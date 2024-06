MotoGP | Dall'Igna: "Scelta non facile, ma Marc è un talento indiscutibile"

Il mercato piloti della MotoGP ha sciolto il suo nodo più importante, quello legato al nome del compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team ufficiale Ducati per i prossimi due anni. La scelta alla fine è ricaduta sulla velocità, il carisma e l'esperienza di Marc Marquez, che l'ha spuntata soprattutto su Jorge Martin, fino a pochi giorni fa il grande favorito, e su Enea Bastianini, che quella sella la occupa oggi, ma era sempre parso più indietro nelle gerarchie.

Nel giorno dell'annuncio dell'ingaggio dell'otto volte campione del mondo, il primo pensiero di Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, è stato infatti rivolto a "Martinator", che ha già legato il suo futuro all'Aprilia, e a "Bestia", destinato alla KTM, che dopo quattro anni usciranno dall'orbita della Casa di Borgo Panigale, con la quale sono diventati a tutti gli effetti dei top rider della classe regina.

"Prima di tutto, voglio ringraziare sia Enea Bastianini che Jorge Martin per tutto il lavoro svolto con noi negli ultimi anni e auguro loro il meglio per il futuro. In questa stagione stanno veramente dimostrando di aver raggiunto un livello incredibile e siamo sicuri che lotteranno per il titolo mondiale fino alla fine", ha detto l'ingegnere veneto.

Luigi Dall'igna, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dall'Igna poi ha ammesso che è stata una scelta sofferta e ci si può fidare della sua parola, visto che gli ultimi giorni hanno dato vita ad un ribaltamento completo delle prospettive: fino all'arrivo al Mugello, il prescelto doveva essere Martin, ma poi il no del #93 al Prima Pramac Racing ha cambiato tutto. Ma non è stato ovviamente solo questo il motivo che ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte di Marc.

"Decidere il nuovo compagno di squadra di Bagnaia nel Ducati Lenovo Team non è stato facile in quanto avevamo una lista di piloti veramente forti tra cui scegliere. Infine, la nostra scelta è ricaduta su un talento indiscutibile come Marc Marquez. In sole poche gare, è riuscito ad adattarsi perfettamente alla nostra Desmosedici GP e la sua innata ambizione lo spinge a crescere continuamente".

Gigi, infine, ha sottolineato che quello con Bagnaia e Marquez sarà un vero e proprio "dream team": "Nel box avremo due piloti che insieme arrivano a sommare ben 11 titoli mondiali e poter contare sulla loro esperienza e maturità sarà prezioso anche per la nostra crescita".