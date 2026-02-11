Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc

MotoGP | Marquez si esclude dalla griglia 2027 e non mette Acosta in Ducati

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez si esclude dalla griglia 2027 e non mette Acosta in Ducati

Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

MotoGP
MotoGP
Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

F1 | Ferrari raffinata: il diffusore si estende e integra il supporto dell'ala posteriore

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari raffinata: il diffusore si estende e integra il supporto dell'ala posteriore

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 15: Max migliora, Leclerc sale quarto

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 15: Max migliora, Leclerc sale quarto
MotoGP

MotoGP | Marquez si esclude dalla griglia 2027 e non mette Acosta in Ducati

MotoGP.com ha chiesto a Marc Marquez una previsione sulla griglia di partenza del 2027, e il pilota Ducati ha inserito suo fratello Alex e Pecco Bagnaia nel team ufficiale della Casa italiana, escludendo se stesso.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez ha già spiegato durante la presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur che i piloti stavano commentando le novità del mercato per la prossima stagione, spiegando però: "Non ne sappiamo molto, proprio come voi", riferendosi ai media.

Mercoledì, l'account ufficiale di MotoGP.com ha pubblicato sui social media un post davvero intrigante, chiedendo a Marc di fare le sue previsioni sulla griglia di partenza della MotoGP per la stagione 2027. Oltre a non nominare se stesso, ha inserito suo fratello Alex Marquez nella formazione ufficiale della Ducati per la prossima stagione.

Accanto al fratello, prima esita a inserire Jorge Martin, poi inserisce Pedro Acosta, l'attuale pilota della KTM che ha già un accordo verbale con la Ducati per il 2027 e il 2028, ma quando si rende conto di non aver inserito Pecco Bagnaia in nessuna squadra, "toglie" Acosta dalla Ducati e restituisce il posto all'italiano, suo attuale compagno di squadra.

Nel post si vede una lavagna metallica su cui compaiono le undici squadre della MotoGP ed alcune calamite con i volti di più di venti piloti: gli attuali della MotoGP più David Alonso, Daniel Holgado e Celestino Vietti. Marc mette prima Fermin Aldeguer al Gresini Racing, senza esitare, poi Johann Zarco al Team LCR, poiché sa che ha un contratto.

 

Poi, poco a poco, inserisce i piloti: Marco Bezzecchi in Aprilia, che ha già annunciato il suo rinnovo;  Maverick Vinales in KTM, come tutti intuiscono. Poi inserisce Toprak Razgatlioglu nel team ufficiale Yamaha, proprio quando si rende conto che Alonso e Holgado sono sulla lavagna, e li inserisce rapidamente rispettivamente in Gresini e Tech3.

Il prossimo è Luca Marini, attuale pilota ufficiale Honda, fratello di Valentino Rossi, che è arrivato proprio alla HRC per sostituire Marc nel 2024, e che colloca nella VR46, togliendolo dalla Honda ufficiale. In un colpo solo, Marc mette Ai Ogura in Trackhouse, Jack Miller in Pramac e Vietti come compagno di Marini in VR46.

Alex Márquez alla Ducati Factory

È allora che Marc prende la targhetta con il volto di suo fratello Alex e la mette nella Ducati ufficiale, e subito dopo mette Martin come compagno, ma esita e mette il madrileno alla Honda, anche se poi dice ad alta voce che "alla Honda va Quartararo, no?". Marc però manda il francese all'Aprilia, il rookie Diogo Moreira lo mantiene in LCR ed Enea Bastianini in Tech3.

Poi appare il magnete con Pedro Acosta, che prima mette nella Ducati ufficiale, insieme ad Alex. Ma poi prende la targhetta di Pecco e inizia a guardare i posti liberi, valuta la possibilità di Yamaha e Honda, ma alla fine "toglie" Acosta e mette Pecco nella Ducati, mandando il murciano alla Honda e fa passare Mir alla Yamaha.

Las predicciones de Marc Márquez para la parrilla de 2027

Le previsioni di Marc Márquez per la griglia del 2027

All'ultimo minuto, mantiene Raul Fernández in Trackhouse e Brad Binder nella squadra ufficiale KTM, mentre Alex Rins lo colloca in Pramac.

Prendersi una vacanza? "Non si sa mai"

Con i 22 posti occupati, tre piloti rimangono fuori dalla griglia 2027, i due piloti della VR46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, oltre allo stesso Marc. Al campione del 2025 viene chiesto dove andrà in vacanza. "Forse, non si sa mai", risponde il catalano.

Marquez, che ha firmato un contratto per il 2027 e il 2028 con la Ducati, ha scherzato un po' durante questo "test" a cui lo ha sottoposto il sito della MotoGP, giocando a fare il misterioso, ma lasciando una piccola frecciatina alla Ducati, che non ha offerto la possibilità di continuare né a Bagnaia né a suo fratello Alex, che dovranno cercare un posto in altre scuderie per la prossima stagione.

Nel caso te lo fossi perso:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

Top Comments

More from
Germán Garcia Casanova

MotoGP | I medici danno l'ok a Martin per i test in Thailandia, ora manca solo il "fit"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | I medici danno l'ok a Martin per i test in Thailandia, ora manca solo il "fit"

MotoGP | Martín pronto a tornare in moto ai test in Thailandia, si attende l'ok dai medici

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Martín pronto a tornare in moto ai test in Thailandia, si attende l'ok dai medici

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"
More from
Marc Marquez

MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi

MotoGP | Marquez: "3 piloti più veloci di me, ma è già successo in Malesia..."

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Marquez: "3 piloti più veloci di me, ma è già successo in Malesia..."

MotoGP | Alex Marquez batte Bagnaia e Marc nella simulazione di Sprint a Sepang

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Alex Marquez batte Bagnaia e Marc nella simulazione di Sprint a Sepang
More from
Ducati Team

MotoGP | Lorenzo sicuro: "Bagnaia dimostrerà di essere un candidato al titolo"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Lorenzo sicuro: "Bagnaia dimostrerà di essere un candidato al titolo"

MotoGP | Pedrosa e il mercato piloti: "La Ducati ha fatto una buona mossa..."

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Pedrosa e il mercato piloti: "La Ducati ha fatto una buona mossa..."

MotoGP | Tardozzi elogia il cambio di mentalità di Bagnaia: "Un Pecco completamente diverso"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Tardozzi elogia il cambio di mentalità di Bagnaia: "Un Pecco completamente diverso"

Ultime notizie

F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc