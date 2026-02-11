Marc Marquez ha già spiegato durante la presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur che i piloti stavano commentando le novità del mercato per la prossima stagione, spiegando però: "Non ne sappiamo molto, proprio come voi", riferendosi ai media.

Mercoledì, l'account ufficiale di MotoGP.com ha pubblicato sui social media un post davvero intrigante, chiedendo a Marc di fare le sue previsioni sulla griglia di partenza della MotoGP per la stagione 2027. Oltre a non nominare se stesso, ha inserito suo fratello Alex Marquez nella formazione ufficiale della Ducati per la prossima stagione.

Accanto al fratello, prima esita a inserire Jorge Martin, poi inserisce Pedro Acosta, l'attuale pilota della KTM che ha già un accordo verbale con la Ducati per il 2027 e il 2028, ma quando si rende conto di non aver inserito Pecco Bagnaia in nessuna squadra, "toglie" Acosta dalla Ducati e restituisce il posto all'italiano, suo attuale compagno di squadra.

Nel post si vede una lavagna metallica su cui compaiono le undici squadre della MotoGP ed alcune calamite con i volti di più di venti piloti: gli attuali della MotoGP più David Alonso, Daniel Holgado e Celestino Vietti. Marc mette prima Fermin Aldeguer al Gresini Racing, senza esitare, poi Johann Zarco al Team LCR, poiché sa che ha un contratto.

Poi, poco a poco, inserisce i piloti: Marco Bezzecchi in Aprilia, che ha già annunciato il suo rinnovo; Maverick Vinales in KTM, come tutti intuiscono. Poi inserisce Toprak Razgatlioglu nel team ufficiale Yamaha, proprio quando si rende conto che Alonso e Holgado sono sulla lavagna, e li inserisce rapidamente rispettivamente in Gresini e Tech3.

Il prossimo è Luca Marini, attuale pilota ufficiale Honda, fratello di Valentino Rossi, che è arrivato proprio alla HRC per sostituire Marc nel 2024, e che colloca nella VR46, togliendolo dalla Honda ufficiale. In un colpo solo, Marc mette Ai Ogura in Trackhouse, Jack Miller in Pramac e Vietti come compagno di Marini in VR46.

Alex Márquez alla Ducati Factory

È allora che Marc prende la targhetta con il volto di suo fratello Alex e la mette nella Ducati ufficiale, e subito dopo mette Martin come compagno, ma esita e mette il madrileno alla Honda, anche se poi dice ad alta voce che "alla Honda va Quartararo, no?". Marc però manda il francese all'Aprilia, il rookie Diogo Moreira lo mantiene in LCR ed Enea Bastianini in Tech3.

Poi appare il magnete con Pedro Acosta, che prima mette nella Ducati ufficiale, insieme ad Alex. Ma poi prende la targhetta di Pecco e inizia a guardare i posti liberi, valuta la possibilità di Yamaha e Honda, ma alla fine "toglie" Acosta e mette Pecco nella Ducati, mandando il murciano alla Honda e fa passare Mir alla Yamaha.

Le previsioni di Marc Márquez per la griglia del 2027

All'ultimo minuto, mantiene Raul Fernández in Trackhouse e Brad Binder nella squadra ufficiale KTM, mentre Alex Rins lo colloca in Pramac.

Prendersi una vacanza? "Non si sa mai"

Con i 22 posti occupati, tre piloti rimangono fuori dalla griglia 2027, i due piloti della VR46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, oltre allo stesso Marc. Al campione del 2025 viene chiesto dove andrà in vacanza. "Forse, non si sa mai", risponde il catalano.

Marquez, che ha firmato un contratto per il 2027 e il 2028 con la Ducati, ha scherzato un po' durante questo "test" a cui lo ha sottoposto il sito della MotoGP, giocando a fare il misterioso, ma lasciando una piccola frecciatina alla Ducati, che non ha offerto la possibilità di continuare né a Bagnaia né a suo fratello Alex, che dovranno cercare un posto in altre scuderie per la prossima stagione.