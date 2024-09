MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Indonesia

Sei gare nello spazio di otto settimane. Il finale del calendario della MotoGP 2024 è davvero frenetico e deciderà un Mondiale fin qui davvero combattutissimo. Con il successo di Enea Bastianini a Misano si è aperta la prima delle due triplette, che ora imporrà un lunghissimo viaggio transoceanico per raggiungere l'isola di Lombok, dove il circuito di Mandalika ospiterà il Gran Premio d'Indonesia.

Il secondo round sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, il Gran Premio dell'Emilia Romagna, ha nuovamente aperto la forbice tra i due contendenti al titolo. Se al sabato Pecco Bagnaia si era preso di forza la Sprint, ricucendo a soli 4 punti il gap nei confronti di Jorge Martin, alla domenica "Martinator" ha riallungato con un discusso secondo posto, approfittando di una giornata no del campione del mondo in carica.

Il piemontese, infatti, ha dovuto fare i conti con una gomma che ha iniziato a funzionare come previsto solamente dopo 15 giri, quando ormai era troppo distante per andare a caccia della vittoria. E nel tentativo di riavvicinarsi poi è caduto, incassando un altro zero pesante, che lo ha fatto precipitare a -24.

Come detto, Martin ha visto sfumare all'ultimo giro la possibilità di centrare una vittoria domenicale che ormai gli manca da Le Mans. Il pilota del Prima Pramac Racing si è lamentato dell'entrata decisa di Bastianini, ma la Direzione Gara l'ha considerata un normale sorpasso di gara, certificando il successo del riminese, che è stato anche il 100° della Ducati in MotoGP e le ha regalato il suo quinto titolo Costruttori consecutivo.

E qui bisogna sottolineare un'altra cosa curiosa: se Martin non vince la gara lunga dal GP di Francia, anche Bagnaia si è imposto solamente una volta nelle ultime cinque uscite. Dopo la pausa estiva, infatti, si sono spartiti due successi a testa il già citato Bastianini e Marc Marquez, che quindi sembrano essere pronti a fare da arbitri in questo rush finale.

Di seguito, trovate il programma completo del weekend di Mandalika, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com, ovviamente tutti con gli orari italiani.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Ducati Corse

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio d'Indonesia (ora italiana)



La MotoGP inizia il suo viaggio verso oriente da Mandalika e quindi comincia quel periodo della stagione che impone delle notti insonni agli appassionati, anche se il format del weekend rimane il medesimo di tutte le gare europee. Nello specifico, questo fine settimana, la classe regina prenderà il via quando in Italia saranno le 9:00 del mattino sia per quanto riguarda la Sprint che la gara lunga.

Venerdì 27 settembre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

FP2 Moto3: 7:15-7:50

FP2 Moto2: 8:05-8:45

FP2 MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 28 settembre



FP3 Moto3: 2:40-3:10

FP3 Moto2: 3:25-3:55

P MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint MotoGP: 9:00

Domenica 29 settembre



Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio d'Indonesia



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 9:00; Moto2 ore 10:20; MotoGP ore 12:00)

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Indonesia



Sabato 28 settembre

Sprint MotoGP: dalle ore 8:30

Domenica 29 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 8:30

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Mandalika

Il circuito di Mandalika è uno dei nuovi arrivati nel Campionato del Mondo MotoGP. Il circuito, situato sull'isola di Lombok, è entrato a far parte del calendario della classe regina nel 2022 e del Mondiale Superbike un anno prima, nel 2021. Nonostante il suo nome contenga la parola "street", si tratta di un circuito permanente, che segna il ritorno dell'Indonesia nel calendario dopo l'ultima volta nel 1997.

A Mandalika, le distanze di gara saranno le stesse di Misano per i Gran Premi di San Marino e dell'Emilia Romagna in termini di giri. La gara lunga della MotoGP di domenica 29 settembre sarà di 27 giri, mentre la Sprint di sabato sarà di 13. Inoltre, nella Moto2 i giri saranno 22 e nella Moto3 20 in totale.