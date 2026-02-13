MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita

Maverick Vinales ha potuto disputare solo metà stagione nel 2025. Il pilota del Team Tech3 si è infortunato alla spalla sinistra al Sachsenring e, in seguito, i suoi vari tentativi di tornare in pista sono falliti, tra l'incapacità di posizionarsi correttamente sulla sua KTM ed il dolore che gli impediva di dormire.

Dopo diversi periodi di assenza, Vinales è riuscito a tornare in sella alla sua moto al GP di Valencia della scorsa stagione, per prepararsi alla stagione 2026, ma era ancora lontano dalla forma ottimale e soffriva ancora delle conseguenze della frattura. Dopo un inverno di duro lavoro, lo spagnolo si è presentato al test di Sepang in perfetta forma. Il dolore è ormai un ricordo e ha ritrovato la forza necessaria.

"La spalla sta bene", ha rassicurato Vinales. "È stato un buon test perché dovevo capire se avevamo fatto un buon lavoro, e in effetti sì. Non ho avuto il minimo dolore durante tutta la giornata. Forse ho il 100% di forza in più nella spalla per frenare, per girare, per fare le curve. Penso che la spalla possa migliorare ancora, ma per me ora è guarita e posso guidare con il mio stile ed essere veloce".

Durante il test, Vinales ha confermato di non avere "alcun dolore" e di non avere più alcun limite: "Penso che in futuro sarò sempre più forte. Ma sto già bene, penso di poter fare 20 giri al massimo, il che è ottimo".

Nicolas Goyon, team manager del team Tech3, è felice di ritrovare un Vinales pienamente in grado di guidare la sua KTM. "Era da molto tempo che non lo vedevo felice e in piena forma fisica, quindi è molto bello vederlo felice", ha sottolineato il francese, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP. "È stato un periodo davvero difficile per lui l'anno scorso".

Maverick Viñales non ha più limiti sulla sua KTM. Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

"Dopo l'infortunio, ha provato a tornare più volte, ma non era mai al livello giusto. Non aveva forza, quindi guidava la moto ma non si divertiva. Sappiamo che era più la moto a portare Maverick che il contrario. Quando si guida in queste condizioni, ovviamente non è il modo migliore per guidare una MotoGP. Si è preso il suo tempo. Ha impiegato tutto l'inverno per riprendersi".

"Maverick ha fatto molti giri sui circuiti quest'inverno, quindi è arrivato a Sepang molto motivato e preparato", ha sottolineato Goyon. "Abbiamo fatto alcuni test fisici alla Red Bull in Austria e la sua forma fisica è molto buona. Secondo lui, è la prima volta che guida al 100% dal Sachsenring. È un'ottima notizia e penso che si stia divertendo. Sappiamo che un pilota felice è veloce".

Maverick Vinales ha anche rivelato che i suoi esami al Red Bull Athlete Performance Center (APC) hanno mostrato una forma fisica migliore rispetto a quella che aveva un anno fa: "Devo solo ritrovare la forma fisica, tutto qui. Ma ho forza. Ho fatto un test di forza al ll'APC ed è leggermente migliore rispetto all'inizio della scorsa stagione, quindi va bene, ho migliorato tutto".