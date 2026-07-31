MotoGP | Gresini: Aldeguer non è pronto. A Silverstone correrà Lecuona

Il team Gresini Racing sarà costretto a non avere la sua line up piloti titolare al completo nemmeno al Gran Premio di Gran Bretagna.

Dopo aver saltato il Gran Premio di Germania, Fermin Aldeguer non sarà presente nemmeno al Gran Premio di Gran Bretagna. Per questo motivo il team Gresini farà correre a Silverstone Iker Lecuona, il quale affiancherà Alex Marquez.

"Fermin Aldeguer non correrà a Silverstone al 12esimo appuntamento del Mondiale di MotoGP", ha fatto sapere il team Gresini nel comunicato stampa diffuso questa mattina.

"Il pilota spagnolo continuerà a non correre per precauzione. Tuttavia, gli è stato concesso di tornare ad allenarsi a partire dal 15 agosto in poi. Il team Gresini dovrebbe riavere in sella Aldeguer dal Gran Premio di Aragon, ovvero fra circa un mese".

Iker Lecuona, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Iker Lecuona torna così a correre nella famiglia Gresini nel prossimo fine settimana, quando la MotoGP tornerà a correre a Silverstone. Iker ha già sostituito quest'anno Alex Marquez al Gran Premio d'Ungheria".

Aldeguer si è infortunato nel corso delle Prove del Gran Premio d'Olanda, ad Assen, a fine giugno. Da quel momento in poi ha saltato l'ultimo evento prima della sosta estiva e sarà costretto a fare lo stesso anche per il primo appuntamento dopo lo stop imposto dal calendario.

Lo spagnolo sta lavorando per recuperare dalla frattura della verebra T7. I dottori che lo hanno visitato hanno scelto per lui una terapia conservativa, evitando così di sottoporlo a un intervento chirurgico. La sua convalescenza sta procedendo così con il solo riposo.

Per quanto riguarda Lecuona - pilota ufficiale Ducati in World Superbike - si tratta del secondo fine settimana in MotoGP nel corso di questa stagione. A inizio giugno aveva già sostituito Alex Marquez, cogliendo per altro un buon settimo posto al Balaton Park.

Aldeguer, invece, continua nella sua stagione a dir poco sfortunata. A gennaio si era infortunato alla gamba sinistra, perdendo così diverse gare nella prima parte dell'anno. Poi l'infortunio alla vertebra patito in Olanda, che gli farà saltare almeno 2 gare. Fortunatamente per lui, la pausa estiva lo aiuterà a perdere meno eventi di quelli che avrebbe perso se si fosse fatto male in un altro periodo.