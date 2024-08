MotoGP "vintage" per i 75 anni del Mondiale: ecco le livree per Silverstone

Questo fine settimana il Campionato del Mondo di MotoGP si appresta ad affrontare una celebrazione molto importante: il suo 75° anniversario. Da quando il campionato è nato nel 1949 con il TT dell'Isola di Man, la storia ha visto nascere diverse leggende sia nella classe regina che nelle categorie minori. E questo fine settimana i team sono concentrati a celebrare proprio questo, la storia del campionato a due ruote più importante del mondo.

I diversi marchi e team hanno concordato che il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone sarebbe stata la data perfetta per celebrare i 75 anni, con decorazioni speciali su ogni moto, che ricordano un momento chiave nella storia del costruttore, del team o del Paese che rappresentano. E queste livree sono state svelate nella pitlane del tracciato di Silverstone nella giornata di giovedì.

Il primo marchio a svelare la propria livrea speciale è stata la Yamaha (nella foto in alto). La Casa di Iwata ha mostrato una moto con il rosso e il bianco come colori predominanti, rendendo omaggio alla mitica moto che i giapponesi negli anni '70, nell'era del 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Lorenza Dadderio

Poi è stata la volta della Honda, il marchio di maggior successo nella storia della MotoGP, con il blu come tonalità principale, parti gialle e linee bianche e rosse. Si tratta di una decorazione che tributa la moto con cui Freddie Spencer si laureò campione della 500cc nel 1983, cosa che fece anche nel 1985, quando fu anche campione della 250cc.

Il Team LCR ha proseguito con due livree diverse, avendo come sempre due main sponsor distinti. Mentre la RC213V di Takaaki Nakagami è un cenno al suo paese d'origine, con il Sol Levante, quella di Johann Zarco incorpora un bel dettaglio, il vecchio logo di Castrol, il suo sponsor principale, in quello che è anche un omaggio a Mike Hailwood. Per quanto riguarda i colori invece, sono rimasti simili a quelli abituali.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Lorenza Dadderio

Il marchio di riferimento della MotoGP di oggi, la Ducati, ha quindi raccolto il testimone da quelli giapponesi. La Casa di Borgo Panigale ha continuato a puntare sul rosso e sul bianco come colori principali, tornando all'inizio della sua storia nella classe regina, e ha lanciato una livrea in onore della moto guidata da Loris Capirossi nella stagione 2003, anno in cui l'italiano ha regalato la prima vittoria.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Lorenza Dadderio

Una delle moto che hanno sorpreso di più è stata la successiva, quella del Pramac Racing. Il colore predominante è il rosso, con parti nere, in onore della Garelli guidato da una delle più grandi leggende del motociclismo spagnolo, Angel Nieto, nella stagione 1983. Incorpora anche il famoso logo 12+1. Così, si è distinta come una delle moto più speciali del fine settimana, in una squadra che conta tra le sue fila il sangue del "Maestro", con suo nipote Fonsi.

La livrea Pramac Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Pertamina Enduro VR46, naturalmente, ha optato per una livrea che celebrasse il suo proprietario Valentino Rossi. Il team guidato dall'amico Uccio Salucci ha dipinto le sue Desmosedici GP con i colori del sole e della luna, due icone che il nove volte campione ha portato come bandiera durante la sua carriera.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Lorenza Dadderio

Nel Gresini Racing, sia Marc Marquez che suo fratello Alex renderanno omaggio alla figura più importante della loro squadra, Fausto Gresini, dipingendo le loro moto di bianco, come la Garelli 125cc con cui l'italiano vinse i suoi titoli nelle stagioni 1985 e 1987. Una colorazione che la squadra faentina aveva già utilizzato in occasione delle gare di Misano degli ultimi due anni.

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Il Trackhouse Racing è l'ultimo arrivato in MotoGP, ma questo non le ha impedito di avere una propria livrea vintage sulle sue Aprilia. Su una tonalità di blu, gli americani mostrano i volti di diverse leggende del motociclismo statunitense, come Kevin Schwantz, Wayne Rainey, Nicky Hayden, Randy Mamola, Kenny Roberts Sr. e Eddie Lawson, tra gli altri.

La livrea Trackhouse Racing Team Foto di: Lorenza Dadderio

Aprilia, da parte sua, ha ripensato a uno dei suoi progetti più gloriosi nelle categorie minori. Il design "Perla Nera" si ispira alla livrea della RSV 250 che la Casa di Noale schierò nella classe 250cc tra il 1994 e il 1996, anni in cui Max Biaggi fu tre volte campione del mondo nella quarto di litro.

Le livree di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Aprilia Racing

Le ultime ad essere presentate sono state la KTM e la sua squadra satellite, Tech3. La squadra ufficiale indosserà i colori bianco e blu che nel 1988 ornavano la KTM LC4 di Wolfgang Felber e che all'epoca erano anche la base del logo aziendale della casa di Mattighofen.

La livrea Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Simile anche la colorazione scelta dalla squadra di Hervé Poncharal, ma con il marchio GasGas a fare da padrone. Nel box della compagine francese però è stato divertente vedere l'abbigliamento vintage proposto dai meccanici.