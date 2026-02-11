MotoGP | Lorenzo sicuro: "Bagnaia dimostrerà di essere un candidato al titolo"

Jorge Lorenzo continua a riporre fiducia in Pecco Bagnaia nonostante i suoi grandi problemi nella stagione 2025, soprattutto dopo i test di Sepang, nei quali l'italiano sembrava aver ritrovato le sensazioni giuste con la nuova Ducati per la stagione 2026 della MotoGP.

Il torinese non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la GP25 e, dopo un inizio di stagione che lo aveva visto costretto ad essere il terzo incomodo dietro ai fratelli Marquez, il suo livello è sceso fino a firmare la sua peggiore stagione nella classe regina, al di là di qualche brillante prestazione, come quando ha dominato il Gran Premio del Giappone. Il tre volte campione del mondo temeva che la moto di Borgo Panigale potesse proseguire sulla stessa linea anche quest'anno, ma stando alle sue dichiarazioni durante i tre giorni di test a Sepang, le sue sensazioni sono molto migliori, in attesa di confermarlo negli ultimi test invernali, in Thailandia, il 21 e 22 febbraio.

Jorge Lorenzo era in Malesia in qualità di nuovo coach di Maverick Vinales. Ma il cinque volte campione del mondo ha potuto analizzare l'attuale situazione del campionato. Lo spagnolo ha affrontato la situazione di Bagnaia, ribadendo la sua fiducia in lui, mostrandosi comprensivo nei confronti di come il feeling di un pilota possa cambiare con una piccola modifica alla moto e paragonando la situazione di Bagnaia a quella che lui stesso ha vissuto quando lottava contro Marc Marquez in Yamaha.

"Le persone esterne, i tifosi, non possono capire che un piccolo cambiamento nelle regole o nella moto, un piccolo dettaglio che non va a vantaggio del pilota, può cambiare tutto", ha esordito Lorenzo sul sito ufficiale della MotoGP, prima di ricordare i suoi precedenti.

"In questo ambiente, dove tutti sono i migliori tra i migliori, i piccoli dettagli sono molto importanti. Ricordo quando ero alla Yamaha nel 2014; l'anno prima avevo lottato contro Marc Marquez per il campionato, ero molto forte, ma hanno cambiato le regole, hanno messo pneumatici più duri, hanno ridotto il carburante di due litri e la moto è cambiata completamente".

Jorge Lorenzo e Pit Beirer, direttore di KTM motorsport Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Forse dall'esterno non sembrava granché, ma per me ha cambiato molte cose e i miei risultati sono stati molto negativi all'inizio della stagione". Infatti, in quel campionato 2014, il pilota maiorchino è salito sul podio solo due volte nelle prime otto gare e non ha vinto fino alla fine dell'estate.

Lorenzo ritiene quindi che Bagnaia possa essere considerato un aspirante al titolo nel 2026 se si troverà a suo agio con la moto, anche se Marquez punta nuovamente ad essere il favorito. Secondo il capo di Pecco nel team ufficiale Ducati, Davide Tardozzi, dopo l'inverno si è notato un cambiamento di mentalità nell'italiano. Per il #99, la chiave potrebbe anche essere proprio lì, in un cambiamento di mentalità.

"Pecco è ancora un campione, è un pilota incredibile, super veloce, super talentuoso, super preciso, e non lo ha dimostrato l'anno scorso. I suoi risultati negativi non hanno rispecchiato ciò che è in grado di fare, e credo che quando si sentirà più a suo agio con la moto, dimostrerà di essere un candidato al titolo", ha continuato.

"Ho detto alla stampa che, secondo me, probabilmente ha bisogno di trovare qualcosa, qualcuno che lo aiuti mentalmente a scoprire cose, a provare qualcosa di nuovo. Perché quando provi cinque cose nuove, diverse, forse ne trovi una che ti aiuta. Bisogna fare qualcosa quando ci si trova in una situazione difficile. È quello che ho fatto io quando ho attraversato un periodo difficile: ho lavorato più duramente e passavo tutto il giorno a chiedermi cosa potevo fare per migliorare".

"Ovviamente è solo la mia opinione esterna. Non so esattamente cosa faccia Pecco, forse sta già facendo questo tipo di cose. Ma, in ogni caso, dall'esterno, secondo me, aveva bisogno di fare qualcosa. Inoltre, il fatto che probabilmente ora si senta più a suo agio con la moto lo aiuta molto più di quanto possa trovare fuori dalla moto", ha concluso.