MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi

L'inverno non è andato esattamente come Jorge Martin aveva previsto. Nonostante sia tornato in pista a Valencia, nell'ultima gara della scorsa stagione, dopo aver saltato le quattro precedenti a causa dell'incidente in Giappone, in cui si è fratturato la clavicola destra e lo scafoide sinistro, lo spagnolo non è riuscito a liberarsi del fastidio con il passare dei giorni.

La situazione è peggiorata in modo inaspettato, mentre era a casa, quando il pilota è andato a prendere una bottiglia d'acqua: "Ho iniziato a sentire dolore sia al polso che alla clavicola. All'improvviso ho sentito una fitta molto intensa nella zona della clavicola", ha ricordato il pilota dell'Aprilia la scorsa settimana dal circuito di Sepang. Quel segnale lo ha portato a pensare che forse c'era qualcosa da controllare.

"Jorge mi ha chiamato alla fine della stagione per chiedermi un consiglio. Gli ho consigliato di andare dai medici che mi avevano operato al pollice (2023) e alla spalla lo scorso inverno e gli ho passato il loro contatto", ha spiegato Marc Marquez a Motorsport.com.

Detto fatto. Martín ha contattato il team del dottor Ignacio Roger de Oña, della Clínica Ruber Internacional di Madrid, che gli ha consigliato di sottoporsi ad un nuovo intervento, in questo caso per eseguire un innesto di osso dell'anca nella clavicola interessata.

OK medico per salire in moto

I segni sono visibili quando Martin si solleva la maglietta per mostrare le due incisioni nella parte inferiore del torace, da dove è stato prelevato il materiale osseo che è stato poi inserito nella clavicola.

"Ora ho la clavicola più rinforzata che mai", ha scherzato il madrileno, che ha preferito mantenere segrete le operazioni, in attesa di sapere se avrebbe potuto partecipare alle prime tre giornate di test, in Malesia, all'inizio di febbraio. Infatti, il campione del mondo del 2024 non ha detto nulla durante la presentazione dell'Aprilia, che si è svolta pochi giorni prima a Milano.

Martín ha pubblicato un post sui suoi social ringraziando i medici per il loro lavoro. Foto di: Social network J. Martín

È stata Motorsport.com che, dopo l'evento, ha rivelato gli interventi chirurgici a cui Martín è stato sottoposto a dicembre e che alla fine gli hanno impedito di correre a Sepang.

Lunedì scorso, "Martinator" si è sottoposto a un ultimo controllo che ha confermato che era già in grado di tornare in sella ad una moto stradale, cosa che ha fatto martedì sul circuito Aspar di Valencia.

Allo stesso tempo, il pilota spera di poter partecipare al secondo test collettivo, che si terrà il 21 e 22 febbraio a Buriram (Thailandia), dove il Campionato del Mondo prenderà il via il 1° marzo.