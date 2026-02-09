MotoGP | Perché Toprak Razgatlioglu va più lento di quanto immaginasse

In questi giorni, a Sepang, una delle attrazioni delle prime prove del 2026 era quella di poter iniziare a valutare quali siano gli obiettivi realistici a cui Toprak Razgatlioglu deve aspirare nella sua prima stagione in MotoGP. E le aspettative non sembrano più le stesse una volta terminati lo Shakedown e i test rispetto a prima dell'inizio. E questo non tanto per gli evidenti limiti di una M1 appena nata, quanto piuttosto per quelli del pilota turco stesso, che in Malesia ha ricevuto una bella doccia fredda.

Il pilota della Prima Pramac Racing ha chiuso al 18° posto nella classifica combinata dei tempi, a quasi due secondi da Alex Marquez, il più veloce nei tre giorni di prove, e a otto decimi da Alex Rins, il migliore tra i rappresentanti della Yamaha. Il suo passo gara non è stato migliore. A parte gli "stoppies", un'altra cosa che bisogna apprezzare del ragazzo di Alanya è la sua onestà e schiettezza. "Sono arrabbiato perché i tempi non migliorano. Sto cercando di adattare il mio stile di guida. In frenata vado bene, mi sento a mio agio, ma nelle curve veloci faccio fatica. Quando apro il gas, la gomma posteriore inizia a slittare e non si ferma più, e questo mi rende difficile girare", ha spiegato Razgatlioglu giovedì pomeriggio.

Nel tentativo di avvicinare i suoi movimenti agli standard richiesti da un prototipo di MotoGP, Toprak ha anche chiesto alcune modifiche alla moto che, secondo lui, dovrebbero rendere meno traumatico il passaggio dalla R1 Superbike. Oltre ad incorporare un semimanubrio più largo, si sente anche più a suo agio appoggiandosi maggiormente sul posteriore, circostanza che ha anche provocato altre condizioni: l'aumento della distanza tra il punto più basso della sella e l'altezza massima che può raggiungere qualsiasi elemento del codone lo ha costretto a scendere in pista in diverse occasioni senza le ali posteriori, con il conseguente svantaggio aerodinamico che ciò comporta.

"Guido come prima, ma i tempi non migliorano. Nel Mondiale Superbike usavo la gomma posteriore per girare, con l'acceleratore. Ora, in MotoGP, devi guidare come in Moto2 e accelerare in modo molto sensibile. Jack (Miller, il suo compagno di squadra) mi dice sempre che devo essere molto delicato, ma è molto facile a dirsi e meno a farsi", racconta il #07, che non nasconde minimamente la sua frustrazione, soprattutto per trovarsi in questa situazione tre mesi dopo aver festeggiato il suo terzo titolo mondiale: "Non è facile per me trovarmi così in basso, soprattutto dopo la mia esperienza in Superbike. Le prime cinque gare saranno complicate; soffrirò".

Per quanto deludente sia stata la sua esperienza a Sepang, l'inizio della storia del ragazzo in MotoGP non differisce molto da quelle che hanno preceduto coloro che, come lui, hanno fatto il salto dal Mondiale Superbike. All'orizzonte, come obiettivo, si profila probabilmente la figura di Ben Spies, che è approdato in MotoGP a tempo pieno nel 2010 (Yamaha), l'anno dopo essersi laureato campione nel Superbike, e che è riuscito a vincere un Gran Premio (Assen, 2011), a salire sei volte sul podio e a finire quinto nella classifica generale a punti.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Il carisma di Razgatlioglu è indiscutibile, e questo è un aspetto apprezzato da tutto il paddock. Basta scambiare quattro parole con qualsiasi membro della Yamaha per rendersi conto delle speranze che sono state riposte in lui."Pavesio (il direttore) è 'innamorato' di lui", si sente dire più volte dalle persone che escono dall'officina del marchio delle diapason.

Il legame tra il dirigente italiano e il debuttante risale a molto tempo fa, quando entrambi facevano parte della struttura che compete nel campionato derivato dalle moto di serie. La scommessa porta la firma di Pavesio, anche se questa devozione suscita alcune riserve in alcuni membri importanti della struttura. Infatti, in un momento in cui il mercato piloti è in fermento già da giorni, c'è persino chi osa indicare il turco come uno dei candidati a conquistare una delle M1 del box ufficiale, nel 2027, come compagno di squadra di Jorge Martín.

Oltre alla Yamaha, anche in Pramac, la sua squadra, sono entusiasti di lavorare con un ragazzo con cui è un piacere collaborare. "Per la sua educazione e per il suo carattere", sottolinea Gino Borsoi, team manager della formazione di Paolo Campinoti. Tuttavia, il magnetismo di Razgatlioglu non si limita solo a coloro che lavorano quotidianamente con lui, ma si estende al resto del circus del Mondiale. "Toprak è un pilota veloce, non ho alcun dubbio. Credo che finirà per essere competitivo", afferma uno dei responsabili della Ducati, quando gli viene chiesto quale livello potrà raggiungere Razgatlioglu.

"Il fatto è che deve adattarsi alla MotoGP, e deve farlo a tutti i livelli, non solo nella guida. Proviene da un campionato di livello decisamente inferiore a questo. In questa griglia convivono i migliori tra i migliori, e credo che in questi giorni se ne sia reso conto", approfondisce questa voce autorevole, una delle più esperte.

"Come accade alla maggior parte dei piloti, l'ambiente che lo circonda può aiutarlo o ostacolarlo in questo periodo di adattamento. Nel suo caso, ho la sensazione che non abbiano smesso di ripetergli quanto sia bravo, cosa che può essere vera. Ma ci sono momenti in cui questo non serve, e in cui bisogna parlare chiaro e dire cose che probabilmente non sono piacevoli da sentire", ribadisce questo esperto.