MotoGP | Di Giannantonio ancora 4°: "Fermarsi ora è davvero difficile"

Mancano ancora due gare al termine della MotoGP 2024, ma per Fabio Di Giannantonio la stagione è finita oggi a Buriram. La maturazione del pilota della Pertamina Enduro VR46 si vede anche dalla decisione difficilissima che ha saputo prendere per guardare al futuro. Domani rientrerà in Italia perché sabato si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra, infortunata nel Gran Premio d'Austria, con la quale ha dovuto convivere negli ultimi due mesi.

Una scelta fatta per presentarsi al meglio al via del 2025, quando avrà la grande occasione della sua carriera, visto che disporrà di una Ducati Desmosedici GP25 identica a quelle che avranno Pecco Bagnaia e Marc Marquez nella squadra ufficiale della Casa di Borgo Panigale. E' chiaro però che è durissima fermarsi proprio adesso che è riuscito a piazzare due quarti posti consecutivi tra Phillip Island e Buriram, con il podio quasi a portata di mano in entrambe le occasioni.

"Abbiamo fatto un grande lavoro. Queste sette gare in due mesi sono state molto dure per la spalla. E' stata davvero dura essere così competitivo con questo livello: ho dovuto fare tantissime ore di fisioterapia, sopportare il dolore durante tante sessioni, quindi questo è un finale fantastico per la mia stagione, con due quarti posti su due piste molto diverse tra loro. Dobbiamo essere orgogliosi, perché al momento sono ottavo in campionato, con tanti punti e davanti a diversi top rider. Penso che abbiamo fatto davvero un grande lavoro", ha detto Diggia, esaltando proprio il suo grande finale di stagione.

Un po' di rammarico per questo stop non può non esserci, ma è giusto iniziare a pensare anche al futuro perché l'occasione che si prospetta per lui l'anno prossimo è troppo ghiotta: "Ora fermarsi è davvero difficile. Ho fatto tutti i giri pensando: 'non mi voglio fermare'. Ma dobbiamo essere intelligenti, perché è la cosa giusta da fare. E' meglio sottopormi all'operazione e recuperare per arrivare al 100% al via della prossima stagione".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche perché c'è la consapevolezza che questo ormai è il suo livello, che è un qualcosa di acquisito, e che quindi la base su cui iniziare a costruire il prossimo anno sia davvero molto buona: "E' importante, perché quando lasci con questo livello, tu sai che è tuo, quindi l'anno prossimo lavoreremo per provare a migliorarlo ancora. E' stato un lungo viaggio e al primo test dell'anno non mi sarei aspettato di poter essere così veloce. Ovviamente ora dobbiamo rimanere calmi, ma abbiamo preso la strada giusta per provare a fare ancora meglio l'anno prossimo".

Tornando sulla quanto accaduto oggi a Buriram, la sua è stata una gara a due facce: nella prima parte ha faticato parecchio, rimanendo lontano dal gruppetto dei migliori. Nel finale invece era uno dei più rapidi, con tanto di giro più veloce, che lo ha portato davvero ad un soffio da quello che avrebbe potuto essere il suo primo podio stagionale.

"Il feeling all'inizio della gara non era buono per niente. Scivolavo sia con l'anteriore che con il posteriore, quindi non riuscivo a prendere il ritmo. Ero quasi 3" più lento rispetto al tempo che ho fatto stamattina e stavo soffrendo davvero tanto. A quel punto mi sono detto che l'unica cosa da fare era rimanere calmo e prendere il ritmo un poco alla volta. E poi nella seconda parte di gara ero quasi un razzo. Ora dovremo analizzare le cose, per evitare di ritrovarci nelle condizioni della prima parte di gara l'anno prossimo, ma in generale è stata una gara super positiva".

Infine, il pilota romano è stato anche molto onesto nell'ammettere che la pioggia sia stata un aiuto importante per il suo risultato odierno: "E' stata un grande aiuto, perché ero abbastanza preoccupato per la gara lunga. E' tutto il weekend che soffro nelle curve a destra, quindi correre sul bagnato è stato un aiuto importante, anche se è stato più rischioso, perché se fossi caduto sulla spalla sarebbe stato un problema. Però dobbiamo essere grati per questo colpo di fortuna".