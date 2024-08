MotoGP | Marquez: "L'incidente con Bulega? Ho commesso un errore"

Si riparte, la MotoGP torna in azione questo fine settimana e lo fa a Silverstone, dove si festeggiano i 75 anni del Mondiale. Quale miglior occasione per tornare in pista dopo la pausa estiva? Sull’iconico tracciato inglese, Marc Marquez si presenta da inseguitore in campionato, ma è comunque un grande protagonista che fa parlare di sé (nel bene e nel male) anche a motori spenti.

Così è stato lo scorso fine settimana, quando l’otto volte campione del mondo ha partecipato al WDW, l’attesissimo evento Ducati che si svolge ogni due anni. Il portacolori Gresini è salito sul podio della Race of Champions (la consueta gara tra piloti Ducati nel mondiale), trascinandosi però dietro una serie di polemiche a causa di un contatto con Nicolò Bulega all’ultima curva dell’ultimo giro.

In occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, Marquez ha avuto modo di spiegare il proprio punto di vista, riconoscendo di aver commesso un errore: “Ho provato un sorpasso che sono abituato a fare con la MotoGP gara dopo gara. Mi viene più facile, ma sul momento non ho realizzato che stessi su una moto da strada e che la reazione sarebbe stata diversa, così ho commesso un errore. Ho voluto parlare con Bulega per capire come ci fossimo toccati. La moto andava benissimo giravamo al record, ma i riferimenti di una moto da strada non sono gli stessi di una MotoGP”.

Nonostante questo, sembra che il “popolo Ducati” nutra un grande affetto per l’otto volte iridato, che ora è diventato un portabandiera dell’Italia correndo per il team faentino (che, a sua volta, fa capo a Borgo Panigale): “I ducatisti non hanno nazionalità. Chiaramente sono in maggioranza italiani, ma al WDW supportano il marchio e quello che è Ducati. È quello che faccio anche io, che sono un pilota da corsa. Vado in pista e cerco di dare il massimo ogni volta, voglio difendere i colori della Ducati al massimo e speriamo che si possa continuare a vincere per i prossimi due anni”.

Archiviato il WDW, è il momento di concentrarsi sul Mondiale, che torna questo fine settimana con la rinnovata sfida per il titolo. Marc potrà essere della partita? Si presenta come quarto in campionato, staccato di 56 punti dal leader Pecco Bagnaia e 46 lunghezze dal secondo, Jorge Martin. Nonostante il distacco non sia troppo ampio, il pilota di Cervera vuole rimanere realista alla luce di una prova di forza impressionante dei due che lo precedono.

“Il titolo? È complicato. Potrei dire che ci proviamo, ma è da Le Mans che andiamo in difesa la domenica. Se vuoi lottare per il titolo, devi essere costante come Jorge Martin e Pecco Bagnaia in termini di velocità. L’ho sempre detto: se hai velocità ma poi cadi come Martin, lo puoi sistemare. Se non hai la velocità, fai più fatica a sistemarlo. Proveremo a dare il 100% e compiere un passo in avanti, ma bisognerà vedere quanto alzeranno l’asticella i più rapidi della categoria”, ha spiegato Marc.

Ma come si può battere un Bagnaia che sembra veramente ispirato? “Bisogna andare più veloci di lui, ma ti può succedere quello che è accaduto a Martin al Sachsenring. È un errore che capita, se due piloti stanno girando al record, uno dei due sbaglia. Sarà così da qui a fine anno, dove prendi più rischi, lì è più facile commettere un errore. Io sono troppo lontano per espormi a questo rischio. A Jerez o Le Mans avrei detto di essere disposto a correre questo rischio, ma dalla Francia abbiamo faticato di più. Ci saranno piste in cui sarò pronto a lottare con loro per la vittoria se avrò un fine settimana perfetto, ma non saremo superiori a lui”.

“Loro conoscono la moto molto bene, sono in grado di adattarsi a ogni situazione in base a quello di cui la moto ha bisogno. Io al momento ho uno stile molto definito con questa Ducati, se provo cambiare uno stile in una curva per imitare il loro stile di guida, faccio fatica. Per questo il sabato continua a essere uno dei miei punti deboli, partendo dalla terza o quarta linea non si può fare nulla con due piloti più veloci”, ha affermato.

Infine, Marquez ha commentato l’emotiva livrea celebrativa per i 75 anni della MotoGP. Gresini ha portato per l’occasione la livrea di Fausto, quella che in qualche modo avevamo già visto in azione lo scorso anno a Misano, ma rimasta iconica: “La nostra livrea è molto speciale, è la moto che guidava Fausto… È una livrea emozionale. Non perché è la mia, me dovessi fare una top 3, la mia moto sarebbe sul podio, è importante starci in ogni situazione! Le altre due? La Yamaha mi è piaciuta molto, poi la Honda di Freddie Spencer… Metterei queste nelle prime tre posizioni. La Ducati ufficiale è bella, ma è molto limitata dai loghi degli sponsor, quindi è difficile fare disegni retro”.