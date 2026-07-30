MotoGP | Bezzecchi prosegue il suo recupero girando in pista con l'Aprilia RSV4 a Misano

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Il pilota di Aprilia Racing continua il suo recupero che dovrà portarlo a tornare in pista al GP di Gran Bretagna di Silverstone. Ieri Marco ha girato con la sua RSV4 a Misano per iniziare a riassaggiare moto e pista.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Foto di: Aprilia Racing

Marco Bezzecchi continua il suo percorso che dovrebbe riportarlo in sella a una MotoGP, segnatamente l'Aprilia RS-GP, al Gran Premio di Gran Bretagna, prossimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

Il pilota del team ufficiale di Noale è tornato in sella a una moto e lo ha fatto ieri, nel corso di una sessione di quattro run sulla sua Aprilia RSV4 stradale al Marco Simoncelli di Misano Adriatico. 

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Foto di: Aprilia Racing

Stando a quanto rivelato da Aprilia, il recupero del talento italiano procede secono i piani. Il prossimo appuntamento sarà a Silverstone, dove dovrà svolgere la visita con a delegazione medica della MotoGP per ricevere il nulla osta ed entrare in pista nel primo turno di prove libere. 

Il ritorno in sella a una moto è stato per Marco uno dei passi importanti per il suo rientro in pista. Lo scorso 18 luglio, invece, Bezzecchi si è sottoposto alla pulizia della ferita al ginocchio che si era procurato al Gran Premio di Germania, andato in scena al Sachsenring.

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Foto di: Aprilia Racing

Proprio sulla pista tedesca, durante la Q2 delle qualifiche, Marco era caduto, infortunandosi alla clavicola con una frattura scomposta. Questa è stata ridotta grazie all'operazione condotta dal Dottor Giuseppe Porcellini effettuata all'Ospedale Universitario di Sassuolo.

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano

Foto di: Aprilia Racing

 

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