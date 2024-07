MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna

Le vacanze sono finite per i piloti della MotoGP. Dopo tre domeniche di pausa, questo fine settimana si riaccendono i motori a Silverstone, con il Gran Premio di Gran Bretagna. Gara che sarà caratterizzata anche dalle celebrazioni dei 75 anni del Motomondiale, che vedrà quindi i team utilizzare delle livree vintage sulle loro moto.

Prima della pausa c'è stato un ribaltone in vetta alla classifica, con Pecco Bagnaia che ha centrato il suo sesto successo stagionale ed ha approfittato della clamorosa caduta di Jorge Martin al penultimo giro per scavalcare il madrileno di 10 lunghezze e prendersi la leadership.

Entrambi, però, non potranno fare a meno di guardarsi le spalle da un Marc Marquez che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale e in sella alla Ducati del Gresini Racing, ma che è anche reduce dalle polemiche nate al WDW in seguito al contatto dell'ultima curva con Nicolò Bulega alla Race of Champions.

Bisognerà fare grande attenzione anche alle Aprilia. Un anno fa, è stato Aleix Espargaro ad imporsi sul velocissimo tracciato britannico, beffando proprio all'ultimo giro Bagnaia. Ma la RS-GP aveva già mostrato grande competitività anche nel 2022, quando era stato Maverick Vinales a contendere la vittoria al piemontese fino all'ultimo giro.

Per tutti gli altri invece si tratterà di un banco di prova per capire se la pausa ha portato consiglio, visto che la KTM ha vissuto un finale della prima parte di stagione decisamente in calando, mentre i due marchi giapponesi sono ancora un po' alla ricerca di una propria identità che li possa riproporre al livello dei migliori.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Jorge Martin, Pramac Racing crash Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna



Il Gran Premio di Gran Bretagna avrà il format tipico dei weekend europei, anche se in questo caso in pista non ci sarà la MotoE. L'unica differenza è rappresentata dal fuso orario britannico, che per noi in Italia impone un ritardo di un'ora, con la Sprint della MotoGP che scatterà alle ore 16 di sabato e la gara lunga che invece sarà alle 15 di domenica.

Venerdì 2 agosto



FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-10:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-17:00

Sabato 3 agosto



FP3 Moto3: 9:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

P MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Qualifiche Moto3: 13:50-14:30

Qualifiche Moto2: 14:45-15:25

Sprint MotoGP: 16:00

Domenica 4 agosto



Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio di Gran Bretagna



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint della MotoGP. Differita delle gare delle tre classi (Moto3 alle 15:20; Moto2 alle 17:05; MotoGP alle 18:35) alla domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Gran Bretagna



Sabato 3 agosto



Qualifiche MotoGP: dalle ore 11:20

Sprint MotoGP: dalle ore 15:30

Domenica 4 agosto



Gara MotoGP: dalle ore 14:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Silverstone

Il circuito di Silverstone, luogo di nascita del campionato mondiale di Formula 1, è anche un circuito con una lunga tradizione nel mondo delle corse in generale ed è già una parte importante del calendario del MotoGP.

Negli ultimi anni è stato ristrutturato ed è ora uno dei circuiti più veloci del Campionato del Mondo di MotoGP. Lunga 5,9 km, Silverstone è composta da 18 curve, 8 a sinistra e 10 a destra, con una larghezza della pista di 15 metri.

Nel 2023, la MotoGP ha fatto debuttare a Silverstone il format in base al quale la P2 del venerdì dà ai primi dieci l'accesso diretto alla Q2 del sabato. Un format che ora è pienamente consolidato nel Campionato del Mondo.

Poiché Silverstone è un circuito lungo, le gare del Gran Premio di Gran Bretagna sono tra le più brevi del calendario. La Sprint della MotoGP a Silverstone sarà di 10 giri e la gara della domenica di 20 giri. La gara della Moto3 del Gran Premio di Gran Bretagna di domenica è di 15 giri e la gara della Moto2 a Silverstone è di 17 giri.