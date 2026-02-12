MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro

Ormai era abbastanza chiaro che Fermin Aldeguer non avrebbe potuto essere della partita in occasione della gara inaugurale della MotoGP 2026, in Thailandia, e del test che la precederà sempre a Buriram, visto che lui stesso lo aveva detto abbastanza chiaramente nel video trasmesso durante la presentazione del Mondiale andata in scena a Kuala Lumpur sabato scorso.

"Spero il prima possibile, ma per ora non posso dire una data precisa, una gara sicura", aveva detto Fermin. "Ho alcuni obiettivi per quanto riguarda il tempo che mi ci vorrà per tornare. Vorrei essere in Brasile, o forse ad Austin, ma devo aspettare tutti gli esami medici, vedere come mi sento con la gamba, dopo di che torneremo", aveva aggiunto, spostando già il target alla seconda o alla terza gara dell'anno.

La novità emersa oggi è che il Gresini Racing ha annunciato ufficialmente l'assenza del "Rookie of the Year" della passata stagione, ancora alle prese con il recupero dalla frattura al femore sinistro rimediata mentre si allenava all'Aspar Circuit lo scorso 8 gennaio. Un infortunio che lo ha costretto anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Ma non solo, perché la squadra faentina ha ufficializzato anche il nome del suo sostituto che, come abbastanza preventivabile, sarà il collaudatore della Ducati, il veterano Michele Pirro, che nelle scorse settimane è stato impegnato a Sepang con il test team della Rossa.

Michele Pirro, Ducati Racing Team Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Il recupero di Fermin Aldeguer procede a grandi falcate, anche se non abbastanza per vederlo già in Thailandia. Lo spagnolo non sarà presente nei test di Buriram e nemmeno nella prima gara della stagione. Al suo posto Michele Pirro", spiega la breve nota diffusa dal Gresini Racing.

Per il pilota di Murcia, dunque, si prospetta un inizio di stagione in salita, visto che dovrà anche adattarsi alla Desmosedici GP25, moto che lo scorso anno ha creato grandi difficoltà anche ad un tre volte campione del mondo come Pecco Bagnaia. Il tutto cercando di ritrovare anche il top della condizione fisica.

Per quanto riguarda Pirro, questa sarà quindi la 15° stagione consecutiva nella quale farà almeno una presenza sulla griglia della classe regina. Ad oggi, il suo miglior risultato è il quarto posto ottenuto a Valencia nel 2018, in una gara disputata sotto ad una pioggia torrenziale. Per lui si tratterà anche della prima esperienza al Chang International Circuit, sul quale non ha mai corso in passato.