma anteriore nelle prime tre posizioni, perché Maverick Vinales, che ha chiuso secondo, aveva la media che abbiamo deciso di rimpiazzare per quest'anno", ha concluso Taramasso.