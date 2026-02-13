Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

Formula E
Formula E
FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi

F1 | Red Bull RB22: l'intercooler spostato in alto per il motore fatto in casa

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Red Bull RB22: l'intercooler spostato in alto per il motore fatto in casa

F1 | Red Bull sorprende non solo per la PU: avversari colpiti dalla guidabilità della RB22

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Red Bull sorprende non solo per la PU: avversari colpiti dalla guidabilità della RB22

MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita
MotoGP

MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita

Dopo diversi tentativi di ritorno falliti lo scorso anno, Maverick Vinales non soffre più di dolori e limitazioni fisiche alla spalla fratturata l'estate scorsa. Anzi, i test dimostrano addirittura che ha guadagnato forza!

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales ha potuto disputare solo metà stagione nel 2025. Il pilota del Team Tech3 si è infortunato alla spalla sinistra al Sachsenring e, in seguito, i suoi vari tentativi di tornare in pista sono falliti, tra l'incapacità di posizionarsi correttamente sulla sua KTM ed il dolore che gli impediva di dormire.

Dopo diversi periodi di assenza, Vinales è riuscito a tornare in sella alla sua moto al GP di Valencia della scorsa stagione, per prepararsi alla stagione 2026, ma era ancora lontano dalla forma ottimale e soffriva ancora delle conseguenze della frattura. Dopo un inverno di duro lavoro, lo spagnolo si è presentato al test di Sepang in perfetta forma. Il dolore è ormai un ricordo e ha ritrovato la forza necessaria.

"La spalla sta bene", ha rassicurato Vinales. "È stato un buon test perché dovevo capire se avevamo fatto un buon lavoro, e in effetti sì. Non ho avuto il minimo dolore durante tutta la giornata. Forse ho il 100% di forza in più nella spalla per frenare, per girare, per fare le curve. Penso che la spalla possa migliorare ancora, ma per me ora è guarita e posso guidare con il mio stile ed essere veloce".

Durante il test, Vinales ha confermato di non avere "alcun dolore" e di non avere più alcun limite: "Penso che in futuro sarò sempre più forte. Ma sto già bene, penso di poter fare 20 giri al massimo, il che è ottimo".

Nicolas Goyon, team manager del team Tech3, è felice di ritrovare un Vinales pienamente in grado di guidare la sua KTM. "Era da molto tempo che non lo vedevo felice e in piena forma fisica, quindi è molto bello vederlo felice", ha sottolineato il francese, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP. "È stato un periodo davvero difficile per lui l'anno scorso".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Viñales non ha più limiti sulla sua KTM.

Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

"Dopo l'infortunio, ha provato a tornare più volte, ma non era mai al livello giusto. Non aveva forza, quindi guidava la moto ma non si divertiva. Sappiamo che era più la moto a portare Maverick che il contrario. Quando si guida in queste condizioni, ovviamente non è il modo migliore per guidare una MotoGP. Si è preso il suo tempo. Ha impiegato tutto l'inverno per riprendersi".

"Maverick ha fatto molti giri sui circuiti quest'inverno, quindi è arrivato a Sepang molto motivato e preparato", ha sottolineato Goyon. "Abbiamo fatto alcuni test fisici alla Red Bull in Austria e la sua forma fisica è molto buona. Secondo lui, è la prima volta che guida al 100% dal Sachsenring. È un'ottima notizia e penso che si stia divertendo. Sappiamo che un pilota felice è veloce".

Maverick Vinales ha anche rivelato che i suoi esami al Red Bull Athlete Performance Center (APC) hanno mostrato una forma fisica migliore rispetto a quella che aveva un anno fa: "Devo solo ritrovare la forma fisica, tutto qui. Ma ho forza. Ho fatto un test di forza al ll'APC ed è leggermente migliore rispetto all'inizio della scorsa stagione, quindi va bene, ho migliorato tutto".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro
Prossimo Articolo MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

Top Comments

More from
Vincent Lalanne-Sicaud

MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

MotoGP
MotoGP
Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

MotoGP | Ducati accelera sull'IA, ma i piloti rimangono legati all'elemento umano

MotoGP
MotoGP
Presentazione Ducati
MotoGP | Ducati accelera sull'IA, ma i piloti rimangono legati all'elemento umano
More from
Maverick Viñales

MotoGP | KTM: sul codone è comparso un doppio profilo d'ala posteriore

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | KTM: sul codone è comparso un doppio profilo d'ala posteriore

MotoGP | Vinales: "Lorenzo mi ha svelato tutto quello che mi mancava ancora da scoprire"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Red Bull KTM Tech3
MotoGP | Vinales: "Lorenzo mi ha svelato tutto quello che mi mancava ancora da scoprire"

Fotogallery MotoGP | Ecco le KTM RC16 di Acosta, Binder, Bastianini e Vinales

MotoGP
MotoGP
Presentazione Red Bull KTM Factory Racing
Fotogallery MotoGP | Ecco le KTM RC16 di Acosta, Binder, Bastianini e Vinales
More from
Tech 3

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP | Tech3: tra i nuovi investitori del team c'è anche Pierre Gasly

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Tech3: tra i nuovi investitori del team c'è anche Pierre Gasly

MotoGP | KTM e Tech3: la priorità è trovare l'accordo per continuare insieme

MotoGP
MotoGP
Shakedown di Sepang
MotoGP | KTM e Tech3: la priorità è trovare l'accordo per continuare insieme

Ultime notizie

FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

Formula E
FE Formula E
FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

WRC
WRC WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi